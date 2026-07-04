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फ्लाईओवर बुझाएगा शहरवासियों की प्यास! भीषण जल संकट के बाद जबलपुर में अद्भुत प्रयोग

जबलपुर में भूमिगत जल स्तर बढ़ाने 1500 स्थानों पर रैनवाटर रिचार्ज पिट बनना शुरू. फ्लाईओवर के नीचे भी बनाए. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.

Jabalpur rainwater recharge pits
जबलपुर में भूमिगत जल स्तर बढ़ाने रैनवाटर रिचार्ज पिट (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 4, 2026 at 5:50 PM IST

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जबलपुर : इस साल जबलपुर नगर निगम एक अनोखी पहल करने जा रहा है. जबलपुर में 1500 स्थानो पर रैनवाटर रिचार्ज पिट बनाए जा रहे हैं, ताकि वर्षा जल को संरक्षित किया जा सके. फ्लाईओवर के नीचे भी रैनवाटर रिचार्ज पर बनाए जा रहे हैं. पूरे फ्लाईओवर का पानी भूमिगत जल तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है. इस साल जबलपुर ने भीषण जल संकट झेला है, जहां शहर की बड़ी आबादी को मात्र एक टाइम 10 मिनट ही पानी मिल पाया, क्योंकि जबलपुर के आसपास के तमाम जलस्रोत लगभग सूख गए थे. इस कारण नगर निगम ने ये नया प्रयोग किया है.

जबलपुर में पानी सप्लाई के 3 बड़े स्रोत

जबलपुर में सामान्य तौर पर पानी की कमी की स्थिति नहीं बनती. क्योंकि जबलपुर में पानी सप्लाई मुख्य रूप से 3 बड़े स्रोतों से होती है. पिछले साल पर्याप्त बारिश हुई थी लेकिन इसके बावजूद इस साल जबलपुर के पानी सप्लाई के तीनों स्रोत समय से पहले सूख गए. इसमें न केवल बरगी बांध में पानी की कमी आई बल्कि दूसरे वाटर स्टोर भी कम पड़ गए. जबलपुर में लोगों ने अपने घरों में बोरवेल भी करवाए हैं. लगातार बढ़ते बोरवेल की वजह से जबलपुर का भूमिगत जल स्तर भी नीचे पहुंच गया है.

जबलपुर में वर्षा जल को संरक्षित करने की मुहिम (ETV BHARAT)

शहर के ऊंचे इलाकों में ज्यादा दिक्कत

जबलपुर में कुछ इलाके ऊंचाई पर हैं और कुछ गहराई में हैं. जो इलाके ऊंचाई पर बसे हैं, वहां पर तो पानी का लेवल ठीक-ठाक है लेकिन जो इलाके ऊंचाई पर बसे हैं वहां पानी बहुत गहराई में पहुंच गया है और यहां भूमिगत जल का स्तर 300 फीट तक भी है. जबलपुर महापौर जगत बहादुर सिंह का कहना है "इस तरह के जल संकट की कल्पना जबलपुर में नहीं की थी लेकिन अब हमने तय किया है कि जबलपुर का भूमिगत जल स्तर सुधारा जाएगा."

Jabalpur rainwater recharge pits
भीषण जल संकट के बाद जबलपुर में अद्भुत प्रयोग (ETV BHARAT)

जबलपुर में 1500 से ज्यादा वाटर रिचार्ज पिट

महापौर जगत बहादुर सिंह ने बताया "जबलपुर में 1500 से ज्यादा वाटर रिचार्ज सिस्टम बनाए जा रहे हैं. इसमें बंद पड़े हुए ट्यूबवेल, खराब हो चुके कुई व तालाब-बावड़ी के साथ नए स्थान पर ग्राउंडवाटर रिचार्ज सिस्टम बनाए जा रहे हैं. दूसरा प्रयोग जबलपुर में लोक निर्माण विभाग ने किया है. जबलपुर में लगभग 7 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर है. इसके नीचे 15 स्थानों पर रैनवाटर रिचार्ज पिट बनाए गए हैं और इन्हें पाइपलाइन की जरिए जोड़ा गया है."

पुल के ऊपर होल्स हैं जिनसे पानी सीधे पाइप में आता है और पाइप से रिचार्ज पर तक पहुंच जाता है. इस तरीके से पूरे 7 किलोमीटर में पुल के ऊपर जितनी भी बारिश होगी वह पूरा पानी रिचार्ज पिट के माध्यम से भूमिगत जल तक पहुंचेगा.

निर्माण कार्यों के लिए ट्रीटेड वॉटर उपलब्ध

जबलपुर नगर निगम के आयुक्त राम प्रकाश अहिरवार ने बताया "अब शहर में निर्माण कार्यों में भी लोगों को पानी के लिए ट्रीटेड वॉटर उपलब्ध करवाया जाएगा, क्योंकि निर्माण कार्यों में बड़े पैमाने पर पानी की जरूरत पड़ती है और ज्यादातर लोग ग्राउंडवाटर का इस्तेमाल करते हैं. इससे भी भूमिगत जल पर असर पड़ता है. इसलिए नगर निगम ने अब लोगों को जरूरत के मुताबिक ट्रीटेड वॉटर उपलब्ध करवाने का फैसला लिया है."

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