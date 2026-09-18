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1 लाख 11000 दीपों की रोशनी से नहाया नर्मदा का तट, जबलपुर वालों ने पीएम मोदी के लिए दिखाया प्यार

1 लाख 11000 दीपों से नहाया नर्मदा का तट ( ETV Bharat )

पीएम मोदी के जन्मदिन पर 'आशीर्वाद का दीया' कार्यक्रम आयोजित (ETV Bharat)

लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि, ''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों में सेवा, सुशासन और राष्ट्रहित को प्राथमिकता दी है.'' उन्होंने कहा कि, ''दीपक भारतीय संस्कृति में प्रकाश, आशा और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है. 'आशीर्वाद का दीया' कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करने के साथ सेवा और राष्ट्र निर्माण का संकल्प लिया गया है.''

जबलपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भाजपा ने सेवा संकल्प अभियान के तहत 'आशीर्वाद का दीया' कार्यक्रम आयोजित किया. ग्वारीघाट में मां नर्मदा के तट पर 1 लाख 11 हजार दीप जलाए गए. इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और निरंतर राष्ट्रसेवा के लिए मंगलकामनाएं की.

राकेश सिंह ने कहा कि, ''प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गरीब, किसान, महिला, युवा और वंचित वर्गों के लिए कई योजनाओं को आगे बढ़ाया गया है. भाजपा कार्यकर्ता केवल राजनीतिक गतिविधियों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि समाज के जरूरतमंद लोगों की मदद करने की जिम्मेदारी भी निभाते हैं.'' भाजपा जिला अध्यक्ष रत्नेश सोनकर ने कहा कि ''आशीर्वाद का दीया केवल दीप जलाने का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि सेवा, आभार और जनभागीदारी का संदेश है.'' उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपने आसपास के जरूरतमंद लोगों की मदद करने की अपील की.

जबलपुर वालों ने पीएम मोदी के लिए दिखाया प्यार (ETV Bharat)

13 स्थानों पर 'आशीर्वाद का दीया' कार्यक्रम

जबलपुर शहर में ग्वारीघाट के अलावा 13 प्रमुख स्थानों पर भी 'आशीर्वाद का दीया' कार्यक्रम आयोजित किया गया. कचनार सिटी शिव मंदिर, राइट टाउन के पंडित रविशंकर शुक्ला क्रीड़ांगन, काली मंदिर सदर, राम मंदिर जीसीएफ, दुर्गा मंदिर कांचघर, बड़ी खेरमाई मंदिर, हनुमान मंदिर रानीताल, साईं मंदिर सिविल लाइन, हनुमानताल, पंचमठा मंदिर गढ़ा, मानेगांव तालाब और अधारताल तालाब सहित अन्य स्थानों पर दीप प्रज्वलित किए गए.

मां नर्मदा के तट पर जले दीपक (ETV Bharat)

पीएम मोदी के जन्मदिन पर रक्तदान

इससे पहले प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत रक्तदान शिविर से की गई. गीता भवन स्थित नेताजी सुभाषचंद्र बोस कन्वेंशन सेंटर में आयोजित शिविर में सैकड़ों कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने रक्तदान किया. यह सेवा संकल्प अभियान 17 सितंबर से शुरु हुआ है, जो 17 अक्टूबर तक चलाया जाएगा.

भाजपा ने सेवा संकल्प अभियान के रूप में मनाया जन्मदिन (ETV Bharat)

कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, सांसद आशीष दुबे, राज्यसभा सांसद सुमित्रा बाल्मीकि, भाजपा जिला अध्यक्ष रत्नेश सोनकर, प्रदेश कोषाध्यक्ष अखिलेश जैन, विधायक अशोक रोहाणी, ग्रामीण जिला अध्यक्ष राजकुमार पटेल, महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू सहित भाजपा के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे.