दूसरे के दिल में धड़केंगे नरेंद्र, परिवार ने किया अंगों का दान, ग्रीन कॉरिडोर बना अहमदाबाद भेजा हार्ट-लिवर
ब्रेन डेड होने के बाद परिजनों ने लिया अंगदान का फैसला, नरेंद्र रजक का हार्ट और लिवर एयर एंबुलेंस से भेजा अहमदाबाद, किडनी, आंखें और स्किन भी किया डोनेट. विश्वजीत सिंह राजपूत की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 1:04 PM IST|
Updated : November 3, 2026 at 1:12 PM IST
जबलपुर: सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए जबलपुर के नरेंद्र रजक भले ही जिंदगी की जंग हार गए, लेकिन जाते-जाते कई लोगों को नया जीवन दे गए. ब्रेन डेड घोषित होने के बाद उनके परिजनों ने अंगदान का फैसला लिया. इसके बाद अस्पताल प्रबंधन, जिला प्रशासन और डुमना एयरपोर्ट प्रबंधन के समन्वय से अंगों को जरूरतमंद मरीजों तक पहुंचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया. हार्ट और लिवर को विशेष विमान के जरिए अहमदाबाद भेजा गया, जबकि दोनों किडनी जबलपुर में ही जरूरतमंद मरीजों को ट्रांसप्लांट की जाएगी.
एक्सीडेंट में ब्रेन डेड हो गए थे नरेंद्र
दरअसल, गुप्तेश्वर क्षेत्र निवासी 40 वर्षीय नरेंद्र रजक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए थे. उन्हें इलाज के लिए जबलपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. पिछले दो दिनों से उनका इलाज चल रहा था, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया. उनके स्वस्थ होने की उम्मीद खत्म होने के बाद परिजनों ने दुख की इस घड़ी में भी मानवता की मिसाल पेश की. उन्होंने नरेंद्र के अंगों को दान करने का निर्णय लिया, ताकि दूसरे मरीजों की जिंदगी बचाई जा सके.
नरेंद्र के भाई शिव कुमार रजक ने बताया कि "हम इस बात से दुखी हैं कि हमारा भाई चला गया है, लेकिन उसके अंग अलग-अलग शरीरों में जिंदा रहेंगे, हमें इस बात की खुशी है." बता दें अंगदान के समय निजी अस्पताल की नर्सिंग स्टाफ ने मोमबत्ती जलाकर अपनी संवेदनाएं प्रकट की.
हार्ट और लिवर अहमदाबाद भेजे, किडनी जबलपुर में होगी ट्रांसप्लांट
निजी अस्पताल के प्रबंधक राजीव बद्देरिया ने बताया कि "अंगदान की प्रक्रिया के तहत नरेंद्र का हार्ट और लिवर अहमदाबाद के अस्पताल भेजे गए. एक किडनी जबलपुर के निजी अस्पताल में भर्ती मरीज को ट्रांसप्लांट की जाएगी, जबकि दूसरी किडनी नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीज को दी जाएगी. उनकी आंखों और स्किन का भी दान किया गया है."
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रात में एयरपोर्ट खुलवाकर बनाया ग्रीन कॉरिडोर
अंगों को निर्धारित समय के भीतर अहमदाबाद पहुंचाना बड़ी चुनौती थी. इसके लिए निजी अस्पताल से डुमना एयरपोर्ट तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया. सामान्य तौर पर जबलपुर एयरपोर्ट पर रात के समय फ्लाइट की लैंडिंग नहीं होती है, लेकिन अंगदान की संवेदनशीलता और समय की अहमियत को देखते हुए एयरपोर्ट प्रबंधन ने विशेष व्यवस्था की. अहमदाबाद एयरपोर्ट से समन्वय कर रात में एयर एंबुलेंस के जरिए हार्ट और लिवर को अहमदाबाद पहुंचाया गया.
इस पूरी प्रक्रिया में एयरपोर्ट डायरेक्टर राजेश कुमार मौर्य, एटीसी प्रभारी नीरज गुडवानी और उनकी टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही. अस्पताल प्रबंधन, जिला प्रशासन और एयरपोर्ट अधिकारियों के बीच बेहतर तालमेल से ग्रीन कॉरिडोर की व्यवस्था समय पर पूरी हो सकी.