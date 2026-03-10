जबलपुर नगर निगम का कमाल, बैक लेन टू बेस्ट लेन अभियान के तहत दीवारों पर अनोखी कलाकारी
जबलपुर नगर निगम का अनूठा अभियान, बैक लेन टू बेस्ट लेन अभियान चलाकर दीवारों पर बना रहे कलाकृतियां.
Published : March 10, 2026 at 9:37 PM IST
जबलपुर: नगर निगम ने एक अनोखा बैक लेन से बेस्ट लेन अभियान चलाया है. जिसमें घरों के पीछे वाले हिस्से को साफ सुथरा और सुंदर बनाया जा रहा है ताकि इस जगह का भी लोग उपयोग कर सकें. इस अभियान को बैक लेन टू बेस्ट लेन कहा जा रहा है. शहर में 4 जगह पर यह पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है. कुछ जगह इतनी सुंदर बना दी हैं कि यहां पर बैठकर जबलपुर के एक आईएएस अधिकारी ने T20 वर्ल्ड कप का लाइव कवरेज देखा.
जबलपुर नगर निगम की अनोखी पहल
शहरों में कॉलोनी की मुख्य सड़कों की सफाई पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है. जिससे मुख्य सड़क साफ सुथरी नजर आती है, लेकिन घरों के पीछे गंदगी का अंबार लगा रहता है. व्यवस्थित कॉलोनी में घरों के पीछे नाली और सीवर के लिए जगह छोड़ी जाती है. जबलपुर शहर की भी कई कॉलोनी में इस तरह की व्यवस्था है लेकिन इस स्थान पर साफ सफाई नहीं होती है. जिससे लगातार गंदगी इकट्ठी होती जाती है. घरों के पीछे वाले हिस्से को बैक लेन कहा जाता है और इस पर किसी का ध्यान नहीं होता.
दीवारों पर मनमोहक कलाकृतियां
जबलपुर नगर निगम के उप आयुक्त संभव आयाजी ने बताया, "जबलपुर में बैक लेन टू बेस्ट लेन का एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है. इसके तहत शहर के 4 अलग-अलग वार्डों में एक-एक बैक लेन को लिया गया है और इसमें पहले सफाई की जा रही है. इसके बाद यहां लाइट लगाई जा रही है.
यहां पर नालियां हैं, उन्हें ढका जा रहा है और इसके बाद आसपास की दीवारों को साफ सुथरा करके उनके ऊपर पेंटिंग बनाई जा रही है. कॉलोनी का यह हिस्सा अभी पूरी तरह अनुपयोगी है, लेकिन अब हम इसे उपयोगी बना रहे हैं. यहां पर फूल फुलवारी विकसित की जा रही है. ताकि इस स्थान का उपयोग बच्चे खेलने के लिए और लोग टहलने के लिए कर सकें."
निगम कमिश्नर ने बैक लेन में बैठकर देखा T20 वर्ल्ड कप
इस दौरान एक बैक लेन को राइट टाउन में इतना विकसित किया गया कि यहां पर बीते दिनों जब टी20 का वर्ल्ड कप हो रहा था तो एक स्क्रीन लगाकर जबलपुर नगर निगम के कमिश्नर रामप्रकाश अहिरवार ने यहीं पर बैठकर मैच देखा. इस दौरान उनके साथ नगर निगम के कर्मचारी और स्थानीय लोग भी मौजूद रहे.
शानदार वॉकिंग स्ट्रीट का निर्माण
जबलपुर में मोती नाला के ऊपर भी लगभग 4 किलोमीटर लंबी कंक्रीट करके एक शानदार वॉकिंग स्ट्रीट बनाई गई है. शहर का यह गंदा नाले वाला हिस्सा जहां पहले कोई जाना तक नहीं चाहता था. अब यहां पर लोग दिन के किसी भी समय में घूमने फिरने के लिए आते हैं.
स्थानीय लोगों का मानना है कि नगर निगम का बैक लेन से बेस्ट लेन अभियान बहुत अच्छा है लेकिन नगर निगम के स्वच्छता की ज्यादातर गतिविधियां शहर के कुछ खास इलाकों में ही होती है. शहर का बड़ा हिस्सा जहां घनी आबादी है वहां नगर निगम का कामकाज सुस्त है. उन इलाकों के लोग खुद को ठगा सा महसूस करते हैं क्योंकि शहर के एक हिस्से में व्यवस्थाएं लगातार बढ़ रही हैं और दूसरा हिस्सा मूलभूत जरूरत के लिए तरस रहा है.