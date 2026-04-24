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अवैध रेत खनन करने नर्मदा में उतारी जादुई मशीन से लैस मोटर बोट, प्रशासन ने आग लगाई

जबलपुर: जिला प्रशासन ने नर्मदा नदी से रेत निकालने वाली मोटर बोट में लगी हाई-फाई डिवाइस को जलाकर नष्ट किया. यह अवैध मशीन 1 घंटे में चार ट्रक रेत नदी के पानी के भीतर से निकाल कर घाट पर फेंक देती है. जबलपुर में किसी के भी पास माइनिंग करने का ठेका नहीं है लेकिन अवैध उत्खनन जारी है. खनिज विभाग, पुलिस विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने शाहपुरा के पास कई घाटों पर छापा मारकर कार्रवाई की.

ETV भारत में खबर प्रकाशित होने के बाद कार्रवाई

ETV भारत ने बीते दिनों खबर के माध्यम से बताया था "जबलपुर के आसपास नर्मदा नदी में कई स्थानों पर एक जुगाड़ू मशीन लगाकर नर्मदा नदी के पानी के भीतर से रेत निकली जा रही है. नर्मदा नदी में कई जगहों पर रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है." माइनिंग अधिकारी एके राय ने बताया "खनिज विभाग पुलिस विभाग और राजस्व विभाग के संयुक्त अमले ने तहसील शाहपुरा के पावला, जंगपुरा और आसपास नर्मदा के कई घाटों पर गश्त की."

प्रशासन ने 3 हाईवा जब्त किए

प्रशासन की गश्ती के दौरान पाबला घाट पर रेत का अवैध परिवहन करते हुए 3 हाईवा जब्त किए गए. जब घाट के पास यह टीम पहुंची तो यहां पर एक हाई-फाई डिवाइस लगी हुई थी. टीम ने इस हाई-फाई डिवाइस की नाव में आग लगाकर उसे नष्ट कर दिया. तीनों हाईवा जब्त कर लिए. जिन ट्रकों को पुलिस ने पकड़ा है, उनमें से किसी पर भी नंबर नहीं लिखे थे. अब इन गाड़ियों को आरटीओ के पास भेजा जाएगा, वहां चेचिस नंबर के जरिए इन गाड़ियों की पहचान की जाएगी.