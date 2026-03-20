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औषधीय फसलें किसानों को कैसे बना सकती हैं लखपति, जानिए कितनी अनुकूल है मध्य प्रदेश की जलवायु?

नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड ने किसानों को जबलपुर में उपलब्ध करवाया मंच. उत्तर और दक्षिण भारत के कई किसान और व्यापारी हुए शामिल.

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औषधीय फसलें किसानों को बना सकती हैं लखपति (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 20, 2026 at 6:02 PM IST

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जबलपुर: केंद्र सरकार के नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के रीजनल सेंटर में औषधीय पौधों की खेती करने वाले किसानों और औषधि फसल खरीदने वाले क्रेताओं का सम्मेलन हुआ. इसमें कुछ ऐसी फसलों के बारे में चर्चा हुई जिनका उत्पादन करके किसान बहुत कम समय में कम खेती में भी लाखों रुपया कमा सकता है.

जबलपुर के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में क्षेत्रीय सह-सुविधा केंद्र मध्य क्षेत्र पादप कार्य विभाग ने एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया. इसमें औषधीय पौधों की खेती करने वाले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अलावा उत्तर भारत और दक्षिण भारत के कई किसान, व्यापारी शामिल हुए.

औषधीय फसलों के लिए अनुकूल है मध्य प्रदेश की जलवायु (ETV Bharat)

'किसानों को ई-चरक ऐप से मिलेगी पूरी जानकारी'

रीजनल फैसिलिटेशन सेंटर के प्रोजेक्ट मैनेजर चंद्र प्रकाश शुक्ला ने बताया कि "यहां पर किसानों को कई किस्म की औषधीय फसलों की खेती के बारे में जानकारी दी गई. इसके साथ ही किसान इनका उत्पादन करने के बाद इन्हें कैसे बेचे, इसके बारे में भी बताया गया."

Jawaharlal Nehru Agricultural University Jabalpur
जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर (ETV Bharat)

चंद्र प्रकाश शुक्ला ने बताया कि "हमने कुछ ऐसी खास फसलों पर किसानों को प्रेरित करने की कोशिश की है जिनके बाजार भाव बहुत अच्छे हैं. केंद्र सरकार का मेडिसिनल प्लांट बोर्ड मेडिसिनल प्लांट की खेती करने वाले किसानों और व्यापारियों के लिए एक मंच भी प्रदान करता है. सरकार की ओर से ई-चरक नाम से एक ऐप भी बनाया गया है, जिसमें किसानों को जड़ी बूटियां सुगंधित औषधियां के कच्चे माल और उनसे जुड़ी हुई जानकारियां उपलब्ध हो जाती हैं. यहां पर किसान अपना माल भी बेच सकता है."

मध्य प्रदेश में किसानों को लखपति बनाने वाली औषधीय फसलें

शतावरी की खेती

आयुर्वेद के जानकार अरविंद शास्त्री के अनुसार "शतावरी एक बहुत ही उपयोगी जड़ी बूटी है. इसके उपयोग से शुक्र वर्धन, बल वर्धक, मूत्र संबंधी विकार, मानसिक रोग, अतिसार और पित्त संबंधी विकारों को खत्म करने में किया जाता है. शतावरी का उपयोग कई आयुर्वेदिक दवाओ में किया जाता है. बच्चों के जन्म के बाद माताओं को भी इसे खिलाया जाता है."

Asparagus Farming
शतावरी की खेती (ETV Bharat)

शतावरी की खेती के लिए मध्य प्रदेश की जलवायु अच्छी मानी जाती है. शतावरी की खेती बीज और पौधों के माध्यम से की जाती है. बीज को छोटी-छोटी थैली में डालकर पहले पौधे बनाए जाते हैं फिर इन्हें खेत में रोपा जाता है. एक बार शतावरी को खेत में लगाने से यह लगभग 24 से 40 माह बाद पक जाती है और इसकी जड़ों को निकाल कर उनके अच्छे से सफाई की जाती है और सुखाया जाता है. कृषि विभाग के अनुसार एक हेक्टेयर में शतावरी की 3 टन सूखी जड़ प्राप्त की जा सकती है और लगभग 20 से 30 किलोग्राम बीज प्राप्त किए जा सकते हैं. इस तरह शतावरी की खेती से लगभग 2 साल में ₹800000 प्रति हेक्टेयर कमाया जा सकता है.

अश्वगंधा की खेती

आयुर्वेद के अनुसार अश्वगंधा एक बहुत महत्वपूर्ण दवा है. इसका इस्तेमाल कई दूसरी दवाओं को बनाने में किया जाता है. अश्वगंधा का उपयोग आंतों की सूजन, अल्सर, गठिया रोग, तपेदिक, बच्चों की दुर्बलता और मांसपेशियों में थकान जैसी बीमारियों के लिए दवा के रूप में किया जाता है. इसके साथ ही जिन लोगों को नींद नहीं आती उन्हें भी अश्वगंधारिष्ट पीने की सलाह दी जाती है.

