जबलपुर में 'टेंडर वार' में फंसे विकास कार्य, नगर निगम में वित्तीय संकट पर अपने-अपने दावे
जबलपुर नगर निगम के विकास कार्यों को लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच तकरार. नेता प्रतिपक्ष ने लगाए डेढ़ सौ कार्य लंबित होने का आरोप.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 8, 2026 at 7:24 PM IST
जबलपुर : नगर निगम में पार्षद निधि से होने वाले विकास कार्यों को लेकर नया विवाद सामने आया है. नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा ने आरोप लगाया है "पार्षद निधि के तहत स्वीकृत करीब 150 विकास कार्य लंबे समय से अधर में लटके हुए हैं. इन कार्यों के लिए कई बार टेंडर जारी किए गए, लेकिन कोई भी ठेकेदार काम करने के लिए आगे नहीं आया."
बार-बार टेंडर के बावजूद नहीं मिल रहे ठेकेदार
नगर निगम में प्रत्येक पार्षद को अपने वार्ड में विकास कार्य कराने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 90 लाख रुपये की निधि उपलब्ध कराई जाती है. इस राशि से सड़क, नाली, सामुदायिक भवन और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्य कराए जाते हैं. कार्यों की स्वीकृति के बाद नगर निगम द्वारा टेंडर जारी किए जाते हैं और चयनित ठेकेदार के माध्यम से काम कराया जाता है.
नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा का आरोप है "दो लाख रुपये से लेकर 20 लाख रुपये तक के लागत वाले करीब डेढ़ सौ कार्यों के लिए 5 से 7 बार तक टेंडर जारी किए जा चुके हैं, लेकिन कोई ठेकेदार इन्हें लेने को तैयार नहीं है."
ठेकेदारों को समय पर नहीं मिलता भुगतान
अमरीश मिश्रा का कहना है "ठेकेदारों को समय पर भुगतान नहीं मिलना है. नगर निगम में टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है और कुछ मामलों में मनमाने तरीके से काम आवंटित किए जाते हैं." उन्होंने निगम की आर्थिक स्थिति पर भी सवाल उठाते हुए कहा "नगर निगम वित्तीय संकट से गुजर रहा है." वहीं, जबलपुर के महापौर जगत बहादुर सिंह ने नेता प्रतिपक्ष के आरोपों को निराधार बताया है. उनका कहना है "नगर निगम के खातों में वर्तमान में करीब 150 करोड़ रुपये उपलब्ध हैं और भुगतान को लेकर किसी प्रकार की समस्या नहीं है."
जबलपुर महापौर ने कहा "नगर निगम केवल उन्हीं ठेकेदारों को काम देना चाहता है, जो निर्धारित गुणवत्ता और उचित दरों पर कार्य करने के लिए तैयार हों. इसलिए यदि किसी कार्य के लिए बार-बार टेंडर जारी करने पड़ रहे हैं तो इसका उद्देश्य बेहतर और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करना है."
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विकास कार्यों के 6 से 7 बार टेंडर पर सवाल
नगर निगम में किसी भी विकास कार्य की टेंडर प्रक्रिया पूरी होने में आमतौर पर 3 से 4 महीने का समय लगता है. ऐसे में यदि किसी कार्य के लिए 6 या 7 बार टेंडर जारी किया जाए तो उसकी अवधि दो वर्ष तक पहुंच सकती है. इससे वार्डों में प्रस्तावित विकास कार्य समय पर पूरे नहीं हो पाते और स्थानीय नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. नेता प्रतिपक्ष और महापौर के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन शहरवासियों की नजर इस बात पर टिकी है कि लंबे समय से लंबित विकास कार्य आखिर कब शुरू होंगे.