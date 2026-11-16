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ऑनलाइन शॉपिंग: ग्राहक सामान के इंतजार में और कंपनी कैश के, डिलीवरी बॉय बीच में डकार गए

जबलपुर : शहर की घमापुर पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है. दोनों पर आरोप है कि ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले ग्राहकों का समान बीच रास्ते में गायब कर दिया. इससे कंपनी को 95 हजार रुपए की चपत लगी. दोनों आरोपी इस कंपनी में डिलेवरी बॉय के रूप में नौकरी करते थे.

पुलिस के अनुसार जबलपुर के घमापुर इलाके में पिछले कई दिनों से ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियों को ग्राहकों की शिकायतें मिल रही थीं. ग्राहकों का कहना था कि उन्होंने सामान ऑर्डर किया, लेकिन पार्सल उनके घर तक नहीं पहुंचा. जबकि मैसेड डिलीवर होने के आ रहे थे. शिकायतें मिलने पर जब कंपनियों ने अपने रिकॉर्ड की जांच की तो पता चला कि सामान गोदाम से डिलीवरी के लिए निकल चुका है. लगातार मिल रही इन शिकायतों के बाद कुछ कंपनियों ने अपने डिलीवरी कर्मचारियों पर शक जताया और दो युवकों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों डिलीवरी बॉय ही पार्सल और कंपनी की रकम हड़पने के खेल में शामिल थे. घमापुर थाना प्रभारी प्रवीण कुमरे ने बताया "गिरफ्तार आरोपियों की पहचान यश महतो (27) और शरद चौहान (20) के रूप में हुई है. दोनों कंपनी में डिलीवरी का काम करते थे. उन्हें ग्राहकों तक ऑनलाइन ऑर्डर पहुंचाने और कैश ऑन डिलीवरी से मिलने वाली रकम कंपनी में जमा कराने की जिम्मेदारी दी गई थी. आरोप है कि दोनों ने कई पार्सल ग्राहकों तक पहुंचाने के बजाय अपने पास रख लिए. इसके अलावा कंपनी के पास नगदी भी जमा नहीं कराई."

दोनों आरोपियों से सामान व नगदी जब्त

थाना प्रभारी प्रवीण कुमरे के मुताबिक "पार्सल की डिलीवरी और कंपनी की रकम का हिसाब मेल नहीं खाने पर शिकायत की गई थी. पुलिस ने जांच के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. उनके कब्जे से 76 हजार 165 रुपए कीमत के पार्सल और 12 हजार रुपए नकद बरामद किए गए हैं. पुलिस ने कुल 88 हजार 165 रुपए की सामग्री और नगदी जब्त की है. शेष 6 हजार रुपए खर्च होना बताया गया है. यस और शरद इसके पहले भी दूसरी कई कंपनियों के साथ भी इसी तरह का फ्रॉड कर चुके थे. इसलिए उन्हें इस काम का पहले से अंदाज था."