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करोड़ों के ब्यूटी प्लान से जबलपुर दिखेगा दिलकश, एंट्री गेट्स और चौराहे देंगे महानगरों को टक्कर

जबलपुर शहर के सौंदर्यीकरण पर फोकस ( ETV BHARAT )

जबलपुर : मध्य प्रदेश में संस्कारधानी के नाम से मशहूर जबलपुर शहर को सुंदर बनाने का प्लान नगर निगम ने तैयार किया है. शहर के एंट्री गेट, चौराहे, अंडर ब्रिड और ओवरब्रिज को नया रूपरंग देने की योजना बनाई गई है. जबलपुर के सिटी ट्रांसपोर्ट को और स्मूथ और आरामदायक बनाने के लिए भी काम शुरू कर दिया गया है. इन कामों के लिए बाकायदा बजट तय किया गया है. शहर के सौंदर्यीकरण के लिए बजट में प्रावधान जबलपुर नगर निगम द्वारा पास किए गए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट में शहर को सुंदर बनाने पर जोर दिया गया है. इस बार नगर निगम ने 2200 करोड रुपए का बजट पेश किया है. यह पिछले साल की तुलना में 400 करोड़ ज्यादा है. बजट के अनुसार शहर के 5 अंडरब्रिज, 12 चौराहे, 03 ओवरब्रिज पर ब्यूटीफिकेशन का काम किया जा रहा है. जबलपुर में अब जल प्लावन की स्थिति नहीं बनेगी. जबलपुर के सिटी ट्रांसपोर्ट के लिए और बेहतर बनाने के लिए 100 एसी इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं. महापौर जगत बहादुर सिंह अनु (ETV BHARAT) जबलपुर में कचरे से बनेगी सीएनजी नगर निगम के बजट के अनुसार 200 करोड़ रुपए की लागत से सीएनजी निर्माण के लिए प्लांट बनेगा. यह सीएनजी जबलपुर से निकलने वाले कचरे से बनाई जाएगी. इसके लिए गाड़ियां भी खरीदी जा रही हैं. नगर निगम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने जा रहा है. इसके साथ ही एक बड़ा स्विमिंग पूल बनाने के लिए भी टेंडर किया गया है. 05 स्कूलों को विकसित करने की योजना है.