15 हजार उधारी मांगना पड़ा भारी, जबलपुर में दिनदहाड़े युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या

15 हजार उधारी मांगना पड़ा भारी, जबलपुर में दिनदहाड़े युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या
जबलपुर में मर्डर से फैली सनसनी, बदमाशों ने बीच बाजार युवक को चाकूओं से गोदा, इलाज के दौरान मौत, उधारी को लेकर हुआ था विवाद.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 13, 2026 at 3:28 PM IST
जबलपुर: संजीवनी नगर थाना अंतर्गत शाही नाका चौराहे पर मंगलवार दोपहर 15 हजार रुपये के पुराने विवाद को लेकर तीन बदमाशों ने एक युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया. मामले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जिसमें आरोपी दिनदहाड़े वारदात को अंजाम देते दिखाई दे रहे हैं. पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है. फिलहाल सभी आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस पूरी सरगर्मी से कर रही है.
बड़े भाई को बचाने गया था छोटा भाई
घटना मंगलवार दोपहर लगभग डेढ़ बजे की है. 25 वर्षीय यश उर्फ आशु साहू घर पर ही किराना दुकान चलाता है. उसने बताया कि, ''उसका बड़ा भाई 26 वर्षीय आयुष उर्फ निक्की साहू ड्राइवरी का काम करता था. दोपहर में शाही नाका चौराहे के पास अम्बा टेंट हाउस के पास खड़ा था. वहां आयुष का विवाद रोहन पटेल, आयुष श्रीपाल और एक अन्य लड़के से हो गया. जब वह अपने भाई को बुलाने वहां पहुंचा, तो उसने देखा कि तीनों आरोपी उसके भाई के साथ मारपीट कर रहे थे.''
कर्ज देना बना मौत की वजह
विवाद की मुख्य वजह 6 महीने पहले दिए गए 15 हजार रुपये के कर्ज को माना जा रहा है. आयुष ने आरोपी रोहन पटेल को यह राशि उधार दी थी. मंगलवार को जब आयुष ने अपने पैसे वापस मांगे, तो रोहन और उसके साथियों ने उस पर हमला कर दिया. रोहन पटेल ने जान से मारने की नीयत से चाकू निकाला और आयुष की दाहिनी जांघ पर दो-तीन जगह गहरे घाव कर दिए.
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उपचार के दौरान तोड़ा दम
खून से लथपथ आयुष को तुरंत संजीवनी नगर पुलिस स्टेशन के पास स्तिथ बुधौलिया अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया. यश ने तुरंत संजीवनी नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने रोहन पटेल, आयुष श्रीपाल और उनके साथी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था. इलाज के दौरान आयुष ने दम तोड़ दिया.
संजीवनी नगर थाना प्रभारी बीडी द्विवेदी ने बताया कि ''दोपहर के समय शाही नाका के पास आयुष साहू नामक युवक के साथ चाकू बाजी की घटना हुई थी. इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई. इस मामले में मुख्य आरोपी रोहन पटेल मांडवा बस्ती और आयुष श्रीपाल गंगानगर का रहने वाला बताया जा रहा है. मामला दर्ज करके आरोपियों की तलाश की जा रही है.''