ETV Bharat / state

जबलपुर फ्लाइट से इंदौर पहुंचे टॉप करने वाले बच्चे, फाइव स्टार होटल में होगी खातिरदारी

टॉप करने वाले बच्चों को मिला शानदार गिफ्ट ( ETV Bharat )

जबलपुर: संस्कारधानी जबलपुर में पढ़ाई को लेकर एक नई तस्वीर सामने आई है. जहां अच्छे नंबरों से पास होने वाले बच्चों ने हवाई सफर किया. जी हां जबलपुर नगर निगम ने 22 बच्चों को जबलपुर से इंदौर तक फ्लाइट से भेजा है. इंदौर में यह सभी बच्चे एक फाइव स्टार होटल में ठहरेंगे और वहां आसपास का टूर करेंगे. यह सभी बच्चे जबलपुर के नगर निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं. जिन्होंने 85 प्रतिशत से ज्यादा अंक बोर्ड परीक्षा में पाए हैं. यह सभी बच्चे आर्थिक रूप से बेहद कमजोर परिवारों से आते हैं.

जबलपुर नगर निगम के स्कूल की पहल