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एक ऐप ने पकड़ा फर्जीवाड़ा, 4200 में से 2000 सफाई कर्मचारी गायब, अब 50 लाख की बचत

एक ऐप के इस्तेमाल से जबलपुर नगर निगम बचा रहा हर माह 50 लाख रुपए, फर्जी कर्मचारियों के नाम पर चल रहा था घोटाला.

JABALPUR NAGAR NIGAM SCAM
जबलपुर में एक ऐप ने पकड़ा फर्जीवाड़ा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 11, 2026 at 11:41 AM IST

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जबलपुर: संस्कारधानी जबलपुर में नगर निगम में एक ऐप की वजह से हर माह लगभग 35 से लेकर 50 लाख रुपए तक की बचत होने लगी है. दरअसल नगर निगम में पूरी तरह से आधार आधारित फोटो के साथ अटेंडेंस सिस्टम लागू हुआ है. इसकी वजह से 2000 ठेका सफाई कर्मचारियों की संख्या अचानक कम हो गई है.

जबलपुर में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन
जबलपुर नगर निगम काफी बड़ा इलाका है. नगर निगम क्षेत्र में 79 वार्ड हैं और जबलपुर नगर निगम में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन किया जाता है. इसके लिए हर घर तक एक गाड़ी जाती है और इसमें एक ड्राइवर और एक कचरा उठाने वाला कर्मचारी होता है. इसके साथ ही शहर की नाली और सड़कों पर सफाई करने के लिए भी कर्मचारियों की जरूरत होती है.

jabalpur (ETV Bharat)

नगर निगम में अटेंडेंस घोटाला
नगर निगम में लगभग 3000 सफाई कर्मचारी स्थाई है. लेकिन इसके बावजूद 79 वार्ड में सफाई के लिए 4200 कर्मचारियों की कमी महसूस की जाती है. इसलिए नगर निगम ने कई मेन पावर एजेंसियों को कर्मचारी सप्लाई करने के लिए अनुबंध किया है. इन कर्मचारियों को कलेक्टर दर पर पेमेंट की जाती है. लेकिन जबलपुर नगर निगम में लंबे समय से एक घोटाला चल रहा था. नगर निगम में हर माह 4200 कर्मचारियों की उपस्थित लगाई जाती थी और 4200 कर्मचारियों का वेतन निकल जाता था.

एक समाज सेवी अखिलेश त्रिपाठी ने आरोप लगाया था कि, ''नगर निगम में 4200 कर्मचारी ठेका कर्मचारी उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं. बल्कि इनका पैसा ठेका कर्मचारियों अधिकारियों और नेताओं की जेब में जा रहा है.''

SANITATION WORKER ATTENDANCE SYSTEM
फर्जी कर्मचारियों के नाम पर चल रहा था घोटाला (ETV Bharat)

फेस रिकॉग्निशन बेस्ड अटेंडेंस की शुरुआत
जबलपुर नगर निगम में कमिश्नर रामप्रकाश अहिरवार ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जबलपुर नगर निगम में फेस रिकॉग्निशन बेस्ड अटेंडेंस की शुरुआत की इसमें आधार कार्ड को भी लिंक किया गया. कर्मचारियों की तनख्वाह केवल तभी निकलेगी जब इ अटेंडेंस के जरिए उसे वेरीफाई किया जा सके. इसमें जिस स्थान पर कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है उस स्थान का फोटो और गूगल लोकेशन आ जाती है. ऐसी स्थिति में कर्मचारी झूठ नहीं बोल सकता और उसका 8 घंटे तक काम करते रहना सुनिश्चित हो जाता है.

2000 SANITATION WORKERS MISSING
4200 में से 2000 सफाई कर्मचारी गायब (ETV Bharat)

नगर निगम को 35 से 50 लाख की बचत
ई-अटेंडेंस लागू करने के पहले रजिस्टर में नाम लिखकर अटेंडेंस लगाई जाती थी तो नगर निगम को लगभग डेढ़ करोड़ रूपया हर माह कर्मचारियों की तनख्वाह पर खर्च करना पड़ता था. लेकिन जब से आधार बेस अटेंडेंस शुरू हुई है नगर निगम का कर्मचारी का यह बिल 90 लाख रुपए प्रति माह तक पहुंच गया है. हर महीने लगभग 35 से 50 लाख रुपए तक की बचत हो रही है. क्योंकि जहां 4200 कर्मचारी बताए जाते थे वहां केवल अधिकतम 2200 कर्मचारियों की ही अटेंडेंस आ रही है. नगर निगम के अधिकारियों ने कई बार ठेकेदारों से कहा कि उन्हें और कर्मचारियों की जरूरत है लेकिन कर्मचारियों की संख्या नहीं बढ़ी.

जबलपुर नगर निगम की कमिश्नर रामप्रकाश अहिरवार का कहना है कि, ''2200 कर्मचारी होने पर भी शहर की सफाई अच्छी है और हम हर घर से कचरा कलेक्शन कर रहे हैं. सड़कों पर गंदगी नहीं है. इन्हीं 2200 कर्मचारियों के आधार पर हमने स्वच्छता सर्वेक्षण में सफल होने का भी दावा किया है.

दरअसल नगर निगम में हमेशा ही 2200 कर्मचारी ही काम करते रहे हैं. बाकी कर्मचारियों के पैसे का बंदरबांट हो रहा था जो एक ऐप की वजह से रुक गया था. हालांकि नगर निगम कमिश्नर पुराने मामले की जांच करने के पक्ष में नहीं है. लेकिन उनका कहना है कि जब से आधार आधारित उपस्थित शुरू हुई है तब से गड़बड़ी पूरी तरह से खत्म हो गई है.

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