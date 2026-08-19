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बिजली चोरी और लाइन लॉस की वसूली ईमानदार उपभोक्ताओं से, MPEB का अजब-गजब प्रपोजल

बिजली कंपनियों ने इस नुकसान को रोकने के लिए मध्य प्रदेश में लगभग 18649 करोड़ रुपए की योजना बनाई थी, जिसे आरडीएसएस परियोजना कहा जाता है. इसका पूरा नाम रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम है. इस परियोजना के दो हिस्से थे. पहले मध्य प्रदेश के सभी विद्युत उपभोक्ताओं के बिजली मीटर का डिजिटलीकरण किया जाना था. आरडीएसएस योजना का दूसरा हिस्सा डिस्ट्रीब्यूशन लॉस कम करने के लिए ट्रांसफार्मर लगाना और दूसरे उपकरणों का इस्तेमाल करना है जिससे लाइन लॉस और ट्रांसमिशन लॉस कम किया जा सके. इस काम में लगभग 9800 करोड़ रु प्रस्तावित है.

बिजली कंपनी जब 100% बिजली की सप्लाई करती है तो उसे लगभग 75% बिजली का ही पैसा वापिस मिल पाता है. लगभग 25 प्रतिशत पैसा नहीं मिलता. यह नुकसान बिजली कंपनी बिजली बिल में जोड़कर उपभोक्ता से वसूलते हैं. इसमें से कुछ बिजली ट्रांसमिशन के दौरान नष्ट हो जाती है लेकिन बड़े पैमाने पर बिजली की चोरी भी होती है और इन चोरी को बिजली कंपनियां रोक नहीं पा रही हैं.

जबलपुर : बिजली कंपनियों ने एक बार फिर बिजली के दाम बढ़ाने के लिए टैरिफ पिटीशन लगाई हैं. इनकी सुनवाई विद्युत नियामक आयोग करेगा. हालांकि, इस बार बिजली कंपनियों का कहना है कि ट्रांसमिशन और लाइन लॉस जो 14 प्रतिशत माना जाता है, उसे 24% कर दिया जाए. क्योंकि बिजली कंपनियां बिजली चोरी और ट्रांसमिशन लॉस कम नहीं कर पाई हैं. जबकि इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से लगभग 18 हजार करोड़ की योजना बनी जिसके तहत बहुत पैसा खर्च भी किया गया लेकिन चोरी और वितरण में होने वाली कमी को बिजली कंपनियां नहीं रोक पाई हैं और अब इसका भार जनता पर पड़ेगा.

राज्यसभा में आरडीएसएस योजना की देशभर में प्रगति को लेकर एक सवाल पूछा गया था, जिसके जवाब में केंद्र सरकार के बिजली मामलों के राज्य मंत्री श्रीपाद नायक ने बताया था कि लगभग 40 लाख मीटर बदले गए. वहीं, मध्य प्रदेश में उपभोक्ताओं के एक करोड़ 29 लाख 80 हजार 102 बिजली मीटरों को स्मार्ट मीटर में बदलना है. इसमें से 39 लाख 56 हजार 102 मीटर बदले जा चुके हैं. इसके साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन और फीडर भी बदले जाने हैं. यह भी बहुत हद तक बदले गए हैं.

करोड़ों खर्च करने के बाद भी नहीं बदली तस्वीर

सरकार ने दोनों ही बड़ी कोशिश कर ली लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन और लाइन लॉस मानक स्तर 14% तक नहीं लाया जा सकता है. इसका खुलासा विद्युत नियामक आयोग की वेबसाइट में प्रकाशित की गई टैरिफ पिटीशन से होता है. जबलपुर में बिजली मामलों की जानकार रिटायर्ड बिजली इंजीनियर राजेंद्र अग्रवाल ने बताया, '' स्मार्ट मीटर और बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन सुधार में करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी डिस्ट्रीब्यूशन और लाइन लॉस कम नहीं हुआ. आज भी मध्य प्रदेश में डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन लॉस 24% तक है और अब बिजली विभाग में अपने हाथ खड़े कर दिए हैं. उन्होंने अगले 5 साल के लिए अपनी टैरिफ पिटीशन में मांग की है कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस का मानक 14% से बढ़कर 24% कर दिया जाए क्योंकि कंपनियां इसको कम नहीं कर पा रही हैं.''

बिजली बिल का बढ़ना तय

राजेंद्र अग्रवाल ने आगे कहा, '' इसका सीधा असर बिजली बिल पर पड़ेगा और बिजली बिल में लगभग 10 से 15% की बढ़ोतरी होगी. नियामक आयोग ने जनता से अपील की है कि वह इसमें अपनी राय जाहिर करें. राजेंद्र अग्रवाल का कहना है कि उन्होंने अपनी ओर से इस मामले में आपत्ति दर्ज की है.''

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ईमानदार उपभोक्ताओं पर बोझ डालना सही नहीं

बिजली विभाग बिजली चोरी नहीं रोक पा रहा है. आज भी बड़े पैमाने पर कमर्शियल और घरेलू दोनों ही किस्म के उपभोक्ता बिजली की चोरी कर रहे हैं. इसके साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन में जिन ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जा रहा है, उनकी गुणवत्ता सही नहीं है. इसलिए पूरी एफिशियंसी से काम नहीं करते और बिजली का नुकसान होता है, लेकिन इस बोझ ईमानदार उपभोक्ता पर डालना किसी भी हाल में सही नहीं है.