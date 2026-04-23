पेट की चर्बी से बना दिया नया ब्रेस्ट, मध्य प्रदेश के पहले सरकारी अस्पताल में हुई अनूठी सर्जरी
जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी,मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पताल में पहली बार हुई सर्जरी,जबलपुर विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 23, 2026 at 6:13 PM IST|
Updated : April 23, 2026 at 6:44 PM IST
जबलपुर: देश और विदेश में मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि, कैंसर जैसी बड़ी बीमारी का इलाज अब हो जा रहा है. इतना ही नहीं मरीज को कम से कम तकलीफ या नुकसान हो, ऐसी तकनीक को लगातार विकसित किया जा रहा है और विशेषज्ञों द्वारा रिसर्च भी की जा रही है. वहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टरों ने ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित एक महिला की ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन (स्तन पुननिर्माण) सर्जरी की है. ब्रेस्ट कैंसर की वजह से महिला का ब्रेस्ट काटना पड़ा था, लेकिन डॉक्टरों ने पेट की चर्बी से एक नया ब्रेस्ट बना दिया. डॉक्टरों की टीम का कहना है कि इस तकनीक से की गई यह सर्जरी मध्य प्रदेश के किसी सरकारी अस्पताल का पहला ऑपरेशन है.
जबलपुर का नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज
जबलपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज है. यह मध्य प्रदेश का एक बड़ा मेडिकल कॉलेज है. जहां एक साथ एक बैच में एमबीबीएस के 250 छात्र पढ़ते हैं. इस मेडिकल कॉलेज में एक बहुत बड़ा अस्पताल है. जिसमें जबलपुर ही नहीं पूरे महाकौशल और विंध्य प्रदेश तक के लोग इलाज करवाने के लिए आते हैं. यहां पर डॉक्टर केवल इलाज नहीं करते बल्कि मरीज को अत्याधुनिक इलाज के साथ नए प्रयोग भी करते हैं. जिनके रिसर्च पेपर जारी किए जाते हैं. मेडिकल कॉलेज अपने शोध के पेटेंट भी कराता है.
भारत में अंतिम स्टेज पर आते हैं ब्रेस्ट कैंसर के ज्यादातर मामले
नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में डॉ संजय यादव ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट हैं. संजय यादव ने 45 वर्षीय एक महिला का ब्रेस्ट कैंसर का ऑपरेशन किया. इसकी वजह से उनके ब्रेस्ट का बहुत बड़ा हिस्सा काटकर अलग करना पड़ा था. डॉ संजय यादव का कहना है कि "दुनिया में कई ऐसी तकनीक है, जहां ब्रेस्ट कैंसर के मामले में केवल उन्हीं ऊतकों (Tissues) को अलग किया जाता है, जिनमें कैंसर होता है, लेकिन भारत में ब्रेस्ट कैंसर के ज्यादातर मामले तब सामने आते हैं, जब वह अंतिम स्थिति में होता है.
ऐसी हालत में ब्रेस्ट की ऊपरी त्वचा भी पूरी तरह खराब हो जाती है और पूरे ब्रेस्ट को हटाना पड़ता है. शरीर के अंग कट जाने के बाद पूरी तरह ठीक होने के बाद भी महिला पूरे आत्मविश्वास से जीवन नहीं जी पाती. इसलिए कई बार ब्रेस्ट कैंसर की मरीज इम्प्लांट लगाती है, लेकिन इम्प्लांट महंगा होता है और सभी मरीज इसका फायदा नहीं उठा सकते. मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टरों ने तय किया कि वे ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित मरीज महिला का ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन करेंगे.
एमपी के सरकारी अस्पताल में ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी
मध्य प्रदेश के किसी भी सरकारी अस्पताल में होने वाला यह पहले ऑपरेशन था. इसके लिए मेडिकल कॉलेज में बाकायदा टीम बनाई गई. इसमें डॉक्टर संजय यादव ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट, डॉक्टर पवन अग्रवाल प्लास्टिक सर्जरी स्पेशलिस्ट के साथ डॉक्टर प्रशांत डॉ. राजीव कुकरेले, डॉक्टर आशुतोष, डॉक्टर बघेल, डॉ. प्रदीप, डॉ. विनीत,डॉ. आशीष सेठी को इस टीम में शामिल किया गया."
फैट टिश्यू और स्किन के हिस्सों को निकालकर ब्रेस्ट पर जोड़ा
प्लास्टिक सर्जरी के विशेषज्ञ डॉक्टर पवन अग्रवाल का कहना है कि "हमने महिला के शरीर के ही पेट के निचले हिस्से से वसा के ऊतक (Fat Tissue) और त्वचा के हिस्सों को निकाल कर सर्जरी के माध्यम से ब्रेस्ट पर जोड़ा. पेट के निचले हिस्से से ऊतक निकालने के लिए एंडोस्कोपी और दूरबीन पद्धति का प्रयोग किया गया. इसकी वजह से मरीज को बहुत अधिक तकलीफ नहीं हुई और जल्द ही उसके घाव भर जाएंगे.
ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी सबसे अच्छा तरीका
कुछ दिनों में यह ऊतक (टिश्यू) शरीर के ब्रेस्ट वाले हिस्से पर लग जाएंगे और ऑपरेशन की वजह से हटाए गए ब्रेस्ट की जगह ले लेंगे. डॉ पवन अग्रवाल का कहना है कि दुनिया के कई देशों में इस तरह की सर्जरी होती है. ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन का यह सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन भारत में ब्रेस्ट कैंसर का इलाज करने वाले डॉक्टर को भी इसकी पूरी जानकारी नहीं है. इसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित महिला सर्जरी के बाद सेंस आफ इनकंप्लीट में जीवन जीती है. यदि सभी में इसकी जागरूकता आ जाए तो ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित महिलाएं भी पूरे आत्मसम्मान के साथ अच्छा जीवन जी सकती हैं."
- भोपाल AIIMS में रोबोटिक सर्जरी की तैयारी, ग्रामीण इलाकों तक पहुंचेगी हेल्थ फैसिलिटी
- 3 साल से मुंह था बंद, लिक्विड डाइट पर था बच्चा, BMC के डाॅक्टर्स ने किया सफल ऑपरेशन
सर्जरी बहुत महंगी नहीं, शरीर के अंगों का होता है इस्तेमाल
डॉ संजय यादव का कहना है कि "यह सर्जरी बहुत महंगी नहीं है, क्योंकि इसमें शरीर के ही अंगों का इस्तेमाल किया जा रहा है. बस मरीज की स्थिति यदि ठीक है, तो इसे किया जा सकता है. मरीज बहुत ज्यादा दिनों तक परेशान नहीं होता है. विदेश में यह सर्जरी बहुत महंगी है. हां यह बात जरूर है कि इसे करने में बहुत समय लगता है. हमारी टीम को भी इस ऑपरेशन को करने में लगभग 6 घंटे का समय लगा.
डॉ संजय ने बताया कि यह एक बेहद सफल प्रयोग है और आगे भी इसका फायदा दूसरे मरीजों को दिया जाएगा. एक सप्ताह बाद फिर इसी तरह का एक ऑपरेशन तय किया गया है. जिसमें एक अन्य मरीज का भी ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा."