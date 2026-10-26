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संगमरमरीय वादियों में सुरों का संगम, शरद पूर्णिमा पर जबलपुर में गायकों ने बांधा समां

जबलपुर में सुरों का संगम ( ETV Bharat )

जबलपुर: शरद पूर्णिमा की दूधिया चांदनी, नर्मदा की लहरें और संगमरमरीय चट्टानों के बीच दो दिन तक सुर, संगीत और संस्कृति की अनूठी छटा बिखरी. विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ाघाट में आयोजित नर्मदा महोत्सव का समापन भक्ति संगीत और शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ हुआ. महोत्सव में जहां देश के जाने-माने कलाकारों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया, वहीं स्थानीय प्रतिभाओं को भी अपनी कला दिखाने का अवसर मिला.

महोत्सव के दूसरे दिन रविवार को कार्यक्रम की शुरुआत त्रिभंग कला अकादमी, जबलपुर की कौतुकी उपाध्याय की शिव स्तुति पर आधारित कथक प्रस्तुति से हुई. महाराष्ट्र की शिवमुद्रा संस्था के कलाकारों ने ढोल-ताशा की ऊर्जावान प्रस्तुति देकर दर्शकों में उत्साह भर दिया.