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किसी को खाली हाथ नहीं छोड़ती जबलपुर की नगर सेठानी, 6 करोड़ के आभूषणों से मां का श्रृंगार

मन्नत पूरी होने पर चढ़ाते हैं सोने-चांदी के जेवर ( Etv Bharat )

जबलपुर : मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित सुनरहाई में विराजमान नगर सेठानी माता का दुर्गा उत्सव अपनी अनूठी परंपरा के लिए खास पहचान रखता है. यहां माता का श्रृंगार सोने-चांदी के आभूषणों से किया जाता है, जिनकी कीमत करीब 6 करोड़ है. वर्ष 1867 से चली आ रही इस परंपरा में आस्था, इतिहास और शहर की सांस्कृतिक विरासत का अनूठा संगम दिखाई देता है.

इस पूरे इलाके में सोने-चांदी की दुकानें हैं और सभी लोग अपनी अपनी दुकान से कम से कम एक जेवर माता के श्रृंगार के लिए जरूर बनाकर रखते हैं. उसे सालभर तिजोरी में रखा जाता है. इस जेवर को शुभ माना जाता है. यहां पुलिस 24 घंटे पहरा देती है. परंपरा के मुताबिक माता की प्रतिमा को कंधे पर बिठाकर लाया जाता है और पूरी गली में फूल बिखेर कर विदा किया जाता है.