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दूसरे के दिल में धड़केंगे नरेंद्र, परिवार ने किया अंगों का दान, ग्रीन कॉरिडोर बना अहमदाबाद भेजा हार्ट-लिवर

नरेंद्र के अंगों का दान ( ETV Bharat )

जबलपुर: सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए जबलपुर के नरेंद्र रजक भले ही जिंदगी की जंग हार गए, लेकिन जाते-जाते कई लोगों को नया जीवन दे गए. ब्रेन डेड घोषित होने के बाद उनके परिजनों ने अंगदान का फैसला लिया. इसके बाद अस्पताल प्रबंधन, जिला प्रशासन और डुमना एयरपोर्ट प्रबंधन के समन्वय से अंगों को जरूरतमंद मरीजों तक पहुंचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया. हार्ट और लिवर को विशेष विमान के जरिए अहमदाबाद भेजा गया, जबकि दोनों किडनी जबलपुर में ही जरूरतमंद मरीजों को ट्रांसप्लांट की जाएगी.

एक्सीडेंट में ब्रेन डेड हो गए थे नरेंद्र