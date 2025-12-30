ETV Bharat / state

रेडीमेड पैक्ड फूड ने गांव से ज्यादा शहरों में बढ़ाया कुपोषण! 11450 कुपोषित बच्चों से खुली पोल

जबलपुर के एनआरसी केंद्रों में शहरी आबादी से पहुंच रहे हैं अति कुपोषित बच्चे. पोषण पुनर्वास केंद्र की डाइटिशियन ने खानपान को बताया जिम्मेदार.

MALNOURISHED CHILDREN JABALPUR
जबलपुर में 2024-25 में 11450 कुपोषित बच्चे मिले (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 30, 2025 at 7:16 PM IST

|

Updated : December 30, 2025 at 7:27 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

जबलपुर: कुपोषण की जब भी चर्चा होती है तो हमारे जहन में दूर दराज के ग्रामीण इलाकों की तस्वीर सामने आती है. आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जबलपुर के सरकारी अस्पताल के पोषण पुनर्वास केंद्र में सबसे ज्यादा बच्चे शहरी आबादी के हैं. शहरों में पलने वाले बच्चों को पूरा पोषण नहीं मिल रहा है. पोषण पुनर्वास से जुड़ी हुई डाइटिशियन का कहना है कि हमारे खाने में लगातार रेडीमेड पैक्ड फूड शामिल हो रहा है और इस खाने में बुनियादी पोषण नहीं है, इसलिए मामले बढ़ रहे हैं.

जबलपुर में 2024-25 में 11450 कुपोषित बच्चे

कुपोषण दूर करने के लिए सरकार कई स्तर पर काम कर रही है. महिला बाल विकास विभाग के माध्यम से गर्भवती महिलाओं और 5 साल तक के बच्चों के लिए प्रोटीन युक्त आहार मुफ्त दिया जा रहा है. इसके बावजूद जबलपुर में 2024-25 में 11450 कुपोषित बच्चे सामने आए. यह संख्या पिछले सालों की अपेक्षा कुछ कम हुई है लेकिन इसका एक तथ्य चौंकाने वाला है.

पोषण पुनर्वास केंद्र की डाइटिशियन ने खानपान को बताया जिम्मेदार (ETV Bharat)

जबलपुर में कुल 9 पोषण पुनर्वास केंद्र

अति कुपोषित बच्चों को सामान्य स्तर पर लाने के लिए सरकार ने पोषण पुनर्वास केंद्र बनाए हैं. जबलपुर में कुल 9 पोषण पुनर्वास केंद्र हैं. इनमें से सबसे ज्यादा बच्चे जबलपुर के एल्गिन अस्पताल के पोषण पुनर्वास केंद्र में आते हैं. इस पोषण पुनर्वास केंद्र की डाइटिशियन अंजली दीवान ने बताया कि "वे 2021 से जबलपुर के पोषण पुनर्वास केंद्र में काम कर रही हैं, यहां पर लगभग रोज कई अति कुपोषित बच्चे आते हैं."

JABALPUR NUTRITION REHABILITATION CENTER
पोषण पुनर्वास केंद्र जबलपुर (ETV Bharat)

'जांच के बाद बच्चों का बनाते हैं डाइट प्लान'

डाइटिशियन अंजली दीवान ने बताया कि "हम सबसे पहले बच्चों की प्रारंभिक जांच करने के बाद इसका एक डाइट प्लान बनाते हैं. जिसके तहत शुरुआत के 7 दिनों तक उसे दूध पर आश्रित रखा जाता है. यह दूध भी पोषण पुनर्वास केंद्र के किचन में बनता है. इसमें प्रोटीन, मिनरल और कार्बोहाइड्रेट को चना, मूंगफली, तिल, दूध पाउडर जैसे सामानों से मिलाकर बनाया जाता है.

URBAN MALNOURISHED CHILDREN
जबलपुर में कुल 9 पोषण पुनर्वास केंद्र (ETV Bharat)

बच्चे को हर 2 घंटे में थोड़ी-थोड़ी मात्रा दी जाती है. 7 दिन बाद उसे दूसरा पोषण आहार दिया जाता है, जिस दिन में करीब 6 बार दिया जाता है. यहां पर ज्यादातर गरीब परिवारों के बच्चे ही आते हैं. इसलिए महिला को 14 दिन के हिसाब से लगभग 1600 रुपया भी दिया जाता है और कुल मिलाकर एक बच्चे के पोषण पुनर्वास में 3200 रुपए खर्च होता है."

