लावा की चट्टानों से बना नर्मदा नदी का रहस्यमयी घाट, प्रकृातिक सौंदर्य समेटे पद्मिनी घाट

जबलपुर में है नर्मदा का एक गुमनाम घाट, लावा की चट्टानों से बना ये घाट लोगों की पहुंच से दूर, प्रकृति की बेहद खूबसूरत और अनछुई जगह.

लावा की चट्टानों से बना नर्मदा नदी का रहस्यमयी घाट
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 29, 2025 at 3:47 PM IST

Updated : December 29, 2025 at 4:51 PM IST

जबलपुर: मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी और नर्मदा यात्रा का बहुत महत्व है. उल्टी बहने वाली यह नर्मदा नदी अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए है. नर्मदा नदी का ऐसा ही एक अनोखा घाट लमहेता और तिलवारा घाट के बीच में देखने को मिलता है. जहां जाने का रास्ता नहीं है, लेकिन यह स्थान सदियों पहले हुई एक प्राकृतिक घटना का जीता जागता उदाहरण है. यहां पर कभी किसी ज्वालामुखी से निकले लावा की चट्टानों को अपने प्राकृतिक स्वरूप में देखा जा सकता है. स्थानीय लोग इस स्थान को पद्मिनी घाट के नाम से जानते हैं.

रहस्यों से भी नर्मदा नदी

नर्मदा नदी की लंबाई लगभग 1312 किलोमीटर है. नर्मदा नदी अमरकंटक के पहाड़ों से निकलती है और गुजरात में खंभात की खाड़ी में जाकर समुद्र को मिल जाती है. नर्मदा नदी के इस लंबे सफर में नदी के किनारे कई किस्म की मिट्टी चट्टानें और संरचनाएं पाई जाती हैं. अमरकंटक से निकलने के बाद डिंडोरी में बलुआ पत्थर के ऊपर से होती हुई जब नर्मदा मंडला पहुंचती है, तो यहां वह काले पत्थर के ऊपर से होकर निकलती है.

नर्मदा नदी का रहस्यमयी घाट

यहां से जब नर्मदा का आना जबलपुर होता है. तब जबलपुर में कुछ स्थानों पर नर्मदा मिट्टी के ऊपर से निकलती है और कहीं रेत से होकर जाती है. यहीं पर भेड़ाघाट की मार्बल की सफेद चट्टानें भी हैं.

नर्मदा नदी के किनारे पर कई किस्म की चट्टानें

तिलवारा और लम्हेटा घाट के बीच मिला रहस्यमी स्थान

जबलपुर के तिलवारा घाट और लम्हेटा घाट के ठीक बीच में एक ऐसा स्थान भी है, जहां पर सामान्य आदमी पहुंच नहीं पाता, क्योंकि यहां तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं है. नर्मदा के इस घाट के ठीक बाजू में रहने वाले अनिल पचौरी बताते हैं कि "इस जगह को पद्मिनी घाट कहा जाता है. इस घाट के चारों तरफ निजी जमीन है और यहां तक पहुंचने का कोई सीधा रास्ता नहीं है. आसपास के ग्रामीण कुछ पगडंडियों से यहां तक पहुंच जाते हैं. इसलिए इस जगह को बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते."

नर्मदा नदी का गुमानम घाट

ऐसी चट्टानें मिलना मेटामोर्फिज्म

भूगर्भ शास्त्री एसके धूपेश्वर का कहना है "जियोलॉजी की भाषा में यदि कहा जाए तो मेटामोर्फिज्म या जिसे हिंदी में कायांतरण कहते हैं, यह घटना लामोटा घाट में स्पष्ट देखी जा सकती है. यहां पर अलग-अलग समय में हुई प्राकृतिक घटनाओं की वजह से पत्थरों में अलग-अलग किस्म के परिवर्तन देखने को मिलते हैं. इसीलिए बहुत कम स्थान पर ही कई किस्म की चट्टानें देखने को मिल जाती हैं. सदियों पहले यहां पर भूगर्भीय घटनाएं घटती रही हैं.

प्राकृतिक स्वरूप में जिंदा चट्टानें

मानवीय हस्तक्षेप न होने से प्राकृतिक स्वरूप जिंदा

पद्मिनी घाट की चट्टानें भी इसी प्राकृतिक घटना से जुड़ी हुई है, लेकिन इन पर से लगातार पानी निकलता रहा और यहां पर कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं हुआ, इसलिए आज भी यह चट्टानें अपने प्राकृतिक स्वरूप में जिंदा है. यहां पर इन चट्टानों को देखकर सहसा एहसास होता है कि मानो यह कल की ही घटना हो. यह स्थान नर्मदा परिक्रमा करने वाले लोग भी नहीं देख पाते, क्योंकि ज्यादातर नर्मदा परिक्रमवासी सड़क-सड़क नर्मदा परिक्रमा करते हैं.

नर्मदा नदी के किनारों पर नुकीली चट्टानें

इसलिए वे नर्मदा के इस घाट को नहीं देख पाते. अच्छी बात यह है कि अभी तक यहां पर ना तो किसी ने पक्का घाट बनाने की कोशिश की है और ना ही कोई मंदिर या दूसरे निर्माण कार्य हुए हैं."

ऐसी चट्टानें मिलना मेटामोर्फिज्म

नर्मदा का यह घाट बहुत खूबसूरत है, लेकिन यहां चट्टाने बहुत नुकीली हैं और यहां स्नान करने की जगह नहीं है. चट्टानों में दरारें और कुंड बने हुए हैं. ऐसी स्थिति में यदि कोई यहां नहाने जाता है तो वह दुर्घटना का शिकार हो सकता है. देखने में यह जगह बहुत खूबसूरत है और यहां पर सिर्फ प्राकृतिक वातावरण देखने को मिलता है.

संपादक की पसंद

