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बिना सड़क बनाए हो रही टोल वसूली, प्रदर्शन मंच बना ग्रामीणों ने जताया विरोध

जबलपुर से नरसिंहपुर जाने वाली सड़क पर जमकर हो रही टोल वसूली, बिना सड़क बनाए ले रहे पैसे, ग्रामीणों और वाहन चालकों मे नाराजगी.

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बिना सड़क बनाए हो रही टोल वसूली (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 22, 2026 at 5:27 PM IST

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जबलपुर: तिलवारा पुल से चरगवां होते हुए नरसिंहपुर जाने वाली सड़क इन दिनों टोल वसूली को लेकर विवादों में है. एमपीआरडीसी के अधीन आने वाली यह सड़क लंबे समय से सिंगल लेन है. सड़क के दोहरीकरण का टेंडर हो चुका है, लेकिन अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ. दूसरी ओर, करीब तीन साल से इसी सड़क पर टोल नाके के जरिए वाहन चालकों से शुल्क वसूला जा रहा है. इसे लेकर ग्रामीणों और वाहन चालकों में नाराजगी बढ़ती जा रही है.

ग्रामीणों का आरोप है कि जब सड़क का निर्माण और दोहरीकरण अभी शुरू ही नहीं हुआ तो फिर टोल किस आधार पर वसूला जा रहा है. बरगी विधानसभा के पूर्व विधायक संजय यादव का कहना है कि "उन्होंने एमपीआरडीसी के अधिकारियों से इस संबंध में सवाल किया था. अधिकारियों की ओर से बताया गया कि सड़क के निर्माण के लिए राशि की जरूरत है और इसी वजह से टोल वसूली की जा रही है."

अवैध टोल के खिलाफ नाराजगी (ETV Bharat)

टैक्सी चालक बोला- सड़क खराब, फिर भी देना पड़ रहा टोल

जबलपुर-नरसिंहपुर के बीच टैक्सी चलाने वाले साहिल का कहना है कि "उन्हें हर चक्कर में टोल देना पड़ता है. उनके मुताबिक आने-जाने में करीब 85-85 रुपये तक टोल खर्च हो जाता है. साहिल का कहना है कि यदि सड़क अच्छी होती तो टोल देने में परेशानी नहीं होती, लेकिन सड़क की स्थिति खराब होने के बावजूद टोल वसूला जा रहा है. इससे वाहन की किस्त और रोजमर्रा का खर्च निकालना मुश्किल हो रहा है."

किसानों से भी कमर्शियल वाहन की तरह वसूली का आरोप

पूर्व विधायक संजय यादव ने बताया कि "समस्या केवल व्यापारियों और टैक्सी चालकों तक सीमित नहीं है. उनका आरोप है कि किसानों के ट्रैक्टर से भी कई बार कमर्शियल वाहन की तरह शुल्क लिया जाता है. यदि किसान घरेलू उपयोग के लिए सीमेंट या लोहा लेकर जाता है, तब भी उससे टोल वसूले जाने की शिकायतें सामने आई हैं.

JABALPUR NARSINGHPUR ROAD TOLL
अवैध टोल के खिलाफ लोगों में नाराजगी (ETV Bharat)

यादव के मुताबिक टोल नाके की लोकेशन को लेकर भी सवाल है. उनका कहना है कि एमपीआरडीसी के कॉन्ट्रैक्ट में टोल नाका निर्धारित स्थान से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर लगाया जाना था, लेकिन इसे कथित तौर पर करीब तीन किलोमीटर पहले ही स्थापित कर दिया गया. ग्रामीणों का कहना है कि इससे आसपास के गांवों के लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है."

निर्माण सामग्री पर बढ़ रहा खर्च

आदिवासी नेता रामकुमार सैयाम का कहना है कि "टोल की वजह से आसपास के गांवों में निर्माण सामग्री महंगी पड़ रही है. उनके मुताबिक मिट्टी, गिट्टी, सीमेंट और लोहे जैसी सामग्री लेकर आने वाले वाहनों से टोल वसूला जाता है. उनका दावा है कि एक ट्रिप में करीब 900 रुपए तक अतिरिक्त खर्च ग्रामीणों पर पड़ रहा है. इसकी वजह से ग्रामीण आदिवासी अपने घर नहीं बना पा रहे हैं और रेट गिट्टी का कारोबार करने वालों का कारोबार भी प्रभावित हो रहा है.

JABALPUR VILLAGERS ANGRY
पूर्व विधायक सहित लोगों ने जताया विरोध (ETV Bharat)

टोल नाके के पास बनाया मंच, आंदोलन जारी

टोल वसूली बंद करने की मांग को लेकर अब ग्रामीणों ने टोल नाके के ठीक बगल में मंच बनाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है. ग्रामीणों का कहना है कि जब तक टोल नाका बंद नहीं होता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा. मंगलवार को ग्रामीणों और नेताओं ने सड़क से गुजरने वाले वाहन चालकों से बातचीत कर उनकी समस्याएं जानी. इसके बाद प्रशासन को ज्ञापन देकर टोल वसूली बंद करने की मांग की गई. विरोध के दौरान कुछ समय के लिए सड़क पर यातायात भी प्रभावित हुआ.

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