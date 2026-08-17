थोड़ी सी कमाई के लिए कोबरा के दांत तोड़े और मुंह सिले, नागपंचमी पर सपेरे गिरफ्तार
नागपंचमी पर जबलपुर में वन विभाग की टीम ने पकड़े 8 कोबरा सर्प. सबसे बड़ा कोबरा 5 फीट का. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 17, 2026 at 1:06 PM IST
जबलपुर : नागपंचमी पर वन विभाग की टीम और वन्य प्राणी विशेषज्ञ अवि वर्षे ने मिलकर सपेरों से बेहद खतरनाक माने जाने वाले बड़े कोबरा सर्प बरामद किए हैं. सबसे बड़ा सांप लगभग 5 फीट का कोबरा है. पकड़े गए सपेरे में दो महिलाएं, 3 बच्चे और 3 पुरुष शामिल हैं. इन सांपों को इलाज के बाद जंगल में छोड़ दिया जाएगा, आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
नागपंचमी पर नाग के दर्शन की मान्यता
नागपंचमी पर लोग नाग के दर्शन करना शुभ मानते हैं और उनकी पूजा भी करते हैं. सांपों को दूध पिलाने का रिवाज भी है. इसी मान्यता के चलते सपेरे सांपों को जंगल से पकड़ते हैं और अपनी टोकरी में रखकर गली-गली मोहल्ले मोहल्ले घूमते हैं. हालांकि ऐसा करना गैरकानूनी है क्योंकि ना तो सांप दूध पीता है और सपेरे इन सांपों के दांत तोड़ देते हैं. उनके मुंह से सिल दिए जाते हैं. इसलिए कुछ ही दिनों में इन सांपों की मौत हो जाती है.
सांपों का इलाज होगा, फिर जंगल में छोड़ेंगे
जबलपुर में वन्य प्राणी विशेषज्ञ अवि वर्षे जबलपुर वन विभाग की टीम में शामिल हैं, जो सपेरों पर निगाह रखते हैं. जबलपुर में ऐसी कई टीमें बनाई गई हैं, जिन्हें बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर सपेरे को पकड़ने के लिए तैनात किया गया है. वन्य प्राणी विशेषज्ञ अवि वर्षे ने बताया "उन्होंने सुबह से अब तक 8 सांप पकड़े हैं, इनमें से सबसे बड़ा सांप लगभग 5 फीट का कोबरा है. सभी सांप कोबरा सांप हैं. सभी सांपों के मुंह सिले हुए हैं और उनके शहर के दांत तोड़ दिए जाते हैं."
इन सांपों को एक साथ जबलपुर के वाइल्ड लाइफ हेल्थ एंड फॉरेंसिक में भेजा जाएगा, जहां इन सभी सांपों के मुंह खोले जाएंगे और उन्हें प्राथमिक इलाज दिया जाएगा. इसके बाद इन्हें सुरक्षित वातावरण में छोड़ दिया जाएगा.
पचमढ़ी के पास से आते हैं ज्यादातर सपेरे
पकड़े गए सपेरे लक्ष्मण ने बताया "वह नर्मदापुरम जिले के सोहागपुर के पास के रहने वाले हैं. जिस 5 फीट लंबे सांप क़ो उन्होंने पकड़ा है, वह बीते दिनों एक किसान के घर में निकला था. उसी को वे लोग जबलपुर लाए थे. उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि सांप पकड़ना गैरकानूनी है. वे पहली बार सांप लेकर निकले थे." सोहागपुर के पास ही पचमढ़ी का जंगल है और यहां पर बड़े पैमाने पर कोबरा सांप पाए जाते हैं. सपेरे इन्हीं जंगलों से सांप पकड़ते हैं.
फन फैलाने वाले सांप से होती है ज्यादा कमाई
नागपंचमी पर केवल फन फैलाने वाले सांपों को ही लोग देखना पसंद करते हैं और इन्हें देखकर लोग उनकी पूजा करते हैं और पकड़ने वाले सपेरे को पैसा देते हैं. केवल नागपंचमी के दिन ही सपेरे सांपों को दिखाकर हजारों रुपया कमा लेते हैं. इसी लालच में इन सांपों को पकड़ा जाता है. Wild Life (Protection) Act, 1972 की धारा 51 के अनुसार, यदि कोई Schedule I के वन्यजीव को पकड़ता है तो उसे कम-से-कम 3 वर्ष की जेल,अधिकतम 7 वर्ष की जेल, कम से कम ₹25,000 जुर्माना, हो सकता है. कोबरा सांप शेड्यूल वन श्रेणी का माना जाता है. हालांकि वन विभाग इन सपेरों को हिदायत देकर छोड़ देता है कि इनमें से ज्यादातर को कानून की जानकारी नहीं होती.
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सांप की प्रतिकृति की भी कर सकते हैं पूजा
सोशल मीडिया पर लोगों ने इस बात का भी जिक्र किया है कि यदि आपको सर्प का पूजन ही करना है तो उसकी किसी प्रतिकृति का या फोटो का पूजन कर लीजिए. जिंदा सांप की पूजा ना करें क्योंकि आप जिस सांप का पूजन कर रहे हैं, दरअसल आपकी वजह से उस सांप का जीवन संकट में है. नागपंचमी के बाद सपेरे इन सांपों को ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है. क्योंकि उनके मुंह सिले हुए होते हैं और वह भोजन नहीं कर पाते.