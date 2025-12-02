जबलपुर में प्रॉपर्टी टैक्स सर्वे करेगी निजी कंपनी, पक्ष-विपक्ष में खिचीं तलवारें, सड़क पर उतरेगी कांग्रेस
जबलपुर नगर निगम पर प्राइवेट कंपनी से प्रॉपर्टी टैक्स वसूलवाने के लगे आरोप, मेयर जगत बहादुर सिंह बोले- कांग्रेस कर रही जनता को गुमराह.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 2, 2025 at 3:43 PM IST
जबलपुर: संपत्ति कर पर नगर निगम जबलपुर में सत्ता और विपक्ष के बीच में तलवार खिंचने लगी हैं. नगर निगम टैक्स का असेसमेंट करवाने के लिए निजी कंपनी की मदद लेने जा रहा है. इसको मुद्दा बनाकर कांग्रेस सता पक्ष को घेरने की तैयारी में जुट गई है. कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि "टैक्स वसूली यदि निजी हाथों में गई तो आम जनता को परेशानी होगी." वहीं महापौर का कहना है कि "हम वसूली नहीं कर रहे हैं. हम केवल सर्वे करवा रहे हैं. इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए."
प्राइवेट कंपनी वसूलेगी प्रॉपर्टी टैक्स: अमरीश मिश्रा
जबलपुर नगर निगम में कांग्रेस पार्षद दल विपक्ष में है. सोमवार को कांग्रेस पार्षद दल के नेताओं ने आपस में बैठक की. इस बैठक के बाद जबलपुर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा ने आरोप लगाया है कि "जबलपुर नगर निगम की मेयर और काउंसिल ने टैक्स वसूली के लिए एक नया तरीका निकाला है. इसके तहत अब प्राइवेट कंपनी के लोग आम जनता से टैक्स वसूली करेंगे."
फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस
अमरीश मिश्रा का कहना है कि "जबलपुर के नेपियर टाउन और राइट टाउन में सुभद्रा कुमारी चौहान वार्ड, भवानी प्रसाद तिवारी वार्ड और दयानंद सरस्वती वार्ड की प्रॉपर्टी का टैक्स वसूलने के लिए प्राइवेट कंपनियों को ठेका देने की तैयारी की जा रही है." नेता प्रतिपक्ष के अनुसार मेयर और काउंसिल ने इस फैसले पर मुहर लगा दी है. अमरीश मिश्रा का कहना है कि "यदि प्राइवेट लोग टैक्स वसूली करेंगे तो इसमें जनता को परेशानी होगी. इसलिए कांग्रेस 3 दिसंबर से आंदोलन शुरू करने जा रही है. जिसके तहत पहले नगर निगम में आंदोलन किया जाएगा और फिर भी यदि यह फैसला वापस नहीं होता है, तो सड़कों पर आंदोलन किया जाएगा."
'कांग्रेस जनता को कर रही गुमराह'
जबलपुर के महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने नेता प्रतिपक्ष के बयान पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि "कांग्रेस जनता को गुमराह कर रही है. कांग्रेस द्वारा लगाए गए सभी आरोप बेतुके हैं." नगर निगम जबलपुर के जोन नंबर-13 में प्राइवेट कंपनी द्वारा घर-घर जाकर केवल प्रॉपर्टी का अवलोकन किया जाएगा. यह एक पायलट प्रोजेक्ट है. इसमें प्राइवेट कंपनी के लोग इन वार्डों की संपत्ति का नाप जोख करेंगे. साथ ही पता करेंगे कि संपत्ति का व्यक्तिगत या व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है." महापौर का कहना है कि "टैक्स वसूलने का काम निजी हाथों में देने वाले नहीं है. नाप जोख करने वाली संस्था भी अपने साथ नगर निगम के लोगों को लेकर चलेगी." महापौर का दावा है कि "इसके पहले प्रदेश के कई दूसरे नगर निगम भी टैक्स वसूली कि यह प्रक्रिया अपना चुके हैं."
पायलट प्रोजेक्ट के तहत हो रहा काम
मध्य प्रदेश सरकार पहले ही कह चुकी है कि प्रदेश के सभी नगर निगम स्वावलंबी बनें. जबलपुर नगर निगम ने टैक्स भी नहीं बढ़ाया है. ऐसी स्थिति में नगर निगम को कोई दूसरा तरीका तो निकालना होगा जिससे नगर निगम के खजाने में कुछ अतिरिक्त पैसा आए. महापौर का कहना है "यह पायलट प्रोजेक्ट यदि इसमें सफलता मिलेगी तभी इसे दूसरे क्षेत्रों में लागू किया जाएगा. एक अनुमान के तहत यदि सही ढंग से सर्वे हो जाए तो नगर निगम खजाने में 2 गुने तक की बढ़ोतरी हो सकती है."
टैक्स की अनियमितता होगी खत्म
महापौर जगत बहादुर सिंह कहना है कि "इससे टैक्स की अनियमित भी खत्म होगी. जबलपुर की कई संपत्तियों का जीआईएस सर्वे हुआ है. जब इसकी मैचिंग नहीं हो पाती तो टैक्स जमा करने में लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है. इस सर्विस से यह समस्या खत्म हो जाएगी."