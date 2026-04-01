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मोबाइल कोर्ट अब आपके शहर में, न्याय सारथी रथ लॉन्च, जरूरतमंदों को मौके पर मिलेगा इंसाफ

चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा ने न्याय सारथी रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, 51 वाहन जिलों में जरूरतमंदों के लिए बनेंगे मददगार.

MP NYAY SARATHI RATH
जबलपुर में न्याय सारथी रथ लॉन्च (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 1, 2026 at 4:14 PM IST

3 Min Read
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जबलपुर: न्याय सारथी या मोबाइल एड क्लीनिक मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की एक अनोखी पहल है. जिसमें हर जिले को एक न्याय सारथी वाहन दिया गया है. जिसके तहत अब गरीब जरूरतमंद लोगों को मौके पर ही न्याय मिल सकेगा. मध्य प्रदेश के 51 जिलों के लिए 51 वाहनों को चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष विवेक रूसिया ने झंडी दिखाकर जबलपुर हाईकोर्ट से राज्य के अलग-अलग जिलों के लिए रवाना करवाया.

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विवेक रूसिया ने 51 न्याय सारथी वाहनों को हरी झंडी दिखाई. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से यह सभी वाहन सभी जिलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को दिए गए हैं.

चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा ने दिखाई हरी झंडी (ETV Bharat)

जरूरतमंदों के चलाए न्याय सारथी वाहन
मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की मेंबर सेक्रेटरी सुमन श्रीवास्तव ने बताया कि, ''बहुत दिनों से इस बात पर चर्चा चल रही थी कि कई बार गरीब लोग और जरूरतमंद बुजुर्ग कोर्ट नहीं पहुंच पाते हैं और उन्हें मौके पर ही न्याय की जरूरत होती है. लेकिन कोर्ट की अपनी सीमाएं हैं. ऐसी स्थिति में जरूरतमंद लोगों को उनके स्थान पर ही न्याय मिल सके, इसलिए न्याय सारथी वाहन चलाए जा रहे हैं. इन वाहनों में मोबाइल एड क्लीनिक होगी.''

Nyay Sarathi Rath for needy
चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा ने दिखाई हरी झंडी (ETV Bharat)

कल्याणकारी योजनाओं की जनता को दी जाएगा जानकारी
इस योजना में मेडिएशन के समझौते के जरिए और विधिक सहायता के साथ मौके पर ही समझौते करवाने की व्यवस्था होगी. ताकि लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना पड़े और उन्हें तुरंत न्याय मिल जाए. सुमन श्रीवास्तव ने बताया कि, ''यह सभी वाहन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पास रहेंगे. इन वाहनों के जरिए राज्य सरकार की और न्याय सेवा की 632 कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी जनता को जानकारी दी जाएगी. ताकि आम आदमी इनका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें.''

MP Nyay Sarathi Rath
न्याय सारथी रथ जिलों के लिए रवाना (ETV Bharat)

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 ए के तहत समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता के नियम पर काम करता है. इसमें समाज के कमजोर वर्ग महिलाएं असहाय लोगों को न्याय कैसे मिले इस विषय में चिंता की जाती है और जरूरतमंदों को विधिक सहायता दी जाती है. इसमें कई बार कोर्ट में केस लड़ने के लिए वकील भी उपलब्ध करवाए जाते हैं.

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