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धान परिवहन घोटाले की प्रदेश स्तरीय जांच कराएं. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का आदेश

जबलपुर की तरह धान परिवहन घोटाले कहां और कैसे हुए, आदेश के बाद भी जिलों में नहीं हुई जांच. सिद्धार्थ शंकर पांडे की रिपोर्ट.

Jabalpur paddy scam
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 15, 2026 at 1:50 PM IST

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जबलपुर : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने धान घोटाले को गंभीरता से लिया है. इस बारे में सरकार के आदेश के बावजूद जिला कलेक्टरों ने गंभीरता से नहीं लिया. जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस विवेक रूसिया तथा जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपील को बताया गया कि जबलपुर में धान घोटाला सरकार के दौरान 27 जिलों के कलेक्टर को जांच के निर्देश दिये गये थे. इसके बावजूद भी सिर्फ कुछ जिलों में जांच की गयी. युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए धान घोटाले के संबंध में प्रदेश स्तरीय जांच के आदेश जारी किये.

नागरिक आपूर्ति निगम से मांगा शपथ-पत्र

युगलपीठ ने नागरिक आपूर्ति निगम को निर्देशित किया है "जबलपुर की कार्रवाई के बाद प्रदेश स्तर में की गयी जांच के संबंध में शपथ-पत्र के साथ जानकारी पेश करें." युगलपीठ ने ईओडब्ल्यू को निर्देशित किया है "धान घोटाले के संबंध में दर्ज किये गये प्रकरण की स्टेटस रिपोर्ट पेश करें." नागरिक उपभोक्ता मंच की तरफ से दायर याचिका में कहा गया "जबलपुर में प्रशासनिक जांच के दौरान 34 करोड़ रुपये का धान घोटाला उजागर हुआ था. जांच में पाया गया था कि धान परिवहन के लिए जिन वाहनों के नम्बर का उल्लेख किया गया था, वे दुपहिया व तीन पहिया वाहन थे."

कुछ ही जिलों में हुई मामूली जांच

याचिका में कहा गया "कई वाहनों के पंजीयन स्कूटर, ऑटो और यात्री बसों के पंजीयन नंबर दर्ज पाये गये, जिनसे भारी मात्रा में अनाज का परिवहन तकनीकी रूप से संभव ही नहीं है. फर्जीवाड़े उजागर होने पर जिले के विभिन्न थाने में 90 व्यक्तियों और ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ अलग-अलग एफआईआर दर्ज कराई गईं थी." याचिका की सुनवाई के दौरान युगलपीठ को बताया गया "धान घोटाले के तार प्रदेश के अन्य जिलो से जुडे़ हुए हैं. राज्य सरकार ने 27 जिला कलेक्टरों को धान घोटाले की जांच करने के संबंध में आदेश जारी किये थे. इससे स्पष्ट है कि यह प्रदेश स्तरीय घोटाला है. मंडला, डिंडोरी, सिवनी बालाघाट में कुछ प्रकरण दर्ज हुए हैं."

तत्कालीन कलेक्टर दीपक सक्सेना की सराहना

युगलपीठ ने धान घोटाला उजागर करने में जबलपुर के जबलपुर के तत्कालीन कलेक्टर दीपक सक्सेना की सराहना की. युगलपीठ ने कहा "उनकी तत्परता और सक्रियता के कारण ही करोड़ों का घोटला उजागर हुआ. इसी प्रकार की सजगता अन्य जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों को भी दिखानी चाहिए थी. प्रदेश सरकार ने 27 जिला कलेक्टरों को जांच के निर्देश के बावजूद जमीनी स्तर पर ठोस परिणाम नहीं आए. "अगली सुनवाई 29 सितम्बर को निर्धारित की गई. याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने पैरवी की.

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