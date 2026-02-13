ETV Bharat / state

जिंदगी खाने कमाने तक न रखें सीमित, नेपाल से भारत साइकिल पर पहुंचे विष्णु नाथ का फलसफा

साइकलिंग को प्रेरित कर रहे नेपाल के विष्णु नाथ ( ETVBharat )

विष्णु नाथ ने तय किया कि वे नेपाल से साइकिल से निकलेंगे और पूरे भारत की यात्रा करेंगे. इसके लिए उन्होंने सबसे पहले नेपाल से रामेश्वरम तक की यात्रा का लक्ष्य बनाया और 6 फरवरी को अपने घर से निकले. उन्होंने अपनी साइकिल पर सोने के लिए एक बेड, कुछ कपड़े, हेलमेट और कुछ जरूरी सामान लिया. खाने पीने के समान के साथ विष्णु नाथ निकल पड़े. उनकी साइकिल पर भारत और नेपाल दोनों के ही झंडे लगे हुए हैं, जिसकी वजह से वह सड़क पर अलग नजर आ जाते हैं.

पहाड़ों पर भी साइकलिंग कर चुके हैं विष्णु नाथ (ETV Bharat)

नेपाल के महेंद्रगढ़ में रहने वाले विष्णु नाथ की उम्र 50 साल है. वह नेपाल की इंश्योरेंस एजेंसी में काम करते हैं. उनके परिवार में उनके माता-पिता और दो बच्चे हैं दोनों बच्चे नौकरी कर रहे हैं और पत्नी माता-पिता के साथ हैं. महेंद्र नाथ ने बताया कि उन्होंने अपनी सभी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा कर दिया है. लेकिन जिंदगी में सुख का अनुभव नहीं हो रहा था इसलिए उन्होंने एक अनोखा फैसला लिया.

जबलपुर: नेपाल से मात्र 6 दिनों में साइकिल चलाकर विष्णु नाथ जबलपुर पहुंचे. वे नेपाल से रामेश्वरम की यात्रा पर निकले हैं. उन्होंने साइकिल से ही भारत को एक्सप्लोर करने का फैसला लिया है. विष्णु का कहना है कि जीवन केवल खाने और कमाने का नहीं है, बल्कि लोगों को घूमने की प्रेरणा भी चाहिए. इसके साथ ही वो लोगों को साइकिलिंग के लिए प्रेरित कर रहे हैं.

यहां-यहां रुके विष्णु नाथ

विष्णु नाथ ने बताया कि भारत में यात्रा के लिए नेपाल के लोगों को वीजा की जरूरत नहीं होती. वह पहले ही दिन जब उत्तर प्रदेश में दाखिल हुए तो उन्हें राह चलते लोगों ने मदद की. अपनी 6 दिन की यात्रा के दौरान वह एक दिन रैन बसेरे में, एक दिन होटल में, एक दिन एक पुलिस थाने में, एक दिन एक टोल प्लाजा पर और एक दिन एक आश्रम में रुके. विष्णु नाथ ने बताया कि 6 दिन की यात्रा के दौरान उन्होंने एक भी पैसा खर्च नहीं किया, कोई न कोई उनकी मदद करता चला गया.

नेपाल से भारत साइकिल पर पहुंचे विष्णु नाथ (ETV Bharat)

पहाड़ों पर भी साइकलिंग कर चुके हैं विष्णु नाथ

विष्णु नाथ एक अच्छे साइकिलिस्ट हैं. उन्होंने एक बार नेपाल में पहाड़ों पर भी एक कोने से दूसरे कोने तक साइकलिंग की है. विष्णु ने मात्र 6 दिनों में नेपाल से जबलपुर तक लगभग 1000 किलोमीटर का सफर पूरा कर लिया. उन्होंने बताया कि भी एक दिन में डेढ़ सौ से 200 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं. विष्णु का कहना है कि भारत की सड़क भी बहुत सुरक्षित और सुविधाजनक है.

नेपाल से साइकिल पर भारत घूमने निकले विष्णु (ETV Bharat)

जिंदगी को खाने और कमाने तक की सीमित न रखें

विष्णु का कहना है कि साइकिलिंग करने से शरीर स्वस्थ रहता है और वह इसी मैसेज को लेकर निकले हैं कि लोग केवल अपनी जिंदगी को खाने और कमाने तक की सीमित न रखें, बल्कि पर घूमने निकले और नई-नई जगह एक्सप्लोर करें. विष्णु का मानना है कि रोजमर्रा की भाग दौड़ में आपको कभी घूमने का मौका नहीं मिलेगा और जब आप घूमने की कोशिश करोगे तब आपका शरीर जवाब दे चुका होगा. हालांकि, 50 साल की उम्र में ज्यादातर लोगों के हौसले पस्त हो जाते हैं. विष्णु ने गजब की हिम्मत दिखाई और वह अकेले ही निकल पड़े.

विष्णु नाथ का नेपाल से रामेश्वरम तक की यात्रा का प्लान (ETV Bharat)

बीते कुछ सालों से लोग अकेले ही घूमने निकल रहे हैं लेकिन एक अनजान देश में साइकिल से घूमने एक बड़ा फैसला है वहीं दूसरी तरफ विष्णु के सुरक्षित उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश तक पहुंचाने का सफर यह दर्शाता है कि भारत सभी के लिए सुरक्षित हो गया है यहां लोग बेखौफ होकर घूम फिर सकते हैं।