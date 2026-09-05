जबलपुर के ओम चौकसे का ट्रिपल धमाका, गरीबी को धता बता NEET, JEE और CUET पास
जबलपुर में फुटपाथ पर दुकान लगा परिवार का पालन-पोषण करने वाले व्यक्ति के बेटे ने गरीबी की जंजीरें तोड़ी. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 5, 2026 at 1:04 PM IST
जबलपुर : कहते भी हैं 'होनहार बिरवान के होत चीकने पात.' यानी प्रतिभा बचपन से ही दिखाई देने लगती है. जबलपुर के ओम चौकसे ने इस कहावत को सच कर दिखाया है. नेपियर टाउन के छोटे से घर में रहने वाले ओम के पिता पंडित लज्जाशंकर झा स्कूल के सामने सड़क किनारे बैग की दुकान लगाते हैं. आर्थिक परिस्थितियां आसान नहीं हैं, लेकिन इन परिस्थितियों के बावजूद ओम ने अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं.
एक साथ 3 एंट्रेस एग्जाम पास किए
ओम चौकसे ने एक साथ NEET, JEE और CUET एग्जाम में सफलता हासिल की है. ओम ने अपनी स्कूली शिक्षा जबलपुर के पंडित लज्जाशंकर झा मॉडल हाई स्कूल से पूरी की. इसी स्कूल से पढ़ते हुए उसने मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में मेरिट सूची में स्थान हासिल किया. बचपन से ही ओम का सपना डॉक्टर बनने का था और इसी सपने को पूरा करने के लिए उसने मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET-UG 2026 दी.
ओम चौकसे को NEET में मिले 521 अंक
ओम चौकसे को NEET 2026 में 521 अंक मिले हैं. ओम चौकसे का कहना है "इन अंकों के आधार पर उसे उज्जैन के निजी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश का अवसर मिला है. उसने वहां प्रवेश भी ले लिया है. वह मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के पात्रता मानकों को पूरा करता है. उसे उम्मीद है कि योजना के तहत सरकार की ओर से निजी मेडिकल कॉलेज की फीस में आर्थिक सहायता मिलेगी."
ओम चौकसे अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से आता है. उसे उम्मीद है कि काउंसलिंग के अगले दौर में कटऑफ नीचे आ सकती है और उसे किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS की सीट मिल सकती है. अगर सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिलता है तो परिवार पर फीस का आर्थिक बोझ भी काफी कम हो जाएगा.
पिता सड़क किनारे लगाते हैं दुकान
ओम की सफलता इसलिए भी खास है क्योंकि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है. उसके पिता सड़क किनारे बैग की दुकान लगाकर परिवार का पालन-पोषण करते हैं. सड़क पर दुकान होने के कारण कई बार प्रशासनिक कार्रवाई या स्थान बदलने की स्थिति भी बनती रहती है. ऐसे में परिवार की आमदनी स्थायी नहीं है और आर्थिक परेशानियां बनी रहती हैं. इन परिस्थितियों ने भी ओम के हौसले को कमजोर नहीं किया. उसने पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया और अपनी पहली कोशिश में ही NEET में 521 अंक हासिल किए.
NEET के साथ ही JEE और CUET में भी सफलता
ओम चौकसे ने केवल NEET (नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट) ही नहीं, बल्कि JEE (ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन) और CUET (कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट) की परीक्षाएं भी दी. JEE में उसकी रैंक करीब 30 हजार के आसपास रही. CUET में भी उसके अच्छे अंक आए हैं, जिसके आधार पर उसे देश के कई प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश का अवसर मिल सकता है. लेकिन ओम का लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है कि उसे डॉक्टर ही बनना है. इसीलिए वह सरकारी मेडिकल कॉलेज की सीट मिलने की उम्मीद में काउंसलिंग के अगले दौर का इंतजार कर रहा है.
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मुख्यमंत्री ने मंच पर बुलाकर किया सम्मान
ओम की उपलब्धि की चर्चा भोपाल तक पहुंची. हाल ही में वह मुख्यमंत्री मोहन यादव से भी मिला. भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने ओम को मंच पर बुलाकर सम्मान किया. मुख्यमंत्री से सम्मान मिलने के बाद ओम और उसके परिवार को उम्मीद है कि उसके डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करने में सरकार का सहयोग मिलेगा.
ओम की जिंदगी सिर्फ एक छात्र की सफलता की कहानी नहीं है, यह उन हजारों बच्चों के लिए प्रेरणा है जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखते हैं. सड़क किनारे पिता की छोटी सी दुकान से लेकर मेडिकल कॉलेज तक पहुंचने का ओम का सफर यही बताता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी मुश्किल हों, अगर हौसला और मेहनत हो तो मंजिल हासिल की जा सकती है.