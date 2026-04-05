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न्यू भेड़ाघाट का नजारा पहले से ज्यादा होगा खूबसूरत, ग्लास ब्रिज से चमचमाती मार्बल राक्स देखने रहें तैयार

जबलपुर के न्यू भेड़ाघाट में बने ग्लास ब्रिज से दिखेगी ऐसी सुंदरता जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी. विश्वजीत सिंह राजपूत की रिपोर्ट.

JABALPUR BHEDAGHAT GLASS BRIDGE
जबलपुर के न्यू भेड़ाघाट में ग्लास ब्रिज बनकर तैयार (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 5, 2026 at 1:24 PM IST

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Updated : April 5, 2026 at 2:52 PM IST

5 Min Read
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जबलपुर: न्यू भेड़ाघाट के विकसित होने के बाद इसकी खूबसूरती में चार चांद लग गए हैं. पर्यटक भेड़ाघाट की अब ऐसी खूबसूरती का अनुभव कर पाएंगे जिसे लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था. न्यू भेड़ाघाट में ग्लास ब्रिज बनकर तैयार हो गया है और कुछ ही दिनों में इसका लोकार्पण होगा. इसके बाद पर्यटक सदियों से छिपी हुई प्राकृतिक अनोखी सुंदरता पास से निहार सकेंगे क्योंकि इस तरफ आना संभव नहीं हो पाता था.

न्यू भेड़ाघाट का नजारा होगा और खूबसूरत

सफेद संगमरमर की चट्टानों के बीच से होकर बहती हुई नर्मदा नदी कुछ ऐसी प्राकृतिक संरचनाएं बनती है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं हैं. लेकिन अभी तक इन पूरी संरचनाओं को देखने का कोई जरिया नहीं था. इसलिए अब मध्य प्रदेश टूरिज्म ने न्यू भेड़ाघाट को विकसित किया है. नर्मदा के इस किनारे से भेड़ाघाट का दृश्य और भी खूबसूरत हो गया है और यह संभव हो पाया है यहां बने ग्लास ब्रिज से, जिसे जल्द ही पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा.

ग्लास ब्रिज को लेकर पर्यटकों में उत्साह (ETV Bharat)

ग्लास ब्रिज की जानिए खासियत

जबलपुर के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ाघाट में पर्यटकों के लिए एक और नया तोहफा मिलने जा रहा है. न्यू भेड़ाघाट में ठीक स्वर्गद्वारी के सामने एक ग्लास ब्रिज बनाया गया है. यह ब्रिज 7 फीट चौड़ा है और 18 मीटर लंबा है. स्टील से बने इस ब्रिज में एक पिलर है और तारों के सहारे ब्रिज को नर्मदा नदी के ऊपर बनाया गया है.

NEW BHEDAGHAT GLASS BRIDGE READY
5 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है ग्लास ब्रिज (ETV Bharat)

5 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है ग्लास ब्रिज

एमपी टूरिज्म के इंजीनियर वीरेंद्र सिंह ने बताया कि भेड़ाघाट के इस क्षेत्र का विकास एमपी टूरिज्म के माध्यम से किया गया है. वैसे तो यह काम जनवरी में ही पूरा हो जाना था लेकिन अभी भी इसमें कुछ काम बाकी है, हालांकि ब्रिज का काम पूरा हो गया है. इसके ऊपर कांच लग गया है. केवल आसपास के क्षेत्र में कुछ काम बाकी है, जिसके पूरे होते ही इस ब्रिज को जनता के लिए खोल दिया जाएगा. इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत 5 करोड़ रूपया है.

ग्लास ब्रिज को बनाने का जानिए कारण

भेड़ाघाट की सफेद दूधिया मार्बल की चट्टानें देखने के लिए लोग नौका विहार करते हैं लेकिन नौका विहार के जरिए भी पूरी मार्बल रॉक्स को ठीक से नहीं देखा जा सकता. नौका विहार और धुआंधार के बीच में संगमरमर की सफेद चट्टानें बिल्कुल सीधी सपाट हैं और यहां पानी का बहाव भी बहुत अधिक तेज है, इसलिए यहां तक नाव नहीं आ सकती. बीच में एक स्थान पर एक बड़ी चट्टान के ऊपर से भी पानी जाता है इसलिए नाव के जरिए यहां तक भी नहीं पहुंचा जा सकता. इसी कारण न्यू भेड़ाघाट में ग्लास ब्रिज तैयार किया गया है. इस ग्लास ब्रिज से भेड़ाघाट की इन सफेद दूधिया चट्टानों को अब आसानी से देखा जा सकता है.

