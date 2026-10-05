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मध्य प्रदेश में SIR के दौरान छूटे लोगों को वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का मौका, फर्स्ट टाइम वोटर भी बनें

छूटे लोगों को वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का मौका ( ETV BHARAT )

जबलपुर : मध्य प्रदेश में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के दौरान छूटे नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने का काम शुरू कर दिया है. ये अभियान एक माह तक चलेगा. नए नियम के अनुसार अब साल 2003 की मतदाता सूची की मतदाता बाध्यता खत्म कर दी गई है. जिन मतदाताओं के नाम सूची से काट दिए गए थे, उन्हें अब दोबारा जोड़ा जा रहा है. खास बात ये है कि 18 साल पूरी कर चुके युवाओं को भी वोटर बनने का अवसर मिलेगा.