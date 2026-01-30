ETV Bharat / state

हाथों में मेहंदी-कंधे पर झोला, हनीमून नहीं नर्मदा परिक्रमा पर निकला नव विवाहित जोड़ा

हरदा में नर्मदा परिक्रमा पर पैदल निकला नव विवाहित जोड़ा, इंजीनियर और शिक्षक का अनोखा फैसला, 3000 किलोमीटर की करेंगे यात्रा.

JABALPUR COUPLE NARMADA PARIKRAMA
नर्मदा परिक्रमा पर निकला नव विवाहित जोड़ा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 30, 2026 at 3:29 PM IST

|

Updated : January 30, 2026 at 3:37 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

जबलपुर: आपने अक्सर देखा होगा कि शादी के बाद लोग हनीमून पर घूमने जाते हैं. लेकिन हरदा के एक पढ़े-लिखे नव दंपति ने शादी के ठीक चौथे दिन हनीमून का सूटकेस उठाने की बजाय नर्मदा परिक्रमा का झोला उठा लिया. अब यह नव दंपति अगले चार माह तक 3000 किलोमीटर की पैदल नर्मदा परिक्रमा कर रहा है. इन लोगों का कहना है कि, हमें सनातन परंपरा से इस बात की सीख मिली है. वही एक दूसरे को समझने में हनीमून से ज्यादा नर्मदा परिक्रमा एक बेहतर विकल्प है.

नवंबर में हुई बृजेंद्र और आदया की शादी
हरदा में रहने वाले बृजेंद्र शर्मा ने सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री की है. उनकी उम्र 32 साल है. उनकी शादी 1 नवंबर को आदया शर्मा से हुई. आदया शर्मा भी विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और एक स्कूल में शिक्षक थी. सामान्य तौर पर शादी के ठीक बाद नव विवाहित जोड़े हनीमून मनाने के लिए निकलते हैं, लेकिन शर्मा दंपति ने ऐसा नहीं किया, उनका फैसला इससे बिल्कुल हटकर था. इन दोनों ने ही शादी खत्म होने के चौथे दिन ही नर्मदा परिक्रमा का फैसला ले लिया और घर को पीछे छोड़कर यह लोग पैदल ही नर्मदा परिक्रमा के लिए निकल पड़े.

हनीमून नहीं नर्मदा परिक्रमा पर निकला नव विवाहित जोड़ा (ETV Bharat)

शादी से पहले दो बार नर्मदा परिक्रमा कर चुके हैं बृजेंद्र
बृजेंद्र शर्मा उर्फ विशु बताते हैं कि, ''वे इसके पहले भी दो बार नर्मदा परिक्रमा कर चुके हैं, तो इसलिए उन्हें पहले से इसका अनुभव था. उन्होंने ऐसा पहले ही तय कर लिया था कि शादी के बाद भी नर्मदा परिक्रमा पर निकलेंगे.'' बृजेंद्र शर्मा का कहना है कि, ''मैं सनातन धर्म की परंपराओं से प्रभावित हूं और सनातन धर्म केवल बातें करने का नहीं है बल्कि अपने जीवन में परिवर्तन लाने का भी है .इसलिए मैंने हनीमून पर जाने की बजाय नर्मदा परिक्रमा का फैसला लिया.''

NARMADA PARIKRAMA HONEYMOON
इंजीनियर और शिक्षक का अनोखा फैसला (ETV Bharat)

रोज 40 किमी चलते हैं बृजेंद्र और आदया
बृजेंद्र का कहना है कि, ''उन्होंने अपनी पत्नी को फैसले के लिए जोर जबरदस्ती नहीं की बल्कि वह खुद ही इसके लिए तैयार हो गई.'' आदया शर्मा ने बताया कि, ''अब वह रोज लगभग 40 किलोमीटर पैदल चलते हैं, हालांकि ऐसा अनुभव उन्हें पहले नहीं था लेकिन जब पति ने फैसला कर लिया तो फिर उनके साथ ही चलना था. उनका मानना है कि हनीमून हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है इसलिए मैं उसके बहुत पक्ष में नहीं थी.''

jabalpur
नवंबर में हुई थी शादी (ETV Bharat)

पैदल करेंगे पूरी परिक्रमा
इस नव विवाहित जोड़े के साथ 200 लोग और पैदल ही नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं. इसमें कई युवा भी शामिल हैं. इस जत्थे के साथ में कुछ गाड़ियां भी चलती हैं लेकिन ये लोग उन गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करते हैं. जब ईटीवी भारत की मुलाकात आदया से हुई तो उनके पैर में हल्की सूजन थी. उन्होंने बताया कि ''बीमार होने के बाद भी उन्होंने गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया और जब उन्होंने संकल्प लिया है कि यह पैदल ही पूरी परिक्रमा करेंगे, तो फिर पीछे हटने का कोई सवाल नहीं है.''

पंडित कपिल शास्त्री ने बताया, ''नर्मदा परिक्रमा एक कठिन यात्रा है. इस यात्रा में नर्मदा घाट से परिक्रमा शुरू की जाती है. घूमकर इस घाट तक पहले आना होता है. इस दौरान परिक्रमा वासी घर वापस नहीं जाता और पूरी परिक्रमा के दौरान कभी नर्मदा नदी को आर पार नहीं करता. यह यात्रा लगभग 3000 किलोमीटर की होती है. यहां तक की समुद्र में भी परिक्रमा करने वाले लोग नाव से चक्कर पूरा करते हैं. यह नव दंपति जिस दल के साथ चल रहा है, वे लोग इस यात्रा को लगभग चार माह में पूरा करेंगे. यात्रा पूरे होने के बाद अमरकंटक के जल को ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में चढ़ाया जाता है.''

HARDA COUPLE SPIRITUAL HONEYMOON
बृजेंद्र शर्मा ने सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री ली है (ETV Bharat)

नर्मदा परिक्रमा का युवाओं में क्रेज
परिक्रमा के दौरान नर्मदा तट पर बने आश्रमों में लोग रुकते हैं. ईटीवी भारत की मुलाकात, जब शर्मा दंपति से हुई तो यह लोग जबलपुर के अग्रवाल धर्मशाला में रुके थे. एक रात रुकने के बाद यह जबलपुर से आगे रवाना हो गए. दुनिया के कई देशों में शादीशुदा जोड़े यात्राओं पर निकलते हैं. भारत में यह चलन नहीं है. लेकिन बीते कुछ सालों से युवा नर्मदा कि यह कठिन परिक्रमा करने लगे हैं. यह लोग इस एडवेंचर से ज्यादा धार्मिक महत्व के लिए कर रहे हैं. नव विवाहित शादीशुदा युवाओं का यह फैसला थोड़ा चौंकाने वाला जरूर है. लेकिन इसका अनुभव सामान्य हनीमून पर जाने वाले जोड़ों के सामान्य अनुभव से अलग जरूर होगा.

Last Updated : January 30, 2026 at 3:37 PM IST

TAGGED:

NARMADA PARIKRAMA HONEYMOON
ENGINEER TEACHER COUPLE PARIKRAMA
JABALPUR COUPLE NARMADA YATRA
HARDA COUPLE SPIRITUAL HONEYMOON
JABALPUR COUPLE NARMADA PARIKRAMA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.