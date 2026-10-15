किसी को खाली हाथ नहीं छोड़ती जबलपुर की नगर सेठानी, 6 करोड़ के आभूषणों से मां का श्रृंगार
जबलपुर के सराफा बाजार में दुर्गा मां का मनमोहक श्रृंगार. परंपरा 161 से जारी. मन्नत पूरी होने पर बेशकीमती गहने अर्पण. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 4:37 PM IST
जबलपुर : मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित सुनरहाई में विराजमान नगर सेठानी माता का दुर्गा उत्सव अपनी अनूठी परंपरा के लिए खास पहचान रखता है. यहां माता का श्रृंगार सोने-चांदी के आभूषणों से किया जाता है, जिनकी कीमत करीब 6 करोड़ है. वर्ष 1867 से चली आ रही इस परंपरा में आस्था, इतिहास और शहर की सांस्कृतिक विरासत का अनूठा संगम दिखाई देता है.
इस पूरे इलाके में सोने-चांदी की दुकानें हैं और सभी लोग अपनी अपनी दुकान से कम से कम एक जेवर माता के श्रृंगार के लिए जरूर बनाकर रखते हैं. उसे सालभर तिजोरी में रखा जाता है. इस जेवर को शुभ माना जाता है. यहां पुलिस 24 घंटे पहरा देती है. परंपरा के मुताबिक माता की प्रतिमा को कंधे पर बिठाकर लाया जाता है और पूरी गली में फूल बिखेर कर विदा किया जाता है.
मन्नत पूरी होने पर चढ़ाते हैं सोने-चांदी के जेवर
प्रचलित मान्यता के अनुसार वर्ष 1878 में एक बंगाली परिवार ने अपने दुर्गा उत्सव में सराफा के कारोबारियों को आने नहीं दिया था. इसके बाद सराफा क्षेत्र के लोगों ने अपना अलग दुर्गा पंडाल बनाने का निर्णय लिया. इसी पहल से यहां दुर्गा उत्सव की परंपरा शुरू हुई, जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ती रही.
समिति के सदस्य नवीन सराफ के अनुसार "इस परंपरा को अब 161 वर्ष पूरे हो चुके हैं. शुरुआत में लोगों ने माता से मन्नत मांगना शुरू किया. 161 साल में लाखों लोगों की मन्नतें भी पूरी हुई और जिसकी मन्नत पूरी हो जाती थी, वह माता को भेंट चढ़ाता था. धीरे-धीरे इन जेवरों की संख्या बढ़ती चली गई. लोग आज भी मन्नत मांगते हैं और जब पूरी हो जाती है तो वह दान करते हैं. इसलिए माता के जेवरों में कई किलो सोना और चांदी इकट्ठा हो गया है."
माता की हीरों से जड़ित नथ
माता के श्रृंगार में कई किस्म के ऐसे जेवर इस्तेमाल किए जाते हैं, जो आजकल चलन में तक नहीं हैं. माता के गले में मंगलसूत्र, बिचोहरी, पांजणीं, सीतारामी झुमका, कनछड़ी, रामीहार, आधा दर्जन हीरों से जड़ित नथ, बेंदी, गुलुबंध, मोतियों की माला होती है. हाथों में गजरागेंदा, बंगरी, दोहरी, ककना, अंगूठी, बाजुबंध, कमरबंध, लच्छा, पैरों में पायजेब, तोड़ल, बिजौरीदार, पैजना और पायल शामिल हैं.
बुंदेली शैली में तैयार होती है प्रतिमा
सुनरहाई की दुर्गा प्रतिमा का निर्माण पारंपरिक बुंदेली शैली में किया जाता है. प्रतिमा के स्वरूप और श्रृंगार की परंपरा को लगभग हर साल बरकरार रखा जाता है। इस प्रतिमा को देखकर शहर के दूसरे स्थानों पर भी बुंदेली शैली की दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित करने की प्रेरणा मिली और जबलपुर के अलावा कई जगहों पर इसी तरह की दुर्गा प्रतिमाओं के स्थापना करने का सिलसिला चल निकला.
करोड़ों के जेवर, सुरक्षा के खास इंतजाम
माता के श्रृंगार में इस्तेमाल होने वाले सोने-चांदी के आभूषणों की कीमत करोड़ों रुपये में होने के कारण सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जाते हैं. यहां पुलिस की ओर से सशस्त्र गार्ड तैनात रहता है. समिति के सदस्यों का कहना है कि 160 साल से अधिक पुरानी इस परंपरा के दौरान आभूषणों की चोरी जैसी किसी बड़ी वारदात की जानकारी सामने नहीं आई है. श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना भी प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है.
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दशहरा पर मायके लौटती हैं बेटियां
सुनरहाई का दुर्गा उत्सव धार्मिक आस्था के साथ सामाजिक और पारिवारिक रिश्तों से भी जुड़ा है. स्थानीय परंपरा के अनुसार, जिन बेटियों की शादी दूसरे शहरों में हो चुकी है. वे दशहरा पर मायके आने और माता के दर्शन करने की कोशिश करती हैं. पनागर में विवाह के बाद रहने वाली भारती सोनी बताती हैं "वह पहले जबलपुर में रहती थीं, लेकिन शादी के बाद उनका ससुराल शहर से बाहर हो गया लेकिन वे हर साल माता के दर्शन करने आती हैं." ग्वारीघाट निवासी प्रभा नायडू के मुताबिक "दशहरा के दौरान सराफा बाजार तक पहुंचना आसान नहीं होता. शहर के बीचोंबीच स्थित इस क्षेत्र में श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण सड़कों पर जाम लग जाता है. इसके बावजूद वह पिछले कई वर्षों से सुनरहाई पहुंचकर माता के दर्शन करती आ रही हैं."
सराफा कारोबारियों का कहना है कि लोगों को फायदे और नुकसान तो होते ही रहते हैं. धार्मिक माहौल और ईश्वर पर आस्था लोगों को तनाव को कम करने में मदद करता है. कारोबार में लगातार व्यस्त रहने वाले व्यापारी 10 दिन तक लगातार पूजा पाठ करते हैं और लोगों की मान्यता है कि माता उनकी मदद करती हैं .