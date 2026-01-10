ETV Bharat / state

गोबर से कैंसर की दवा बनाने में 35 मिलियन का घोटाला! पैसों से परिवार संग देश-विदेश घूमे वैज्ञानिक

नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय में गोबर से कैंसर की दवाई खोजने के नाम पर 3 करोड़ 50 लाख के घोटाले का आरोप.

MP CANCER CURE USING COW DUNG SCAM
गोबर से कैंसर की दवा बनाने में 35 मिलियन का घोटाला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 10, 2026 at 9:53 PM IST

4 Min Read
जबलपुर: नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय में 3 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च करके वैज्ञानिकों ने शोध के नाम पर गोबर के गमले, उपले और गोबर की लकड़ियां बनाई है. वैज्ञानिकों पर पंचगव्य योजना के नाम पर 3 करोड़ 50 लाख रुपया बर्बाद करने का आरोप है. जिसमें उन्होंने इन पैसों से खुद के लिए लग्जरी गाड़ियां खरीद लीं और परिवार के लोगों को देश घुमा डाला. अब इस मामले की जांच हुई है और इसमें शामिल 3 वैज्ञानिकों के खिलाफ जल्दी ही सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है.

शोध के नाम पर सरकार से लिए पैसे

गाय के साथ भारत में लोगों का भावनात्मक जुड़ाव है. गौ भक्त गाय के दूध, गोबर और गोमूत्र के सैकड़ों गुण बताते हैं. इसी भावना को भांपकर जबलपुर के नाना जी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के 3 वैज्ञानिकों ने एक प्रोजेक्ट बनाया. जिसमें यशपाल साहनी, सचिन कुमार जैन और गिरिराज सिंह का नाम शामिल है.

1 लाख की मशीन करीब 2 करोड़ में खरीदने का आरोप (ETV Bharat)

तीनों ने पहले दावा किया कि गाय के गोबर और गाय के दूध में ऐसे तत्व हैं, जिनसे कैंसर, टीबी जैसी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है. इन तीनों वैज्ञानिकों ने इस प्रोजेक्ट के शोध में लगभग 8 करोड़ रुपये खर्च होने का दावा किया. जिसके बाद सरकार के पास जब यह प्रोजेक्ट पहुंचा, तो सरकार ने 3 करोड़ 50 लाख रुपए का सैंक्शन भी दे दिया.

1 लाख की मशीन करीब 2 करोड़ में खरीदने का आरोप

नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय में यह प्रोजेक्ट 2011 से 2018 तक चला. इस दौरान ऑडिट रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ियां सामने आई. तब इस मामले में जबलपुर जिला प्रशासन ने जांच के आदेश दिए. जबलपुर जिला प्रशासन के एसडीएम रघुवीर मरावी ने इस मामले में जांच की.

MP 35 million rupees scam
गोबर से कैंसर की दवा बनाने में करोड़ो का घोटाला (ETV Bharat)

एसडीएम रघुवीर मरावी ने बताया कि "जांच के दौरान उन्हें पता लगा कि 1 करोड़ 92 लाख की तो केवल मशीन ही खरीदी गई हैं." जब रघुवीर मरावी ने इन मशीनों को देखा, तो वे हैरान रह गए. क्योंकि इन मशीनों की कीमत मुश्किल से 1 लाख रुपया रही होगी. आरोप है कि इन वैज्ञानिकों ने यह मशीन भी अपने जान पहचान के लोगों से खरीदी.

शोध के पैसों से परिवार संग की कई यात्राएं

रघुवीर मरावी ने बताया कि "बाकी पैसा भी किसी शोध में नहीं लगा, बल्कि इस पैसे से लग्जरी कारें खरीदी गई. जबकि प्रोजेक्ट में कार खरीदने का कोई प्रावधान नहीं था." पैसे की बंदरबांट यहीं तक नहीं हुई. रघुवीर मरावी बताते हैं कि "वैज्ञानिक और उनके परिवार के लोग पंचगव्य से दवा के नाम पर देश दुनिया की यात्राएं भी करते रहे. इन लोगों ने कुल मिलाकर 24 यात्राएं की. जिसमें वैज्ञानिक और उनके परिवार के लोग कई बार गोवा, मुंबई और देश के कई बड़े शहरों में घूमते रहे."

Madhya Pradesh Panchagavya scheme
कैंसर की दवाई खोजने के नाम पर 3 करोड़ 50 लाख के घोटाले का आरोप (ETV Bharat)

एसडीएम ने प्रशासन को सौंपी जांच रिपोर्ट

रघुवीर सिंह मरावी ने बताया कि "इस मामले में इन वैज्ञानिकों ने कई दस्तावेज नष्ट कर दिए हैं. वहीं, कई दस्तावेज मांगने के बाद भी उपलब्ध नहीं कर पाए. इससे स्पष्ट होता है कि इस मामले में बड़ा घोटाला हुआ है." वहीं, रघुवीर सिंह मरावी ने पाया कि 3 करोड़ 50 लाख खर्च करने के बाद भी इनके द्वारा बनाई हुई मशीनों से जो सामान बनाकर बेचा गया, उससे मात्र 23000 रुपए की ही आय हो पाई. बाकी पूरा पैसा बर्बाद हो गया. इसकी जांच रिपोर्ट उन्होंने प्रशासन को सौंप दी है.

कुलपति ने किसी प्रकार के गड़बड़ी से किया इनकार

नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के कुलपति मनदीप शर्मा का मानना है कि इस प्रोजेक्ट में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है. उनका कहना है कि "इस प्रोजेक्ट के सारे डॉक्यूमेंट और रिपोर्ट जमा कर दी गई है. इस मामले में हमारी जांच में कोई गड़बड़ी नहीं आई है, कुछ मीडिया रिपोर्ट में गड़बड़ी बताई गई थी, जिसकी जांच पर पता चला कि ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं हुई है. आगे हम इस मामले का वेट एंड वाच कर रहें हैं."

