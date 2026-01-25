नर्मदा जयंती पर भक्ति में डूबा मध्य प्रदेश, जबलपुर में दुल्हन सी सजी मां नर्मदा, उमड़े श्रद्धालु
जबलपुर में नर्मदा जयंती पर लगा आस्था का मेला, 100 से ज्यादा स्थानों पर नर्मदा प्रतिमा स्थापित, भेड़ाघाट और ग्वारीघाट की खूबसूरती मोह रही मन.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 25, 2026 at 4:31 PM IST
जबलपुर: मध्य प्रदेश में बड़े हर्षोल्लास के साथ नर्मदा जयंती मनाई जा रही है. जबलपुर शहर में 100 से ज्यादा स्थानों पर मां नर्मदा की मूर्ति के पंडाल लगाए गए हैं. वहीं ग्वारीघाट सहित अन्य स्थानों पर लोगों ने नर्मदा पूजन करके नदी के आरपार चुनरी भी चढ़ाई. लगभग सभी घाटों पर नर्मदा जयंती के मौके पर लोगों का सैलाब उमड़ा हुआ है. सुबह से ही नर्मदा नदी में स्नान के लिए भक्तों के आने का सिलसिला जारी है. घाटों पर साधु-संतों का जमावड़ा लगा हुआ है. शहर के मुख्य मार्गों पर पैर रखने की जगह तक नहीं है. मां नर्मदा का आशीर्वाद लेने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे.
मन मोह रहे नर्मदा घाट
संस्कारधानी जबलपुर में हर वर्ष नर्मदा जयंती का कार्यक्रम बड़े पैमाने पर मनाया जाता है. मां नर्मदा के भक्त जयंती से एक-दो दिन पहले ही तैयारियों में जुट जाते हैं. घाटों और नर्मदा नदी के किनारे साफ-सफाई और रंग रोगन करने लगते है. साथ ही घाटों की माला-फूल और रंग बिरंगी लाइटों से सजावट शुरू हो जाती है. समिति द्वारा नर्मदा नदी के घाट पर रंगोली सहित अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं.
नर्मदा जयंती पर लगा आस्था का मेला
नर्मदा जयंती पर ऐसे आयोजन केवल जबलपुर में ही नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश सहित गुजरात के नर्मदा घाटों पर भी आयोजित होते हैं. लाखों श्रद्धालु नर्मदा नदी में स्नान ध्यान कर मां से आशीर्वाद लेते हैं. वहीं श्रद्धालु जगह-जगह पर धार्मिक अनुष्ठान कर देश और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं. लोग कहीं मां नर्मदा की पूजा अर्चना कर रहे तो कही हवन, यज्ञ कर रहे है. घाटों पर सुबह से जनसैलाब उमड़ा हुआ है.
आरती और भंडारे का दौर जारी
भेड़ाघाट में धुआंधार के ठीक पास में नर्मदा की प्रतिमा की स्थापना की गई है. आयोजन समिति के सदस्य डॉ जगदीश कतरे ने बताया, "बीते कई सालों से नर्मदा जयंती पर वह घाट के किनारे दोनों वक्त की आरती और भंडारे का आयोजन करते हैं. सामान्य तौर पर भेड़ाघाट में देशभर से श्रद्धालु पहुंचते है, खासकर नर्मदा जयंती के शुभ अवसर पर नर्मदा दर्शन के लिए आते है. इसलिए यहां बहुत अधिक भीड़भाड़ होती है."
साधु-संतों की घाटों पर उमड़ी भीड़
ग्वारीघाट में नर्मदा जयंती का उत्सव तो शनिवार से ही शुरू हो गया था. सुबह से ही कई भक्तों ने मां नर्मदा को चुनरी चढ़ाई है. ढोल नगाड़ों की थाप से पूरा ग्वारीघाट भक्तिमय हो गया है. जबलपुर के हिंदू संत गिरीशानंद महाराज ने बताया, "जबलपुर में कई सालों से नर्मदा जयंती धूमधाम से मनाई जाती रही है. इस बार भी नर्मदा किनारे संतों का जमावड़ा लगा हुआ है और अन्य साधु-संतों के आने के सिलसिला जारी है.
सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
यहां स्थानीय भक्तों के अलावा आसपास के इलाकों से लोग बड़ी संख्या में पहुंचे है. नर्मदा जयंती के शुभ मौके पर स्नान कर नर्मदा दर्शन का लाभ ले रहे हैं. वहीं भक्तों को लिए किसी तरह की कोई परेशानी ना हो इसलिए कई जगहों पर भंडारों का आयोजन किया गया है. भोर से भंडारा चल रहा है, बड़ी संख्या में भक्तगण पंडाल में पहुंचकर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं. वहीं प्रशासन द्वारा भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, भीड़ को देखते हुए लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है.