BHEDAGHAT BEAUTY GLASS BRIDGE
ग्लास ब्रिज से न्यू भेड़ाघाट का नजारा होगा और खूबसूरत (ETV Bharat)

ग्लास ब्रिज को लेकर पर्यटकों में उत्साह

न्यू भेड़ाघाट में बने ग्लास ब्रिज को लेकर जबलपुर के लोगों समेत यहां आने वाले पर्यटक बहुत अधिक उत्साहित हैं. जबलपुर के रोहित ओसवाल अपने परिवार के साथ भेड़ाघाट के इस ब्रिज को देखने के लिए पहुंचे, हालांकि अभी ब्रिज के ऊपर घूमने की अनुमति नहीं है लेकिन फिर भी लोगों में इसे देखने की उत्सुकता है.

पर्यटक रोहित ओसवाल का कहना है कि "अभी भी जबलपुर के भेड़ाघाट को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं लेकिन ग्लास ब्रिज से भेड़ाघाट की संगमरमर की दूधिया चट्टानों को देखना पर्यटकों को नया रोमांच देगा. अभी इस तरह का ब्रिज देखने के लिए लोग विदेश जाया करते थे. ऐसी संभावना है कि अब यहां भी बड़े पैमाने पर लोग आएंगे."

TOURISTS EXCITED GLASS BRIDGE
ग्लास ब्रिज से दिखेगी ऐसी सुंदरता जो आपने पहले कभी नहीं देखी (ETV Bharat)

पर्यटक अजीत कुमार श्रीवास्तव कोलकाता से जबलपुर के भेड़ाघाट पहुंचे थे. उन्होंने बताया कि "कई साल पहले भी भेड़ाघाट आए थे लेकिन इस बार उन्होंने न्यू भेड़ाघाट की तरफ से व्हाइट मार्बल रॉक्स को जिस तरह से देखा है वह अनुभव उनके लिए बिल्कुल नया है."

GLASS BRIDGE NEW BHEDAGHAT
भेड़ाघाट में संगमरमर की दूधिया चट्टानें (ETV Bharat)

नए गाइडों को भी मिलेगा रोजगार

भेड़ाघाट की खूबसूरती ने कई गाइड को रोजगार भी दिया है. ग्लास ब्रिज बनने से यहां पर्यटकों के आने से कई नए गाइड को रोजगार भी मिलेगा. गाइड अजय पटेल भेड़ाघाट के इसी इलाके में रहते हैं. उन्होंने एक पुरानी नैनो कार को पर्यटकों के लिए नए तरीके से तैयार किया है. गाइड अजय पटेल ने बताया कि "लोग भेड़ाघाट के नए व्यू प्वाइंट को देखने के लिए आते हैं और वह अपने ही अंदाज में पर्यटकों के लिए भेड़ाघाट की इस खूबसूरती का बखान करते हैं. ग्लास ब्रिज बनने से यहां अब पर्यटन और ज्यादा बढ़ेगा."

NEW BHEDAGHAT BEAUTY
शब्दों में बयां नहीं की जा सकती भेड़ाघाट की खूबसूरती (ETV Bharat)

शब्दों में बयां नहीं की जा सकती भेड़ाघाट की खूबसूरती

भेड़ाघाट में एक स्थान बंदर कुंदनी के नाम से जाना जाता है. यहां कभी नर्मदा के दोनों ही तरफ की चट्टानें इतने करीब थीं कि बंदर एक तरफ से कूद कर दूसरे तरफ चले जाते थे. हालांकि अब यह जगह केवल नाम की है और कई चट्टानें टूट गई हैं लेकिन अभी भी यह स्थान बेहद खूबसूरत है. सफेद दूधिया चट्टानों पर जब धूप की किरणें पड़ती हैं तो यह पूरा इलाका चमक उठता है और इसकी खूबसूरती शब्दों में बयां नहीं की जा सकती.

JABALPUR BHEDAGHAT BEAUTY
ग्लास ब्रिज से चमचमाती मार्बल राक्स देखने रहें तैयार (ETV Bharat)
Last Updated : April 5, 2026 at 2:52 PM IST

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