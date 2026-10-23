जबलपुर फ्लाइट से इंदौर पहुंचे टॉप करने वाले बच्चे, फाइव स्टार होटल में होगी खातिरदारी
जबलपुर महापौर गुरुकुल स्कूल की पहल से बदली पढ़ाई की तस्वीर, गरीब परिवारों के बच्चों ने इंडिगो की फ्लाइट से किया इंदौर का सफर, फाइव स्टार होटल में ठहरेंगे. विश्वजीत सिंह राजपूत की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 1:09 PM IST|
Updated : October 23, 2026 at 1:14 PM IST
जबलपुर: संस्कारधानी जबलपुर में पढ़ाई को लेकर एक नई तस्वीर सामने आई है. जहां अच्छे नंबरों से पास होने वाले बच्चों ने हवाई सफर किया. जी हां जबलपुर नगर निगम ने 22 बच्चों को जबलपुर से इंदौर तक फ्लाइट से भेजा है. इंदौर में यह सभी बच्चे एक फाइव स्टार होटल में ठहरेंगे और वहां आसपास का टूर करेंगे. यह सभी बच्चे जबलपुर के नगर निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं. जिन्होंने 85 प्रतिशत से ज्यादा अंक बोर्ड परीक्षा में पाए हैं. यह सभी बच्चे आर्थिक रूप से बेहद कमजोर परिवारों से आते हैं.
जबलपुर नगर निगम के स्कूल की पहल
स्कूली शिक्षा में निजी स्कूल, सरकारी स्कूल के अलावा सरकारी व्यवस्था के कई ऐसे स्कूल हैं, जिन्हें अच्छा सम्मान मिला हुआ है. इनमें नवोदय विद्यालय, ग्रामोदय विद्यालय, सेंट्रल स्कूल, सैनिक स्कूल राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा संचालित सांदीपनी स्कूल इसके अलावा राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के ही माध्यम से चलने वाले उत्कृष्ट विद्यालय, निजी स्कूलों के अलावा इन स्कूलों की भी शिक्षा के मामले में अच्छी पहचान है. शहरी इलाकों में बेहद गरीब बच्चे नगर निगम के स्कूलों में पढ़ते हैं.
7 स्कूलों में 1800 से ज्यादा छात्र, मुफ्त मिलती शिक्षा
जबलपुर नगर निगम में 7 स्कूल हैं और इनमें 1800 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं. इन स्कूलों में ज्यादातर बेहद गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन शिक्षा मुफ्त है. इन स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की बेहद जरूरत थी. इसलिए जबलपुर नगर निगम के महापौर ने एक प्रयोग किया और उन्होंने इन स्कूलों को महापौर गुरुकुल का नाम दिया और स्कूल में बुनियादी सुविधाएं विकसित की.
85 प्रतिशत लाने पर हवाई यात्रा का वादा
स्कूल के बच्चों में एक कंपटीशन रखा कि जो बच्चा बोर्ड परीक्षा में 85% से ज्यादा नंबर लेकर आएगा. उसे निशुल्क हवाई यात्रा और इंदौर में एक फाइव स्टार होटल में एक दिन रुकने की व्यवस्था करवाई जाएगी. इसके साथ ही ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थान की यात्रा करवाई जाएगी. इस साल बोर्ड परीक्षा में 22 बच्चों ने 85% से ज्यादा अंक प्राप्त किए. यह सभी बच्चे नगर निगम के उन्हीं बुनियादी स्कूलों के पढ़ें हुए हैं.
इंडिगो में बैठ जबलपुर से इंदौर गए बच्चे
आज यह सभी बच्चे जबलपुर से इंदौर के लिए इंडिगो की फ्लाइट में बैठकर रवाना हुए. नगर निगम जबलपुर के महापौर जगत बहादुर सिंह का कहना है कि "2022 से यह कोशिश चल रही थी. अब हर साल बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. मतलब हम यह मान सकते हैं कि स्कूलों में पढ़ाई बेहतर हुई है. पहले साल केवल 8 बच्चे ही गए थे, बाद में यह संख्या 14 तक पहुंची.
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इस साल 22 बच्चे जबलपुर नगर निगम के स्कूलों से हैं और 5 बच्चे हमने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले भी इस योजना में शामिल किए हैं. इस तरह 27 बच्चों के साथ कुछ शिक्षकों को भी इंदौर भेजा गया है."
छात्राएं हुईं खुश
दसवीं क्लास में पूर्वी के 84.4 प्रतिशत आए थे, उसने पूरी कोशिश की थी कि वह 85% ले आए. पूर्वी बेहद गरीब परिवार की बिटिया है. उसके पिता निजी क्षेत्र में काम करते हैं. उसका कहना है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह कभी हवाई जहाज में बैठ पाएगी. छात्रा अक्षरा का कहना है कि "जबलपुर में रहते हुए भी वह कभी एयरपोर्ट नहीं आई थी, आज उसको अपनी पढ़ाई की वजह से हवाई यात्रा का सुख मिला. उसका कहना है कि वह और अच्छी पढ़ाई करेगी ताकि जिंदगी में और बेहतर कर सके."