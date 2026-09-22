एक पोस्ट से खुली कलई! सड़कों में गड्ढे हों तो कमाई, पेचवर्क करवाएं तो भी बल्ले-बल्ले
जबलपुर की सड़कों पर गड्ढे भरने मंगाई 2.20 करोड़ की पॉटहोल रिपेयरिंग ऑटोमेटिक मशीनें दो साल से कबाड़खाने में. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 22, 2026 at 5:07 PM IST
जबलपुर : जबलपुर में इस साल अब तक करीब 30 इंच बारिश हुई है, जो सामान्य से कम है. इसके बावजूद बारिश के बाद शहर की सड़कों की हालत खराब हो गई है. कई इलाकों में सड़कें उखड़ गई हैं और जगह-जगह बड़े गड्ढे हो गए हैं. इन गड्ढों की वजह से वाहन चालकों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
दो करोड़ की मशीन कबाड़ में पड़ी
इसी बीच जबलपुर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा की सोशल मीडिया पोस्ट ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं. अमरीश मिश्रा का दावा है "हर साल बरसात के बाद जबलपुर नगर निगम की सड़कों के हालात कुछ ऐसे ही हो जाते थे. इसलिए नगर निगम ने करीब 2 करोड़ 20 लाख रुपये की लागत से पॉटहोल रिपेयरिंग मशीनें खरीदी ताकि तेजी से पेचवर्क किया जा सके और सड़कों के गड्ढे भरे जा सकें. लेकिन ये मशीनें पिछले दो साल से नगर निगम के कबाड़खाने में खड़ी हैं."
नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल
नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा के मुताबिक "इन मशीनों का इस्तेमाल खरीदने के बाद सिर्फ एक बार किया गया. इसके बाद इन्हें दोबारा सड़क मरम्मत के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया. इनके टायर तक नए हैं और वाहन के अंदर सीटों पर लगी प्लास्टिक भी नहीं हटाई गई. नगर निगम के पास अब इन मशीनों को चलाने के लिए ऑपरेटर भी नहीं हैं और इनका जरूरी मेंटेनेंस भी नहीं हुआ है."
नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया "शहर की अधिकांश सड़कें खराब स्थिति में हैं. न तो पर्याप्त मैन्युअल पेचवर्क हो रहा है और न ही पॉटहोल रिपेयरिंग मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है. इससे जनता परेशान है और नगर निगम के करोड़ों रुपये का उपयोग भी सवालों के घेरे में है."
महापौर ने मशीन के लिए रोलर मंगाने का तर्क दिया
जबलपुर नगर निगम महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने नेता प्रतिपक्ष के आरोपों को गलत बताया है. महापौर का कहना है "पॉटहोल रिपेयरिंग मशीन के साथ रोलर का होना जरूरी है. बिना रोलर के मशीन का प्रभावी तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. नगर निगम ने दो रोलर किराए पर लेने के लिए टेंडर जारी किए हैं, जबकि दो रोलर खरीदने की प्रक्रिया भी चल रही है. रोलर उपलब्ध होने के बाद पॉट होल रिपेयरिंग मशीनों से सड़क मरम्मत का काम शुरू किया जाएगा."
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मैन्युअली भी गड्ढे भरने का काम जारी
महापौर का कहना है "शहर के कुछ हिस्सों में मैन्युअली गड्ढे भरने का काम किया जा रहा है. जबलपुर में सड़क मरम्मत और निर्माण के लिए करीब 13 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं. इसके तहत कुछ स्थानों पर पेचवर्क किया जाएगा, जबकि जरूरत वाले क्षेत्रों में नई सड़क बनाने की तैयारी है. कुछ जगहों पर काम शुरू हो चुका है और बाकी स्थानों पर बारिश रुकने के बाद काम शुरू किया जाएगा."
शहर का आम आदमी इन्हीं गड्डों से निकलने के लिए मजबूर है और इन गड्ढों के नाम पर करोड़ों रुपए के वारे न्यारे किया जा रहे हैं. हर साल ये गड्ढे होते हैं और फिर इनको भरने की योजना बनाई जाती है. यह कम हर साल बरसात के बाद शुरू होता है.