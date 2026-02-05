जबलपुर फ्लाईओवर का वीडियो बनाना पड़ा भारी, PWD ने 4 पर ठोका केस
जबलपुर के कथित सोशल एक्टिविस्ट ने फ्लाईओवर के वीडियो बनाना पड़ा भारी, लोक निर्माण विभाग ने वीडियो को बताया भ्रामक
जबलपुर: मध्य प्रदेश के जबलपुर में नवनिर्मित फ्लाईओवर की दरार का मामला फिर चर्चा में आ गया है. आरोप है कि यहां एक सामाजिक संगठन के कार्यकर्ताओं ने फ्लाओवर की कथित दरार का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर दिया. जिसके बाद लोक निर्माण विभाग ने उसके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवा दी. पीडब्ल्यूडी ने वीडियो को भ्रामक बताया है. वहीं, सामाजिक संगठन के कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताते हुए पूछा कि पुल में दरार की जानकारी देना गैर कानूनी कैसे हो सकता है?
4 सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज
मध्य प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग ने जबलपुर में करीब 1200 करोड़ की लागत से एक फ्लाईओवर का निर्माण किया है. इसकी लंबाई लगभग 7 किलोमीटर है. इसमें एक केबल स्टे ब्रिज भी है. जबलपुर के एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया, "लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर द्वारा कोतवाली थाना में एक शिकायत दर्ज करवाई गई है. यह शिकायत मध्य भारत मोर्चा नामक संगठन के सदस्य सौरभ यादव, जानू शर्मा, शोभित राजपूत और दिलीप विश्वकर्मा के खिलाफ की गई है."
वीडियो बनाने वालों को पुलिस ने थाने बुलाया
उन्होंने आगे बताया, "इन लोगों के खिलाफ आरोप है कि फ्लाईओवर के दरार का एक वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया है. वीडियो में जबलपुर के फ्लाईओवर की एक दरार दिखाई जा रही है. कोतवाली पुलिस ने गुरुवार को इन चारों लोगों को बुलाकर उनसे यह वीडियो लिया और उनके बयान दर्ज किए. आरोप हैं कि ये वीडियो भ्रामक है."
'सनसनी फैलाना नहीं था उद्देश्य'
मध्य भारत मोर्चा के सदस्य सौरभ यादव ने बताया, " हम पर लगा आरोप पूरी तरह गलत है. हमने एक वीडियो बनाया था, जो कि दमोह नाका चौराहे के पास का है. यहां ब्रिज में एक दरार है. इसे वीडियो में देखा जा सकता है. मैंने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है. मेरा उद्देश्य सनसनी फैलाना नहीं है बल्कि लोगों का इस ओर ध्यान आकर्षित करवाया है कि कहीं यह दरार किसी बड़ी दुर्घटना का कारण न बन जाए."
लोक निर्माण विभाग ने बताया भ्रामक
लोक निर्माण विभाग ने एक विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि ब्रिज में कोई दरार नहीं है बल्कि यह एक एक्सपाशन ज्वाइंट है. जिससे तकनीकी तौर पर छोड़ा जाता है जिससे गर्मी और ठंड में फैलाव और संकुचन के लिए जगह रहे. लोक निर्माण विभाग ने इस वीडियो को भ्रामक बताया है. और कहा है कि जिन लोगों ने यह वीडियो बनाया है उन्हें तकनीकी जानकारी नहीं थी.
सौरभ यादव ने बताया, "यह दरार सीधी नहीं है बल्कि टेढ़ी है. यदि कोई जगह छोड़ी जाती तो वह सीधी छोड़ी जाती है. इस दरार को देखकर स्पष्ट लगता है कि यह छोड़ी नहीं गई है बल्कि यह दरार टूटने की वजह से आई है. देश के कई इलाकों में घटिया सामग्री के इस्तेमाल की वजह से निर्माण कार्य बर्बाद हो गए है. कई नए बने पुलों को गिरते हुए देखा गया है. इसलिए जब किसी सरकारी निर्माण में कोई दरार आती है तो लोगों का यह भरोसा मजबूत हो जाता है कि यहां पर निर्माण में लापरवाही बरती गई है."