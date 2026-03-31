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करोड़ों के ब्यूटी प्लान से जबलपुर दिखेगा दिलकश, एंट्री गेट्स और चौराहे देंगे महानगरों को टक्कर

जबलपुर नगर निगम ने शहर में विकास कार्यों के साथ ही अब सौंदर्यीकरण पर फोकस किया. ब्यूटीफिकेशन सिटी ट्रांसपोर्ट के लिए सैंकड़ो करोड़ का प्लान.

Jabalpur Beautification plan
जबलपुर शहर के सौंदर्यीकरण पर फोकस (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 31, 2026 at 1:46 PM IST

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Updated : March 31, 2026 at 2:22 PM IST

4 Min Read
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जबलपुर : मध्य प्रदेश में संस्कारधानी के नाम से मशहूर जबलपुर शहर को सुंदर बनाने का प्लान नगर निगम ने तैयार किया है. शहर के एंट्री गेट, चौराहे, अंडर ब्रिड और ओवरब्रिज को नया रूपरंग देने की योजना बनाई गई है. जबलपुर के सिटी ट्रांसपोर्ट को और स्मूथ और आरामदायक बनाने के लिए भी काम शुरू कर दिया गया है. इन कामों के लिए बाकायदा बजट तय किया गया है.

शहर के सौंदर्यीकरण के लिए बजट में प्रावधान

जबलपुर नगर निगम द्वारा पास किए गए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट में शहर को सुंदर बनाने पर जोर दिया गया है. इस बार नगर निगम ने 2200 करोड रुपए का बजट पेश किया है. यह पिछले साल की तुलना में 400 करोड़ ज्यादा है. बजट के अनुसार शहर के 5 अंडरब्रिज, 12 चौराहे, 03 ओवरब्रिज पर ब्यूटीफिकेशन का काम किया जा रहा है. जबलपुर में अब जल प्लावन की स्थिति नहीं बनेगी. जबलपुर के सिटी ट्रांसपोर्ट के लिए और बेहतर बनाने के लिए 100 एसी इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं.

महापौर जगत बहादुर सिंह अनु (ETV BHARAT)

जबलपुर में कचरे से बनेगी सीएनजी

नगर निगम के बजट के अनुसार 200 करोड़ रुपए की लागत से सीएनजी निर्माण के लिए प्लांट बनेगा. यह सीएनजी जबलपुर से निकलने वाले कचरे से बनाई जाएगी. इसके लिए गाड़ियां भी खरीदी जा रही हैं. नगर निगम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने जा रहा है. इसके साथ ही एक बड़ा स्विमिंग पूल बनाने के लिए भी टेंडर किया गया है. 05 स्कूलों को विकसित करने की योजना है.

Jabalpur Beautification plan
शहर के सौंदर्यीकरण के लिए बजट में प्रावधान (ETV BHARAT)

महापौर ने दिया विकास कार्यों का ब्यौरा

महपौर जगत बहादुर सिंह अनु का कहना है "हम बजट पर खुली बहस और चर्चा के लिए तैयार हैं. बजट का अध्ययन करने के बाद विपक्ष जो भी सुझाव देगा, उसे बजट में शामिल किया जाएगा. अभी तक हम लगभग 2600 करोड रुपए के काम बीते साढे़ 3 साल में कर चुके हैं. आने वाले सालों के लिए हम 3000 करोड़ के भूमिपूजन करने जा रहे हैं."

महपौर ने बताया "600 करोड़ रुपये की सड़क अभी तक बना चुके हैं और अभी भी ढाई सौ करोड़ और सड़कों और नाली नालियों के निर्माण में खर्च किया जाएगा. जगत बहादुर सिंह अनु का कहना है "आर्थिक दृष्टि से भी यह बजट महत्वपूर्ण है. नगर निगम ने राजस्व बढ़ाने के लिए प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन में सुधार, नए कमर्शियल प्रोजेक्ट्स और आय के नए स्रोत विकसित करने की योजना बनाई है. इससे निगम की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी."

विपक्षी दल ने नगर निगम की तंगहाली पर तंज कसा

वहीं, जबलपुर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा का कहना है "यह बजट कोरा झूठ का पुलिंदा है. क्योंकि नगर निगम की वित्तीय स्थिति खराब है. पार्षद मद तक के काम नहीं हो पा रहे हैं. कई सड़कों के 5-5 बार टेंडर हो गए हैं लेकिन कोई ठेकेदार काम करने को तैयार नहीं है, क्योंकि नगर निगम में पेमेंट ही नहीं हो पा रहे हैं. ऐसी स्थिति में बड़ी-बड़ी रकम दिखाकर जनता को गुमराह किया जा रहा है."

जबलपुर नगर निगम के बजट के मुख्य बिंदु

  • पिछले 3.5 वर्षों में 2600 करोड़ खर्च, और अगले 1.5 वर्ष में 3000 करोड़ के कार्यों का भूमिपूजन प्रस्तावित
  • नगर निगम ने बिना कर्ज लिए विकास कार्य किए, जो आर्थिक मजबूती दर्शाता है
  • अर्बन चैलेंज फंड (1147 करोड़) के तहत तालाब विकास, झुग्गी पुनर्वास, हाउसिंग, सीवर और वॉटर सप्लाई पर बड़े प्रोजेक्ट
  • 222 करोड़ से बाढ़ नियंत्रण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम विकसित होगा
  • शहर में सीवर लाइन (755 करोड़), AC बसें, पार्किंग, बायोगैस प्लांट, 12 लाख पौधे, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी कई योजनाएं शामिल
  • स्वच्छता और एयर क्वालिटी में बेहतर प्रदर्शन, 7 स्टार रेटिंग और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान।
  • आने वाले समय में फिल्म सिटी, इंटरनेशनल स्टेडियम, स्मार्ट स्कूल, चौपाटी, ऑक्सीजन जोन जैसे बड़े प्रोजेक्ट भी प्रस्तावित
Last Updated : March 31, 2026 at 2:22 PM IST

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