Ashwagandha Farming
अश्वगंधा की खेती (ETV Bharat)

कृषि वैज्ञानिक ज्ञानेंद्र तिवारी का कहना है कि "अश्वगंधा भी मध्य प्रदेश की जलवायु में बड़ी आसानी से पैदा की जा सकती है.
यह मुख्य रूप से खरीफ की फसल है और मात्र 3 माह में तैयार हो जाती है. इसकी खेती बालू दोमट मिट्टी में आसानी से की जा सकती है. अश्वगंधा की जड़ एक हेक्टेयर में लगभग 8 से 10 क्विंटल तक निकल आती है. इसी तरह लगभग 50 से 60 किलो बीज भी प्राप्त होते हैं. अश्वगंधा की जड़ भी ₹31000 क्विंटल बिकती है. इस फसल के उत्पादन से भी एक हेक्टेयर में लागत काटकर लगभग ढाई लाख रुपए तक कमाए जा सकते हैं."

कॉलमेघ की खेती

कालमेघ को चिरायते के नाम से भी जाना जाता है. चिरायते का सामान्य उपयोग काढ़े के रूप में किया जाता है और किसी भी किस्म के बुखार में लोग अक्सर इसको मरीज को पिलाते हैं. आयुर्वेद में इस औषधि का उपयोग लीवर की समस्या, रक्त विकार, सूजन, सर्दी जुकाम, मलेरिया, पीलिया, गुर्दे की समस्या, डायबिटीज जैसी कई बीमारियों में किया जाता है.

Kalmegh Farming
कॉलमेघ की खेती (ETV Bharat)

भारत सरकार के क्षेत्रीय सह सुविधा केंद्र राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड के अनुसार कालमेघ की खेती भी मध्य प्रदेश में आसानी से की जा सकती है. इस फसल का पंचांग बिकता है, मतलब इस पेड़ के बीज के अलावा जड़ से लेकर सिरे तक पूरा पौधा बिक जाता है. यह फसल लगभग 5 से 6 माह में तैयार हो जाती है.

एक हेक्टेयर में लगभग 25 क्विंटल तक चिरायता की सूखी फसल पैदा होती है. जिसका बाजार भाव लगभग ₹8000 प्रति क्विंटल होता है. इस तरह लगभग ₹200000 रुपए का पंचांग बेचा जा सकता है. इसी तरह इसका बीज अलग से बिकता है और एक हेक्टेयर में लगभग 1.5 क्विंटल बीज पैदा किया जा सकता है. इसकी कीमत लगभग 40000 रुपया प्रति क्विंटल होती है.

सफेद मूसली की खेती

आयुर्वेद के जानकार डॉ अरविंद शास्त्री ने बताया कि "सफेद मूसली औषधीय फसलों में सबसे महंगी फसल है क्योंकि इसका उपयोग शक्तिवर्धक दवाओं में किया जाता है. इसके साथ ही यह गुर्दे की पथरी, ल्यूकेमिया और मधुमेह में आयुर्वेदिक दवाओं के रूप में दी जाती है. इसका उल्लेख आयुर्वेद की किताबों में भी मिलता है."

Safed Musli Farming
सफेद मूसली की खेती (ETV Bharat)

डॉ अरविंद शास्त्री बताते हैं कि "सफेद मूसली भी मध्य प्रदेश में आसानी से उगाई जा सकती है. यह फसल भी खरीफ की फसल के रूप में उगाई जाती है और 3 से 4 महीने में यह फसल पककर तैयार हो जाती है. इस छोटे से पौधे की जड़ का इस्तेमाल औषधि बनाने के काम में लिया जाता है. सफेद मूसली का कंद बीज के रूप में भी इस्तेमाल होता है."

1 हेक्टेयर में 4 माह की फसल में 8 क्विंटल तक सूखी जड़ प्राप्त की जा सकती है. नीमच की औषधि मंडी में एक क्विंटल सूखी सफेद मूसली का भाव 160000 रुपए प्रति क्विंटल है. इस तरीके से एक हेक्टेयर में 13 लाख रुपया तक सफेद मूसली की फसल लगाकर कमाया जा सकता है.

सर्पगंधा की खेती

डॉ अरविंद शास्त्री बताते हैं कि "सर्पगंधा केवल आयुर्वेद नहीं बल्कि होम्योपैथिक, यूनानी और परंपरागत चिकित्सा में भी इस्तेमाल की जाती है. सर्पगंधा का उपयोग हाई ब्लड प्रेशर को कम करने, हृदय, मानसिक रोग, बुखार, मलेरिया, पेट दर्द, अनिद्रा, मिर्गी जैसी कई बीमारियों के लिए किया जाता है.

sarpagandha Farming
सर्पगंधा की खेती (ETV Bharat)

औषधीय के जानकारी कृषि विशेषज्ञ डॉ ज्ञानेंद्र तिवारी बताते हैं कि "सर्पगंधा की खेती मध्य भारत में आसानी से की जा सकती है. इसका रोपण साल में 2 बार किया जा सकता है. यह जुलाई से अक्टूबर और मार्च-अप्रैल महीने में लगाई जा सकती है. यह एक बहु वर्षीय फसल होती है. 18 से 24 महीने के बाद इसकी जड़ दवा के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है.

एक हेक्टेयर में अश्वगंधा की 18 से 20 क्विंटल सूखी जड़ें प्राप्त होती हैं. एक क्विंटल सूखी जड़ का दाम लगभग ₹50000 होता है. इस तरीके से यदि किसान अच्छी मेहनत करें तो एक हेक्टेयर जमीन में 2 साल में सर्पगंधा की खेती से 10 लाख रुपया कमाया जा सकता है.

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