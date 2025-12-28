ETV Bharat / state

जबलपुर में डॉग लवर का मेला, नजर आए अलग-अलग ब्रीड के कुत्ते, विदेशी जज करेंगे चुनाव

जबलपुर में हो रहा डॉग कैनल शो, देश के अलग-अलग राज्यों से कई नस्ल के डॉग लेकर पहुंचे लोग, विदेशी बने जज.

JABALPUR NATIONAL DOG SHOW
जबलपुर में डॉग लवर का मेला (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 28, 2025 at 7:33 AM IST

|

Updated : December 28, 2025 at 10:15 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जबलपुर: संस्कारधानी में एक बार फिर डॉग लवर का मेला लगा हुआ है. महाकौशल कैनल शो में इस बार चीन का शुजु, महाराष्ट्र का पासमी हाउंट और ब्रिटिश नेशनल का रफ कोली सभी के आकर्षण का केंद्र बने रहे. इस शो को जज करने के लिए न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया से जज भी पहुंचे. इस आयोजन में भारत के कई राज्यों के 250 से ज्यादा डॉग्स डॉग लवर के साथ पहुंचे.

जबलपुर में डॉग लवर के लिए शो

जबलपुर में बीते कई सालों से एक कैनल शो का आयोजन हो रहा है. जिसे महाकौशल कैनल शो के नाम से जाना जाता है. इस कैनल शो का आयोजन कैनल क्लब का महाकौशल करता है. इस समिति के सदस्य डॉक्टर अंकुर चौधरी ने बताया कि "इस बार लगभग 25 से 30 प्रजातियों के 300 से ज्यादा डॉग्स के इस शो में शामिल हो रहे हैं. महाकौशल कैनल शो में कोलकाता, देहरादून, मुंबई, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा से डॉग लवर्स पहुंचे हैं. इस शो को जज करने के लिए ऑस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया के डॉग एक्सपर्ट बी जबलपुर में हैं."

जबलपुर में डॉग लवर का मेला (ETV Bharat)

मुंबई से चीनी Suzu लेकर पहुंचा शख्स

महाकौशल कैनल शो में हिस्सा लेने के लिए मुंबई से विष्णु भवे जबलपुर पहुंचे थे. उनके पास में एक अनोखा डॉग है, फीमेल डॉग चीन की एक नस्ल है. जिसे suzu के नाम से जाना जाता है. विष्णु भवे ने बताया कि " पहली बार सुजु किसी डॉग शो में शामिल होने के लिए आई है. विष्णु का कहना है कि वे अभी एक डॉग ट्रेनर हैं, इस शो में शामिल होने के लिए मुंबई से आए हैं. उनके पास जो फीमेल डॉग है. वह चीन से आई है. उस नस्ल के डॉग को चीन की रानी बहुत पसंद करती थी. वह हमेशा उसे अपने पास रखती थी. यह छोटे कुत्ते होते हैं. जिन्हें घरों के भीतर पाला जाता है. विष्णु का कहना है कि उनकी फीमेल डॉग अब तक चार डॉग शो जीत चुकी है."

JABALPUR DOG FAIR
मुंबई से लैब्राडोर डॉग लेकर पहुंचे शख्स (ETV Bharat)

कैसे होता है बेस्ट डॉग का चुनाव

महाराष्ट्र के कोल्हापुर से आए शिवा ने बताया कि "वह एक लैब्राडोर लेकर आए थे. उन्होंने बताया कि एक डॉग शो एक डॉग लवर के लिए किसी फेस्टिवल की तरह होता है. डॉग शो में सबसे पहले कुत्ते का शारीरिक परीक्षण होता है. उसमें उसका वजन, बीमारी के बारे में जानकारी ली जाती है. इसके बाद डॉग लवर उसका शो में प्रदर्शन देखते हैं कि वह अपने ट्रेनर की कितनी बात मानता है. फिर उसकी ब्लडलाइन चेक की जाती है. उसके शेप साइज के बाद यह तय होता है कि यह डॉग किसी शो का विनर रहेगा या नहीं.

JABALPUR DOG FAIR
अलग-अलग ब्रीड के कुत्ते आए नजर (ETV Bharat)

शिवा का कहना है कि इंडियन कैनाल सोसाइटी में पूरे भारत से लगभग डेढ़ से 2 लाख कुत्तों का रजिस्ट्रेशन है. उन्होंने बताया कि यह एक बड़ी इंडस्ट्री बन गई है. डॉग लवर के लिए पूरे साल इवेंट चलते रहते हैं.

JABALPUR NATIONAL LEVEL DOG SHOW
एक से बढ़कर एक डॉग (ETV Bharat)

इस डॉग शो में विदेशी कुत्ते लैबराडोर, डाबरमैन, गोल्डन रिट्रीवर जैसे डॉग्स तो शामिल हुए ही हैं, लेकिन इनके साथ ही देसी नस्ल के कुछ बेहतरीन कुत्तों ने भी प्रदर्शन किया. इसमें महाराष्ट्र का देसी नस्ल का कुत्ता पासमी हाउंट आकर्षण का केंद्र बना रहा. यह काले कलर का कुत्ता शिकारी कुत्ता माना जाता है.

रफ कोली

इस डॉग शो में कई शानदार गोल्डन रिट्रीवर डॉग्स आए थे, लेकिन यहां पर सब की नजर रफ कोली पर थी. रफ कोली ब्रिटिश नस्ल का कुत्ता है. इसे वहां चरवाहे पलते हैं. यह बेहद समझदार फुर्तीला लेकिन शांत प्रवृत्ति का कुत्ता होता है. हालांकि इसके पालने वाले जबलपुर से ही इसे लेकर पहुंचे थे. यह बहुत ही अनुशासित और प्यारा सा डॉग था और इसी के शांत होने की वजह से लोग इसे प्यार भी दे रहे थे.

Last Updated : December 28, 2025 at 10:15 AM IST

TAGGED:

JABALPUR NATIONAL LEVEL DOG SHOW
JABALPUR DOG FAIR
JABALPUR DOG SHOW FOREIGN JUDGES
JABALPUR KENNEL CLUB DOG SHOW
JABALPUR NATIONAL DOG SHOW

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.