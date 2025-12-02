ETV Bharat / state

मुफ्त में नहीं दी मिठाई तो मार दी तलवार, मुफ्तखोरों से परेशान पुलिस के पास पहुंचा दुकानदार

जबलपुर में मुफ्त में मिठाई नहीं देने पर किया हमला, घायल दुकानदार शॉप छोड़ भागा, शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं करने का आरोप.

JABALPUR SHOPKEEPER ATTACKED
मुफ्त में नहीं दी मिठाई तो मार दी तलवार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 2, 2025 at 8:49 PM IST

3 Min Read
जबलपुर: हनुमान ताल क्षेत्र में एक अनोखा मामला सामने आया है. जिसमें एक मिठाई दुकानदार ने कुछ लोगों को फ्री में मिठाई देने से मना कर दिया, तो उन्होंने तलवार और डंडों से दुकानदार पर हमला कर दिया. इस घटना में दुकानदार घायल हो गया. दुकानदार का कहना है कि वह मुफ्तखोरों से परेशान है. उसने सीसीटीवी के साथ इस घटना की शिकायत थाने में की, तो पुलिस ने 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है.

मुफ्त में मिठाई देने से मना करने पर किया हमला

जबलपुर के हनुमान ताल में स्लाटर हाउस के पास मोहम्मद तोहिद मिठाई की दुकान चलाते हैं. तोहिद ने हनुमान ताल थाने में अपने ही मोहल्ले के जगा, रमजान और राजा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है. तोहिद का आरोप है कि ये तीनों बीते दिनों उनकी दुकान पर आए थे और उन्होंने उनसे मुफ्त में मिठाई मांगी. तोहिद ने मिठाई देने से मना कर दिया, तो तीनों अपने घरों से तलवार, बका और कुल्हाड़ी लेकर आ गए.

जबलपुर में मुफ्त में मिठाई नहीं देने पर किया हमला (ETV Bharat)

शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं करने का आरोप

तोहिद के ऊपर जानलेवा हमला किया गया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई हैं. घायल अवस्था में दुकान छोड़कर घर के भीतर भाग गए. जिसके बाद इन लोगों ने उसकी गाड़ी पर ही ठोकर मारना शुरू कर दिया और गाड़ी को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया. मोहम्मद तोहिद ने अपनी आरोप के साथ एक सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को दिया है, जिसमें यह गुंडागर्दी स्पष्ट दिख रही है. तोहिद का कहना है कि "1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की. इसलिए इस समस्या की शिकायत पुलिस अधीक्षक से की है."

मुफ्तखोरों ने बीते दिनों की थी शराब दुकान पर पथराव

जबलपुर में नशाखोरी चरम पर है और लोग नशेड़ियों से परेशान हैं. नशा करने के बाद नशेड़ी, मुफ्तखोरी पर उतर आते हैं और यदि इन्हें सामान न दिया जाए तो मारपीट पर उतर आते हैं. तोहिद के साथ हुई यह कोई नई घटना नहीं है बल्कि कुछ दिनों पहले दीनदयाल चौक पर शराबियों ने शराब दुकानदार से मुफ्त में शराब मांगी और जब उसने मना किया, तो दुकान पर पथराव शुरू कर दिया था. इस घटना में दुकान के मैनेजर दिलीप सग्गू की मौत हो गई थी.

हनुमान ताल थाना पुलिस इंस्पेक्टर धीरज राज का कहना है कि "आरोपी घटना के बाद से फरार है. इन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी."