'शहरी क्षेत्रों से आ रहे कुपोषित बच्चे'

अंजली दीवान का कहना है कि "बीते चार-पांच सालों का अनुभव बताता है कि अब कुपोषित बच्चे गांव या दूर दराज से नहीं आते बल्कि यह हमारे आसपास की शहरी कॉलोनियों से कुपोषित बच्चे ज्यादा आ रहे हैं. कुपोषण की सबसे बड़ी वजह बच्चों का गलत खान-पान है."

URBAN MALNOURISHED CHILDREN
जबलपुर के एनआरसी केंद्रों में शहरी आबादी से पहुंच रहे हैं अति कुपोषित बच्चे (ETV Bharat)

पोषण पुनर्वास केन्द्र में बच्चों के स्थिति बेहतर

पोषण पुनर्वास केंद्र में जबलपुर के गोरखपुर क्षेत्र की रहने वाली एक महिला मिली. उसका पति मजदूर है महिला की उम्र मात्र 20 साल है. इसके 2 बच्चे हैं, ऐसी स्थिति में इस गरीब के पास भोजन के ही पर्याप्त पैसे नहीं हैं. इसलिए उसके बच्चे कुपोषित हो गए. अब एक बच्चे को पोषण पुनर्वास में रखा गया है जहां अब उसकी स्थिति पहले से बेहतर है. ग्वारीघाट की रहने वाली एक महिला भी अपने बच्चों के साथ यहां आई थी उसका बच्चा भी बहुत अधिक कमजोर था. पोषण पुनर्वास केंद्र में बीते 14 दिनों के रहने के बाद अब उसकी स्थिति भी बेहतर है.

NUTRITION REHABILITATION CENTER
पोषण पुनर्वास केन्द्र में बच्चे (ETV Bharat)

'आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर तक पहुंचाती हैं पोषण आहार'

अंजली दीवान का कहना है कि "उनके पास कई ऐसे मामले भी आते हैं जिनमें परिवार बच्चों को पोषण पुनर्वास में रखने को तैयार नहीं होता. ऐसी स्थिति में हमें उस स्थान की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को जानकारी देनी होती है और वह घर पर जाकर ऐसे बच्चों के लिए पोषण आहार मुहैया करवाती है.

JABALPUR NUTRITION REHABILITATION
जबलपुर का एनआरसी केंद्र (ETV Bharat)

जबलपुर जिला अस्पताल की अधीक्षक डॉक्टर नीता पाराशर का कहना है कि "पोषण पुनर्वास केंद्रों की जरूरत और अधिक है. हमें यदि स्टाफ और ज्यादा मिल जाए तो हम इनकी संख्या और कैपेसिटी दोनों बढ़ा दें. कम अंतराल में लगातार बच्चे पैदा होने की वजह से भी कई बार बच्चों में कुपोषण की स्थिति बन जाती है."

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता करती हैं वजन

हर महीने की 10 तारीख से लेकर 20 तारीख तक महिला बाल विकास विभाग की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने-अपने क्षेत्र में जाकर 5 साल तक के बच्चों का वजन तौलती हैं. यदि किसी बच्चे का वजन ढाई किलो से कम है या फिर उसकी उम्र और उसके वजन का तालमेल नहीं बैठ रहा है तो ऐसे बच्चों को कुपोषण की श्रेणी में मान लिया जाता है. इसके अलावा सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले बच्चों को भी तौला जाता है. यहां पर भी यदि कोई बच्चा बहुत कम वजन का दिखता है तो उसे भी कुपोषित मान लिया जाता है.

Last Updated : December 30, 2025 at 7:27 PM IST

TAGGED:

JABALPUR NUTRITION REHABILITATION
URBAN MALNOURISHED CHILDREN
NUTRITION REHABILITATION CENTER
JABALPUR NEWS
MALNOURISHED CHILDREN JABALPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.