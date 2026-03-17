जबलपुर में एनएसयूआई का प्रदर्शन, छात्र संघ चुनाव और बस-ट्रेन में फ्री यात्रा की मांग
जबलपुर में एनएसयूआई कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प, वाटर कैनन और लाठी चार्ज कर प्रदर्शन पर काबू. करीब 15 छात्रों को किया गया गिरफ्तार.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 17, 2026 at 8:40 PM IST
जबलपुर: कांग्रेस पार्टी का छात्र संगठन एनएसयूआई ने मंगलवार को विभिन्न मांगों को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान छात्रों द्वारा जबलपुर कलेक्ट्रेट तक मार्च निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने की कोशिश की. लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों को घंटाघर पर बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया. जिससे पुलिस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई. जिसके बाद पुलिस ने बल का प्रयोग करते हुए करीब 15 छात्र नेताओं को हिरासत में ले लिया.
कलेक्ट्रेट परिसर में धारा 144 लागू
पुलिस ने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और हल्का लाठी चार्ज भी किया. जबलपुर के गोमती पुलिस थाना क्षेत्र के सीएसपी सोनू कर्मी ने बताया, "कलेक्टर परिसर में धारा 144 लागू है और वहां पर प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है, लेकिन एनएसयूआई कार्यकर्ता इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे. इसलिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा. इस मामले में हमने कुछ छात्रों को हिरासत में लिया है. उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी."
छात्र संघ चुनाव की मांग
एनएसयूआई के नेता समर्थ अवस्थी ने बताया, "हम छात्र संघ चुनाव की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार छात्रसंघ के चुनाव नहीं करवाना चाहती है. छात्र संघ के चुनाव नहीं होने की वजह से उच्च शिक्षा में सरकार की मनमानी चल रही है. उच्च शिक्षा संस्थानों में मनमानी नियुक्तियां की जा रही हैं. सरकारी कॉलेज की हालत खराब है. छात्र-छात्राओं को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं और कोई आवाज उठाता है तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता है."
रेलवे और बस में फ्री यात्रा की डिमांड
एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की मांग है कि परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र-छात्राओं और स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को बस और रेल का टिकट मुफ्त देना चाहिए. किराए के भवनों में चल रहे स्कूलों को बंद किया जाना चाहिए. इसके अलावा बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और स्कूल के आसपास की शराब दुकानों को बंद किया जाना चाहिए.
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जबलपुर में एनएसयूआई ने कई बार प्रदर्शन किए हैं, लेकिन इस बार एनएसयूआई के प्रदर्शन में छात्रों की संख्या बहुत अधिक थी. एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी तादाद में युवा सरकार के प्रति अपना आक्रोश जताने के लिए उनके आंदोलन में शामिल होंगे.