मध्य प्रदेश में SIR के दौरान छूटे लोगों को वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का मौका, फर्स्ट टाइम वोटर भी बनें
मध्य प्रदेश में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए खास मुहिम शुरू. जन्म व निवास से जुड़े प्रमाण-पत्र ही काफी. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 5, 2026 at 5:47 PM IST
जबलपुर : मध्य प्रदेश में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के दौरान छूटे नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने का काम शुरू कर दिया है. ये अभियान एक माह तक चलेगा. नए नियम के अनुसार अब साल 2003 की मतदाता सूची की मतदाता बाध्यता खत्म कर दी गई है. जिन मतदाताओं के नाम सूची से काट दिए गए थे, उन्हें अब दोबारा जोड़ा जा रहा है. खास बात ये है कि 18 साल पूरी कर चुके युवाओं को भी वोटर बनने का अवसर मिलेगा.
साल 2003 की वोटर लिस्ट का झमेला खत्म
जबलपुर में विशेष गहन पुनरीक्षण सर्वे के बाद मतदाता सूची से 23,800 नाम काट दिए गए थे. इसमें कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी. कुछ लोग शहर छोड़कर चले गए थे. लेकिन इसमें 1,10, 000 ऐसे लोग भी हैं, जिनका नाम इसलिए मतदाता सूची में शामिल नहीं किया गया था क्योंकि उनका नाम 2003 की मतदाता सूची से मेल नहीं खा रहा था. लेकिन अब निर्वाचन आयोग ने उन सभी लोगों के नाम जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है जो अगले एक माह तक चलेगा.
सामुदायिक केंद्रों में लगेंगे कैंप
जबलपुर कलेक्ट्रेट में उप जिला निर्वाचन अधिकारी विंकी सिंहमारे ने बताया "अगले एक महीने तक जबलपुर के कॉलेज, सामुदायिक केंद्र और सरकारी ऑफिस में निर्वाचन आयोग द्वारा अभियान चलाया जा रहा है. इसके तहत लोगों को जानकारी दी जा रही है कि वह अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवा सकते हैं. जो लोग अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाना चाहते हैं, वे अपने साथ जन्म और निवास से जुड़े दस्तावेज लेकर या तो जबलपुर जिला निर्वाचन कार्यालय में आ सकते हैं या फिर कैंप में जा सकते हैं और यदि उन्हें यहां पर आने या किसी ऑफिस में जाने से परहेज है तो वह ऑनलाइन तरीके से भी अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं. उनका नाम मतदाता सूची में शामिल कर दिया जाएगा."
नाम जुड़वाने के लिए ये प्रमाण-पत्र लाने होंगे
नाम शामिल करवाने के लिए आधार कार्ड जन्म प्रमाण पत्र या दसवीं की मार्कशीट मूल निवासी प्रमाण पत्र, बिजली बिल, समग्र आईडी जैसे दस्तावेज पर्याप्त हैं. इसके लिए फॉर्म 6 भरना होगा, जो भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर मिलेगा. इसे भरकर बीएलओ को देना होगा. पिछली बार निर्वाचन कार्यालय के मुताबिक जिले में 17 लाख 26 हजार 619 मतदाताओं की सूची के अंतिम प्रकाशन के दौरान करीब 11.9 लाख मतदाताओं का 2003 की मतदाता सूची से लिंक हो गया था.
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पहली बार के वोटर्स को भी मौका
नई व्यवस्था में 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले युवाओं के नाम भी मतदाता सूची में जोड़े जाएंगे. इसके लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है. निर्वाचन कार्यालय का प्रयास है कि पात्र युवा मतदान के अधिकार से वंचित न रहें और उनका नाम समय पर मतदाता सूची में शामिल हो जाए. इसके अलावा जिन मतदाताओं के नाम, पते या अन्य विवरण में किसी तरह की त्रुटि है, उन्हें भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत सुधार का मौका दिया जाएगा.
हर नागरिक को वोट का अधिकार मिलना चाहिए
प्रशासनिक अधिकारी यह मानने को तैयार नहीं है कि यह कवयाद एसआईआर सर्वे पर मचे घमासान के बाद शुरू हुई है. उनका कहना है कि यह एक सामान्य प्रक्रिया है. हालांकि नियम क्यों बदले गए हैं, इस पर वे स्पष्ट रूप से कोई राय नहीं दे पा रहे हैं. भारत निर्वाचन आयोग के ऊपर उठे सवालों के बाद भारत में रहने वाले हर आदमी को चुनाव में वोट डालने का अधिकार दिलाने के लिए यह प्रक्रिया शुरू की गई है.