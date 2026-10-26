संगमरमरीय वादियों में सुरों का संगम, शरद पूर्णिमा पर जबलपुर में गायकों ने बांधा समां
जबलपुर के पर्यटन स्थल भेड़ाघाट में नर्मदा महोत्सव, संगमरमरीय चट्टानों के बीच सुर, संगीत और संस्कृति की अनूठी छटा बिखरी. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 2:47 PM IST
जबलपुर: शरद पूर्णिमा की दूधिया चांदनी, नर्मदा की लहरें और संगमरमरीय चट्टानों के बीच दो दिन तक सुर, संगीत और संस्कृति की अनूठी छटा बिखरी. विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ाघाट में आयोजित नर्मदा महोत्सव का समापन भक्ति संगीत और शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ हुआ. महोत्सव में जहां देश के जाने-माने कलाकारों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया, वहीं स्थानीय प्रतिभाओं को भी अपनी कला दिखाने का अवसर मिला.
महोत्सव के दूसरे दिन रविवार को कार्यक्रम की शुरुआत त्रिभंग कला अकादमी, जबलपुर की कौतुकी उपाध्याय की शिव स्तुति पर आधारित कथक प्रस्तुति से हुई. महाराष्ट्र की शिवमुद्रा संस्था के कलाकारों ने ढोल-ताशा की ऊर्जावान प्रस्तुति देकर दर्शकों में उत्साह भर दिया.
प्रस्तुतियों पर श्रोता भावविभोर
इंडियन आइडल फेम अरुणिता ने भजनों और फिल्मी गीतों से समां बांधा. उनकी 'आइ गिरि नंदिनी', 'राम सियाराम' और 'सत्यम शिवम सुंदरम' जैसी प्रस्तुतियों पर श्रोता भावविभोर नजर आए. इसके बाद सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका ऋचा शर्मा ने 'सोनिया वे रांझणा वे', 'जिंदगी में कभी कोई आए न रब्बा' और 'माही वे' जैसे गीतों से दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया.
स्थानीय कलाकार जुगलबंदी से दर्शक उत्साहित
महोत्सव की शाम का एक खास पल तब आया, जब स्थानीय कलाकार मीरा जैन भी ऋचा शर्मा के साथ मंच पर पहुंचीं. दोनों ने साथ में गीत प्रस्तुत किया. राष्ट्रीय स्तर पर पहचान रखने वाली गायिका के साथ एक स्थानीय कलाकार की यह जुगलबंदी दर्शकों को खूब पसंद आई.
राकेश सिंह ने ऑनलाइन पर्यटन को लेकर कही यह बात
समापन समारोह में प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ऑनलाइन माध्यम से जुड़े. उन्होंने नर्मदा महोत्सव को मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा का प्रतीक बताया. उन्होंने कहा कि भेड़ाघाट को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के मंच पर ले जाने के लिए इस तरह के आयोजन जरूरी है. ऐसे आयोजनों की वजह से पर्यटक आते हैं.
लोक संस्कृति से लेकर सूफी संगीत को एक ही मंच पर मिली जगह
इस बार के आयोजन की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि इसमें शास्त्रीय नृत्य, लोक संस्कृति, पारंपरिक वाद्य यंत्र, सूफी संगीत और लोकप्रिय फिल्मी गीतों को एक ही मंच पर जगह मिली. पहले दिन सुनील लोधी और जसपिंदर नरूला ने भक्ति और सूफियाना रंग बिखेरे, तो दूसरे दिन अरुणिता कांजीलाल और ऋचा शर्मा की गायकी आकर्षण का केंद्र रही.