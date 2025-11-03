ETV Bharat / state

सरयू की तरह भव्य बनेगा ग्वारीघाट, सफाई से लेकर पूजा-पाठ की होगी एक नंबर व्यवस्था

जबलपुर के नर्मदा नदी के ग्वारीघाट को सरयू नदी की तर्ज पर किया जाएगा विकसित, मंत्री राकेश सिंह बताया कैसा बनेगा घाट.

GWARIGHAT DEVELOPED LIKE SARYU
सरयू की तरह भव्य बनेगा ग्वारीघाट (PWD Dept Gwarighat Blueprint)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 3, 2025 at 11:32 AM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

जबलपुर: नर्मदा नदी के ग्वारीघाट में एक बेहद अत्यधिक और सुंदर घाट बनने जा रहा है. मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश सिंह का दावा है कि सरयू नदी की तर्ज पर यह देश का दूसरा ऐसा घाट होगा, जो विकसित किया जा रहा है. नर्मदा नदी पर यह इकलौता ऐसा घाट होगा जो इतना अत्यधिक और विकसित होगा. इससे न केवल लोगों को एक बेहतर धार्मिक स्थल मिलेगा, बल्कि इस स्थान पर धार्मिक पर्यटन भी बढ़ेगा.

जबलपुर में आस्था का केंद्र ग्वारीघाट

जबलपुर में नर्मदा नदी के किनारे ग्वारीघाट क्षेत्र है. यहां पर लगभग 1 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में नर्मदा नदी के तट पर 6 अलग-अलग घाट हैं. इनमें खारी घाट, उमा घाट, ग्वारीघाट, गिलहरी घाट, सिद्ध घाट और दरोगा घाट शामिल है. यह स्थान जबलपुर में आस्था का एक बड़ा केंद्र है. पर्यटन और धार्मिक दृष्टि से भी लोग इस स्थान पर साल भर पहुंचते हैं. जबलपुर के सभी बड़े धार्मिक आयोजन इन्हीं घाटों पर होते हैं. इन घाटों का निर्माण सदियों पुराना है. बीते कुछ दिनों से धार्मिक पर्यटन बढ़ाने की वजह से इन स्थानों पर यातायात और जनसंख्या का दबाव देखा जा सकता है.

मंत्री राकेश सिंह ने दी जानकारी (ETV Bharat)

सरयू नदी की तर्ज पर घाट विकसित करने की योजना

इसी की वजह से मध्य प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने इन घाटों को अयोध्या में सरयू नदी के घाट की तर्ज पर विकसित करने की एक योजना बनाई है. यह 300 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा. कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि "जिलहरी घाट से लेकर खारी घाट तक लगभग 1 किलोमीटर लंबाई है. इस लंबाई में एक घाट बनाया जाएगा. यह काम एमपी-आरडीसी कर रही है. आने वाले 2 साल में इस काम के पूरे होने की संभावना है. निर्माण कार्य मार्च से ही शुरू हो जाएगा.

JABALPUR NARMADA RIVER GWARIGHAT
5 गौमुख होंगे (PWD Dept Gwarighat Blueprint)

घाट पर होगा 800 मीटर का चैनल, गहराई होगी 1 मीटर

राकेश सिंह का कहना है कि यह घाट बेहद अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा. लाल पत्थरों से बनने वाले इस घाट पर 800 मीटर का एक चैनल बनेगा. जिसकी गहराई 1 मीटर होगी और इससे लगातार नर्मदा नदी का पानी प्रवाहित होगा. इसकी चौड़ाई लगभग 60 फीट होगी. इसमें एक साथ हजारों लोग स्नान कर सकेंगे."

JABALPUR GWARIGHAT DEVELOPED
बड़ा नाव घाट (PWD Dept Gwarighat Blueprint)

दीपदान और निर्मल्य की समस्या

नर्मदा नदी में लोग पूजा का बचा हुआ सामान विसर्जित करने के लिए आते हैं. इसकी वजह से नर्मदा नदी लगातार प्रदूषित हो रही है. इसके साथ ही लोग नर्मदा नदी में दीपदान करते हैं. प्लास्टिक के बने ये दिए नदी को प्रदूषित करते हैं. इसलिए नदी में विसर्जन करने वाले सामान और दीपदान करने वाले स्थान को निश्चित कर दिया गया है. यह सामान अब सीधे नदी में नहीं जाएगा, बल्कि इसे पहले निकाल लिया जाएगा, ताकि नदी प्रदूषित ना हो.

