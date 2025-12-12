ETV Bharat / state

बंद मोबाइलों का नगर निगम चुका रही 45 लाख, अधिकारी और नेताओं को अलॉट हैं 532 CUG नंबर

जबलपुर नगर निगम के नेताओं और अधिकारियों को अलॉट मोबाइल नंबर का बिल आ रहा 45 लाख. जरुरत पड़ने पर कोई नहीं उठाता फोन.

JABALPUR NAGAR NIGAM CUG BILL
जबलपुर नगर निगम बंद मोबाइलों का चुकाती है 45 लाख का बिल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 12, 2025 at 7:20 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जबलपुर: यदि आपको कोई सरकारी सहायता चाहिए और आप किसी सरकारी ऑफिस में फोन लगाते हैं तो लैंडलाइन का फोन तो उठता ही नहीं है. कई विभागों ने सीयूजी सरकारी नंबर भी अधिकारी कर्मचारियों को दिए हैं, जिनके बिल सरकार चुकाती है. अधिकारी कर्मचारी इन नंबरों को भी नहीं उठाते. हमने इस मामले में जबलपुर नगर निगम के सरकारी नंबरों और टेलीफोन की पड़ताल की तो पता चला कि इन बंद मोबाइलों का भी 45 लाख रुपए का बिल चुकाया जाता है.

फोन लगाने पर नहीं मिला कोई रिस्पांस

जबलपुर के स्नेह नगर में रहने वाले नितेश राजपूत अपने घर के सामने पड़े कचड़े के लिए परेशान हैं. उन्होंने इंटरनेट के जरिए नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग का नंबर खोजा. नितेश को 07612611611 नंबर मिला, जो जबलपुर नगर निगम का हेल्पलाइन नंबर है. इस पर लगातार घंटी गई लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया.

जब इस नंबर पर कोई रिस्पांस नहीं मिला तो परेशान नितेश ने स्थानीय पार्षद का सीयूजी नंबर ट्राई किया लेकिन इस नंबर पर भी लगातार घंटी जाने के बाद भी कोई रिस्पांस नहीं आया. मोबाइल किसी ने भी पिकअप नहीं किया. परेशान होकर युवक ने जबलपुर नगर निगम के कमिश्नर का सीयूजी नंबर निकला, उसे भी लगाया उस पर भी एक सा रिस्पॉन्स आया जिसमें कहा जा रहा था कि यह नंबर इस्तेमाल में नहीं है.

अधिकारियों और नेताओं को अलॉट हैं 532 CUG नंबर (ETV Bharat)

32 लैंडलाइन में से 5 नंबर ही चालू

ईटीवी भारत की टीम जब इन नंबरों की पड़ताल करने के लिए नगर निगम पहुंची तो पता लगा कि यहां पर नगर निगम का एक दूरभाष विभाग है. जिसमें सुधीर सोनी इंचार्ज है. नगर निगम में फिलहाल 32 लैंडलाइन नंबर हैं, इनमें से केवल चार-पांच नंबर ही चालू हैं, बाकी सब का इस्तेमाल इंटरनेट के लिए किया जा रहा है. इन पर घंटी जरूर जाती है लेकिन कोई सिस्टम न होने की वजह से इन्हें उठाया नहीं जाता.

'हर साल 45 लाख रुपए भरते हैं बिल'

सीयूजी नंबर को लेकर सुधीर सोनी ने जानकारी दी कि "जबलपुर नगर निगम ने 532 लोगों को सीयूजी नंबर अलॉट किए हैं. इसमें नगर निगम के महापौर, निगम आयुक्त, सभी पार्षद और छोटे बड़े सैकड़ों कर्मचारी शामिल हैं." सुधीर सोनी ने बताया कि "नगर निगम इनका हर साल लगभग 45 लाख रुपए का बिल चुकाता है. फोन चालू रहे या बंद रहे, उसका बिल तो देना ही पड़ता है." हमने इनमें से कई नंबरों को डायल किया लेकिन किसी ने भी इन फोन को नहीं उठाया.

'अधिकारी नहीं चाहते जनता उन्हें फोन करे'

नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा का कहना है कि "नेता अपने सीयूजी नंबर का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि उनके पर्सनल नंबर भी लोगों को देते हैं ताकि पद ना रहे तब भी उनके कांटेक्ट बने रहे. लेकिन अधिकारी अपना निजी नंबर किसी को नहीं देते और ज्यादातर लोगों से कहते हैं कि सीयूजी नंबर पर ही बात करो. जब सीयूजी नंबर बंद है तो जाहिर सी बात है कि अधिकारी नहीं चाहता कि जनता सीधे उसके पास फोन पर शिकायत करें या मदद मांगे. वे इस मुद्दे को आने वाली बैठक में जरुर उठाएंगे."

'जो जरुरत के नबंर नहीं उन्हें किया जाएगा बंद'

जबलपुर के नगर निगम कमिश्नर रामप्रकाश अहिरवार से भी उनका पक्ष जाना. उनका कहना है कि "सीयूजी नंबर यदि अलॉट किए गए हैं तो अधिकारियों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए और यदि अधिकारी इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो हम इस पर विचार करेंगे. यदि जरूरत नहीं है तो इन नंबरों को बंद कर दिया जाएगा ताकि नगर निगम के पैसे की बर्बादी ना हो सके."

केवल नगर निगम ही नहीं बल्कि जिला प्रशासन और पुलिस विभाग में भी सरकारी नंबर दिए जाते हैं लेकिन अक्सर अधिकारी इन नंबरों का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि यह नंबर बहुत सारे लोगों के पास होते हैं. इसलिए लोग इन पर फोन लगाते हैं और फोन या तो बंद बताता है या फिर उसे कोई उठाता ही नहीं है.

TAGGED:

JABALPUR MUNICIPAL CORPORATION
NAGAR NIGAM MOBILE PHONE BILL
NAGAR NIGAM PAID 45 LAKH BILL
NAGAR NIGAM CUG LANDLINE PHONE BILL
JABALPUR NAGAR NIGAM CUG BILL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.