नर्मदा महोत्सव पर ऋचा शर्मा और सुनील लोधी बांधेंगे सुरों का समां, शरद पूर्णिमा पर सजेगा भेड़ाघाट का मंच
शरद पूर्णिमा पर जबलपुर में 2 दिन सजेगी सुरों की शाम, नर्मदा महोत्सव पर हनुमान अंश फेम सहित ऋचा शर्मा और जसपिंदर नरूला बांधेगी समां. विश्वजीत सिंह राजपूत की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 2:02 PM IST
जबलपुर: विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ाघाट की संगमरमरी वादियों में एक बार फिर संगीत, भक्ति और लोक संस्कृति का संगम देखने को मिलेगा. शरद पूर्णिमा के अवसर पर 24 और 25 अक्टूबर को दो दिवसीय नर्मदा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा. इस बार महोत्सव में देश के जाने-माने कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करेंगे. फिल्म हनुमान अंश के भजन से पहचान बनाने वाले गायक सुनील लोधी, प्रसिद्ध पार्श्व गायिका ऋचा शर्मा और जसपिंदर नरूला कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण होंगी.
जबलपुर के भेड़ाघाट में शरद पूर्णिमा पर पुरातत्व, पर्यटन एवं संस्कृति परिषद बीते 21 सालों से एक आयोजन कर रहा है. भेड़ाघाट में नर्मदा महोत्सव की शुरुआत वर्ष 2005 में हुई थी. तब से यह आयोजन शरद पूर्णिमा पर लगातार आयोजित किया जा रहा है. धुआंधार जलप्रपात के पास यह आयोजन खुले आकाश के नीचे होता है. इस महोत्सव ने धार्मिक आस्था के साथ संगीत और पर्यटन को जोड़ने वाले प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव के रूप में पहचान बनाई है.
भक्ति संगीत से सूफियाना गायकी तक सजेगी शाम
इस साल इस महोत्सव के पहले दिन 24 अक्टूबर को हनुमान अंश से चर्चा में आए सुनील लोधी भक्ति संगीत की प्रस्तुति देंगे. वहीं, प्रसिद्ध गायिका जसपिंदर नरूला अपनी सूफियाना गायकी से समां बांधेंगी. दूसरे दिन 25 अक्टूबर को ऋचा शर्मा अपनी सुरीली आवाज में गीतों की प्रस्तुति देंगी. इसके अलावा स्थानीय कलाकारों के शास्त्रीय नृत्य और विभिन्न क्षेत्रों से आए लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां भी कार्यक्रम का हिस्सा होंगी.
सोनल मानसिंह से मालिनी अवस्थी तक सजे मंच
नर्मदा महोत्सव के पिछले आयोजनों में भी देश की कई प्रतिष्ठित हस्तियां अपनी कला का प्रदर्शन कर चुकी हैं. वर्ष 2022 में पद्म विभूषण से सम्मानित प्रसिद्ध नृत्यांगना डॉ. सोनल मानसिंह ने भरतनाट्यम प्रस्तुत किया था. साल 2023 में पार्श्व गायिका साधना सरगम और सूफी गायिका ममता जोशी ने अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोहा था. साल 2024 के आयोजन में गायिका मालिनी अवस्थी और गायक रवि त्रिपाठी ने प्रस्तुति दी, जबकि दूसरे दिन पार्श्व गायक हरिहरन ने अपनी गायकी से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया था.
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नर्मदा महोत्सव का उद्देश्य भेड़ाघाट की प्राकृतिक सुंदरता और मां नर्मदा की महिमा को देश-दुनिया तक पहुंचाने के साथ भारतीय संगीत और लोक संस्कृति को प्रोत्साहित करना है. चांदनी रात में संगमरमर की चट्टानों और धुआंधार जलप्रपात के बीच होने वाला यह आयोजन हर साल पर्यटकों और संगीत प्रेमियों को आकर्षित करता है.