JABALPUR TOURISM INCREASE
भव्य मंच होगा (PWD Dept Gwarighat Blueprint)

खारी घाट

नदियों में अस्थि विसर्जन की परंपरा है. नर्मदा नदी में रोज अस्थियों का विसर्जन होता है. बड़ी तादाद में नदी में बहने वालीं अस्थियां भी नदी को प्रदूषित करती हैं. इसलिए राकेश सिंह ने बताया कि अस्थि विसर्जन के लिए एक कुंड अलग से बनाया जाएगा, ताकि उसकी सफाई हो सके और यह गंदगी भी नदी में ना जा सके. खारी घाट पर ही बाल कटवाने वाले लोगों के लिए अलग से स्थान होगा, ताकि यह गंदगी पूरे घाट पर न फैले.

JABALPUR GWARIGHAT
चैनल बनेंगे (PWD Dept Gwarighat Blueprint)

मध्य प्रदेश में ग्वारीघाट को प्रमोट करने की पहल

ग्वारीघाट को न केवल मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक पर्यटन क्षेत्र के रूप में स्थापित करने के लिए कोशिश की जा रही है. जबलपुर आने वाले लोग यहां जरूर आते हैं. ऐसी स्थिति में उन्हें पार्किंग की समस्या का सामना करना पड़ता है और सड़कों पर भी जाम के हालात रहते हैं. कैबिनेट मंत्री ने बताया कि इसी समस्या का समाधान करने के लिए ग्वारीघाट में 6 बड़े पार्किंग स्थल बनाए जा रहे हैं. बुजुर्ग के लिए एक ऐसी सड़क बनाई जा रही है. जिसमें बैटरी चलित वाहन से भी लोग नर्मदा दर्शन और पूजन अर्चन कर सकेंगे.

GWARIGHAT DEVELOPED LIKE SARYU
भव्य प्रवेश द्वार होगा (PWD Dept Gwarighat Blueprint)

साफ-सफाई, पार्किंग, नदी में बहने वाले वस्तुओं का ख्याल

पूरे घाट पर सफाई के लिए जेट लगाए जाएंगे, ताकि पत्थरों की लगातार सफाई हो सके. घाट के चारों तरफ सौर ऊर्जा से संचालित बिजली संयंत्र लगाए जाएंगे. घाट पर नियंत्रण रखने के लिए एक कंट्रोल रूम बनाया जाएगा. अलग-अलग फैले हुए मंदिरों को एक स्थान पर स्थापित किया जाएगा. पूरे घाट पर हरियाली की विशेष व्यवस्था होगी. नौकायन करने के लिए एक छोटा घाट अलग से बनाया जाएगा. जहां से नाव में जाने आने वाले लोगों को सुविधा मिलेगी.

JABALPUR NARMADA RIVER GWARIGHAT
आरती स्थल होगा (PWD Dept Gwarighat Blueprint)

इसके साथी ही पूजा-पाठ करवाने वाले पंडितों के लिए बैठने की व्यवस्था, दुकान लगाने वालों के लिए एक व्यवस्थित बाजार और नर्मदा आरती के लिए पक्के चबूतरे बनाए जाएंगे. इसके साथ ही एक ओपन एयर थिएटर भी बनाया जा रहा है. जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जा सके और भंडारों के लिए भी एक स्थान नियत किया जा रहा है. जहां से नियमित रूप से लोगों को प्रसाद मिलेगा."

ग्वारीघाट में घाट बनाने में आने वाली चुनौतियां

राकेश सिंह ने इस घाट के निर्माण की परिकल्पना पर आधारित एक फिल्म का प्रदर्शन भी किया, लेकिन इसमें सबसे बड़ी चुनौती नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की होगी, क्योंकि एनजीटी नदी किनारे निर्माण को हतोत्साहित करती है. इसके साथ ही अतिक्रमण और पुराने निवासियों को हटाना भी प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है. हालांकि जिस तरह का घाट बनाने की कल्पना की जा रही है, वह जबलपुर की पहचान को बदल देगा. जबलपुर आने वाले पर्यटकों को और धार्मिक पर्यटन को भी फायदा होगा.

TAGGED:

JABALPUR NARMADA RIVER GWARIGHAT
JABALPUR GWARIGHAT DEVELOPED
JABALPUR GWARIGHAT
JABALPUR TOURISM INCREASE
GWARIGHAT DEVELOPED LIKE SARYU

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

5 लोगों को नई जिंदगी देकर अमर हुईं इंदौर की 38 वर्षीय एडवोकेट अभिजीता राठौर

राजगढ़ में फर्जी नोटरी सील कांड, वकील के नाम पर 5 साल से बना रहे थे लीगल डॉक्यूमेंट

छतरपुर के मिट्टी के नमूनों की दुनिया में धूम, महिलाओं का आर्ट देख विधायक कलेक्टर मुग्ध

मध्य प्रदेश में नकली नोटों की गड्डियों की खोज शुरु, बुरहानपुर में घरों की तलाशी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.