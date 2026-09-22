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एक पोस्ट से खुली कलई! सड़कों में गड्ढे हों तो कमाई, पेचवर्क करवाएं तो भी बल्ले-बल्ले

रोड रिपेयरिंग करने वाली दो करोड़ की मशीन कबाड़ में ( ETV BHARAT )