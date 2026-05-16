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मध्य प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण के नए प्रयोग के मुरीद हुए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल

बोलने और सुनने में लाचार लोगों को भी समय पर न्याय मिल सकेगा. मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल.

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केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 16, 2026 at 6:40 PM IST

3 Min Read
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जबलपुर : मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने एक अनोखा कार्यक्रम शुरू किया है. समाज में ऐसे लाखों लोग, जो बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते. ऐसे लोगों के लिए न्याय पाना बहुत बड़ी चुनौती है. ये लोग न्याय से वंचित न हों, इसलिए मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने नया रास्ता निकाला है.

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया "ऐसे लोगों की समस्याएं सुलझाना बहुत कठिन था. इन लोगों के कई विवाद होते हैं, उनके अधिकारों को लेकर मुकदमे हैं, लेकिन समस्या यह है कि हमारी कानूनी भाषा ये लोग नहीं समझते और उनके संकेत हम नहीं समझते."

बोलने और सुनने में लाचार लोगों को भी समय पर न्याय (ETV BHARAT)

चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा ने बताया "हमारे सामने चुनौती थी कि कोई ऐसा आदमी हो, जो इन्हें हमारी भाषा समझा दे और हमें उनके संकेत. इसलिए कुछ ऐसे एक्सपर्ट हमने तैयार किए हैं, जो कानूनी विशेषज्ञों और ऐसे लाचार लोगों के बीच में पुल का काम कर रहे हैं. हमने इन ट्रेनर्स को लंबा प्रशिक्षण दिया है."

मध्य प्रदेश का नया प्रयोग अन्य राज्यों में लागू

ट्रेनिंग का काम मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और जस्टिस विवेक रूसिया के नेतृत्व में हुआ. दावा किया गया है कि अब उनके पास में ऐसे लोगों की एक टीम है, जो वाक् और श्रवण बाधित लोगों की समस्याओं को मध्यस्थता के जरिए सुलझा रही है. मध्य प्रदेश पूरे देश में ऐसा पहला राज्य है, जिसने वाक् और श्रवण बाधित लोगों की समस्याओं का समाधान मध्यस्थता के जरिए करवाने की प्रक्रिया शुरू की है.

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संकत वाणी एप बहुत कारगर (ETV BHARAT)

मध्य प्रदेश विधिक सहायता के माध्यम से संकेत की भाषा समझने वाले जिन विशेषज्ञों को मध्यस्थ के लिए तैयार किया गया है, वह केवल मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के दूसरे राज्यों के वाक् और बधिर लोगों की समस्याओं को भी सुलझा रहे हैं.

जबलपुर में फ्रेगमेंटेशन टू फ्यूजन जस्टिस प्रोग्राम

जबलपुर में फ्रेगमेंटेशन टू फ्यूजन जस्टिस व यूनाइटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन के कार्यक्रम में चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया के माध्यम से संकेत वाणी नाम के ऐप का लोकार्पण किया. इसके साथ ही मध्य प्रदेश के कई इलाकों में संकेत संवाद केंद्रों का लोकार्पण भी ऑनलाइन तरीके से किया गया. जहां वाक् और श्रवण बाधित लोग जाकर अपनी समस्याएं पुलिस के सामने रख सकते हैं. इस मौके पर कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के माध्यम से इस अनोखे कार्यक्रम की जमकर सराहना की. उन्होंने कहा कि यह पूरे देश में अपनी अलग पहचान बनाएगा.

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