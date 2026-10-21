ETV Bharat / state

नर्मदा महोत्सव पर ऋचा शर्मा और सुनील लोधी बांधेंगे सुरों का समां, शरद पूर्णिमा पर सजेगा भेड़ाघाट का मंच

जबलपुर नर्मदा महोत्सव ( ETV Bharat )

जबलपुर: विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ाघाट की संगमरमरी वादियों में एक बार फिर संगीत, भक्ति और लोक संस्कृति का संगम देखने को मिलेगा. शरद पूर्णिमा के अवसर पर 24 और 25 अक्टूबर को दो दिवसीय नर्मदा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा. इस बार महोत्सव में देश के जाने-माने कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करेंगे. फिल्म हनुमान अंश के भजन से पहचान बनाने वाले गायक सुनील लोधी, प्रसिद्ध पार्श्व गायिका ऋचा शर्मा और जसपिंदर नरूला कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण होंगी.

जबलपुर के भेड़ाघाट में शरद पूर्णिमा पर पुरातत्व, पर्यटन एवं संस्कृति परिषद बीते 21 सालों से एक आयोजन कर रहा है. भेड़ाघाट में नर्मदा महोत्सव की शुरुआत वर्ष 2005 में हुई थी. तब से यह आयोजन शरद पूर्णिमा पर लगातार आयोजित किया जा रहा है. धुआंधार जलप्रपात के पास यह आयोजन खुले आकाश के नीचे होता है. इस महोत्सव ने धार्मिक आस्था के साथ संगीत और पर्यटन को जोड़ने वाले प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव के रूप में पहचान बनाई है.