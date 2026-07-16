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जबलपुर में नगर निगम के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, विधायक ने लगाए भ्रष्टाचार के आरोप

जबलपुर में नगर निगम के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन ( ETV Bharat )

जबलपुर: नगर निगम के खिलाफ जबलपुर कांग्रेस ने गुरुवार को एक बड़ा प्रदर्शन किया. कांग्रेसी नेताओं का आरोप है कि नगर निगम को सरकार से पर्याप्त पैसा मिलने के बाद भी आम आदमियों को पीने का पानी नहीं मिल रहा. थोड़ी सी बारिश में ही कई स्थानों पर जल प्लावन की स्थिति हो जाती है. कांग्रेस ने नगर निगम की मौजूदा सत्ता पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए.

जबलपुर शहर में अधूरे विकास की वजह से जनता परेशान है. खास तौर पर जबलपुर शहर की पूर्व विधानसभा में जनता पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित है. वहीं दूसरी तरफ यदि थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है तो इस इलाके में जल प्लावन की स्थिति बन जाती है क्योंकि यह शहर का पुराना हिस्सा है. इसके विकास पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया.

विधायक लखन घनघोरिया ने लगाए भ्रष्टाचार के आरोप (ETV Bharat)

नगर निगम के खिलाफ धरना प्रदर्शन

जबलपुर की पूर्व विधानसभा में इस साल गर्मी में लोग पीने के पानी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हुए. इसलिए यहां के विधायक लखन घनघोरिया ने नगर निगम के खिलाफ गुरुवार को धरना प्रदर्शन किया. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के गेट पर चढ़कर प्रदर्शन किया और कार्यालय के भीतर मटके फेंके. इस दौरान पुलिस और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प भी हुई.

विधायक ने लगाए भ्रष्टाचार के आरोप

कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया का आरोप है, "नगर निगम में भ्रष्टाचार व्याप्त है और नेता और अधिकारी मिलकर जनहित में चल रही योजनाओं का पैसा बर्बाद कर रहे हैं." तरुण भनोट ने भी अधिकारियों को हिदायत दी, "आज जो भ्रष्टाचार हो रहा है यदि सरकार बदली तो उसकी जांच होगी और भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी."