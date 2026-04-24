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अवैध रेत खनन करने नर्मदा में उतारी जादुई मशीन से लैस मोटर बोट, प्रशासन ने आग लगाई

जबलपुर में नर्मदा नदी में अवैध खनन धड़ल्ले से. शिकायतें मिलने पर प्रशासन की टीमों ने कई घाटों पर छापा मारा.

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जादुई मशीन से लैस मोटर बोट, प्रशासन ने आग लगाई (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 24, 2026 at 2:20 PM IST

3 Min Read
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जबलपुर: जिला प्रशासन ने नर्मदा नदी से रेत निकालने वाली मोटर बोट में लगी हाई-फाई डिवाइस को जलाकर नष्ट किया. यह अवैध मशीन 1 घंटे में चार ट्रक रेत नदी के पानी के भीतर से निकाल कर घाट पर फेंक देती है. जबलपुर में किसी के भी पास माइनिंग करने का ठेका नहीं है लेकिन अवैध उत्खनन जारी है. खनिज विभाग, पुलिस विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने शाहपुरा के पास कई घाटों पर छापा मारकर कार्रवाई की.

ETV भारत में खबर प्रकाशित होने के बाद कार्रवाई

ETV भारत ने बीते दिनों खबर के माध्यम से बताया था "जबलपुर के आसपास नर्मदा नदी में कई स्थानों पर एक जुगाड़ू मशीन लगाकर नर्मदा नदी के पानी के भीतर से रेत निकली जा रही है. नर्मदा नदी में कई जगहों पर रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है." माइनिंग अधिकारी एके राय ने बताया "खनिज विभाग पुलिस विभाग और राजस्व विभाग के संयुक्त अमले ने तहसील शाहपुरा के पावला, जंगपुरा और आसपास नर्मदा के कई घाटों पर गश्त की."

प्रशासन ने 3 हाईवा जब्त किए

प्रशासन की गश्ती के दौरान पाबला घाट पर रेत का अवैध परिवहन करते हुए 3 हाईवा जब्त किए गए. जब घाट के पास यह टीम पहुंची तो यहां पर एक हाई-फाई डिवाइस लगी हुई थी. टीम ने इस हाई-फाई डिवाइस की नाव में आग लगाकर उसे नष्ट कर दिया. तीनों हाईवा जब्त कर लिए. जिन ट्रकों को पुलिस ने पकड़ा है, उनमें से किसी पर भी नंबर नहीं लिखे थे. अब इन गाड़ियों को आरटीओ के पास भेजा जाएगा, वहां चेचिस नंबर के जरिए इन गाड़ियों की पहचान की जाएगी.

पत्थर से बनी हुई एमसेंट का इस्तेमाल करने की सलाह

सिविल इंजीनियर माधव नामदेव का कहना है "नदियों में रेत खत्म हो गई है. जिन मशीनों से रेत निकली जा रही है वे बालू के साथ मिट्टी भी निकाल देती हैं. ऐसी स्थिति में बालू की क्वालिटी खराब हो जाती है और वह सीमेंट के साथ सही ढंग से काम नहीं कर पाती. इसलिए लोगों को सलाह है कि वह नदी की रेत को इस्तेमाल करने के बजाय पत्थर की बनी हुई एमसेंट का इस्तेमाल करें. यह एमसेंट रेत से ज्यादा मजबूत होती है और बालू की अपेक्षा बहुत अधिक सस्ती पड़ती है."

नर्मदा में नहीं रुक रहा अवैध खनन

जबलपुर कांग्रेस के अध्यक्ष संजय यादव का आरोप है "जबलपुर में रेत का अवैध उत्खनन नेताओं के संरक्षण में चल रहा है. प्रशासन के केवल दिखावटी कार्रवाई करता है." जानकार बताते हैं कि जब नर्मदा में बांघ नहीं बने थे, तब तेज बहाव के साथ यह रेत मंडला डिंडोरी से यहां पहुंची थी. लेकिन बरगी बांध के बनने के बाद अब नदी में नई रेत नहीं आती. इसलिए यदि अब नदी से इस रेत को निकाल दिया गया तो नर्मदा नदी में रेत पूरी तरह खत्म हो जाएगी.

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