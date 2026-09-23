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जबलपुर में भी No UPI Day, व्यापारियों के साथ ही कई संगठन भी उतरे सड़क पर

डिजिटल पेमेंट 2 हजार से ज्यादा करने पर प्रस्तावित टैक्स के विरोध में जबलपुर में भी विरोध प्रदर्शन. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.

Jabalpur No UPI Day
डिजिटल पेमेंट पर टैक्स का उपभोक्ताओं ने भी किया विरोध (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 23, 2026 at 5:40 PM IST

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जबलपुर : यूपीआई पेमेंट पर प्रस्तावित टैक्स के विरोध में बुधवार को जबलपुर में कई सामाजिक और उपभोक्ता संगठनों ने प्रदर्शन किया. सिविक सेंटर में अलग-अलग संगठनों से जुड़े लोग एकत्र हुए और केंद्र सरकार से यूपीआई ट्रांजेक्शन पर टैक्स लगाने का फैसला वापस लेने की मांग की. प्रदर्शनकारियों ने लोगों से अपील की "वे आज यूपीआई के बजाय नकद भुगतान करें और सरकार तक अपना विरोध दर्ज कराएं."

उपभोक्ताओं ने भी किया विरोध

प्रदर्शनकारियों का कहना है "यूपीआई आज आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है. छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े कारोबारियों तक बड़ी संख्या में लोग डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं. ऐसे में यूपीआई लेनदेन पर शुल्क लगाने से व्यापारियों के साथ-साथ आम उपभोक्ताओं पर भी आर्थिक बोझ बढ़ सकता है."

डिजिटल पेमेंट पर प्रस्तावित टैक्स का विरोध (ETV BHARAT)

कानून की धारा 10 के तहत आपत्तियां क्यों नहीं मांगी

जबलपुर नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के संरक्षक सदस्य डॉ. पी.जी. नाज पांडे ने आरोप लगाया "सरकार ने संबंधित कानून लागू करने से पहले आम लोगों और व्यापारियों से आपत्तियां नहीं बुलाईं. Payment and Settlement Systems Act की धारा 10 के तहत इस संबंध में आम लोगों से आपत्तियां और सुझाव लिए जाने चाहिए थे. सरकार ने न तो आम नागरिकों से और न ही व्यापारियों से इस विषय पर पर्याप्त आपत्तियां मांगीं. संगठन इसी प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं."

Jabalpur No UPI Day
व्यापारियों के साथ ही कई संगठन भी उतरे सड़क पर (ETV BHARAT)

कारोबारियों ने बताया मुनाफा खत्म होने का खतरा

जबलपुर के थोक कारोबारी साहिल सिंह ने कहा "कई बार 2 हजार रुपये के उत्पाद पर व्यापारी को केवल 10 से 20 रुपये का ही मुनाफा होता है. ऐसे में यदि 2 हजार रुपये से अधिक के यूपीआई भुगतान पर 0.4 प्रतिशत शुल्क लगाया जाता है तो छोटे कारोबारियों का मुनाफा प्रभावित होगा. व्यापारी के सामने या तो अतिरिक्त लागत खुद वहन करने या ग्राहक पर उसका असर डालने की स्थिति बन सकती है."

Jabalpur No UPI Day
कारोबारियों ने बताया मुनाफा खत्म होने का खतरा (ETV BHARAT)

आदत डालने के बाद अब टैक्स का टेंशन

सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त सुभाष चंद्रा ने कहा "सरकार ने लोगों को डिजिटल भुगतान की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया. अब बड़ी संख्या में लोग नकदी लेकर नहीं चलते और रोजमर्रा के भुगतान यूपीआई से करते हैं. कई सेवाओं में ऑनलाइन भुगतान ही प्रमुख विकल्प रह गया है ऐसे में डिजिटल भुगतान पर शुल्क लगाने से आम लोगों की परेशानी बढ़ सकती है."

प्रदर्शनकारियों ने कहा "यूपीआई को लेकर सरकार को आम लोगों और कारोबारियों की चिंताओं को ध्यान में रखना चाहिए." विभिन्न उपभोक्ता संगठनों ने बाजारों में संपर्क कर लोगों से आज 'नो यू पी आई डे’ मनाने और उस दिन यूपीआई भुगतान से परहेज कर नकद भुगतान करने की अपील की, ताकि सरकार तक विरोध का संदेश पहुंचाया जा सके.

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