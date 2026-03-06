ETV Bharat / state

मंत्री राव उदय प्रताप सिंह के खिलाफ तिरंगे के अपमान का आरोप, MP-MLA कोर्ट में परिवाद दायर

मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री उदय प्रताप सिंह के खिलाफ तिरंगे के अपमान का आरोप. एमपी-एमएलए कोर्ट ने जारी किया नोटिस.

मंत्री पर तिरंगे के अपमान का आरोप (ETV Bharat)
जबलपुर: मध्य प्रदेश सरकार के परिवहन और स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह के खिलाफ जबलपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में एक परिवाद दायर किया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि 2024 में नरसिंहपुर में तिरंगा यात्रा के दौरान राव उदय प्रताप सिंह ने तिरंगे का अपमान किया है. वे जिस गाड़ी पर सवार थे उसे गाड़ी पर तिरंगा लगा हुआ था. यह परिवाद गोटेगांव के एक व्यक्ति ने लगाया है. परिवाद के बाद कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. राव उदय प्रताप को 7 अप्रैल 2026 को अपने जवाब के साथ कोर्ट के सामने पेश होना है.

मंत्री पर तिरंगे के अपमान का आरोप

नरसिंहपुर जिले के निवासी कौशल ने आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश सरकार में स्कूल शिक्षा और परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह राव ने तिरंगा यात्रा के दौरान भारत के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है. उन्होंने तिरंगा यात्रा की कई तस्वीरें और वीडियो भी दिखाएं हैं. जिस वाहन पर राव उदय प्रताप सिंह चल रहे हैं. उसी वाहन में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया. कौशल ने कई तस्वीरें भी पेश की हैं.

एमपी-एमएलए कोर्ट में परिवाद दायर, नोटिस जारी (ETV Bharat)

2024 में निकाली गई थी तिरंगा यात्रा

यह घटना 2024 की है जब नरसिंहपुर में एक तिरंगा यात्रा निकाली गई थी और इसी तिरंगा यात्रा में कई लोग तिरंगा लेकर चल रहे थे. इसी यात्रा में राव उदय प्रताप सिंह भी शामिल हुए थे. राव उदय प्रताप सिंह नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा विधानसभा से विधायक हैं. वह पहले होशंगाबाद लोकसभा के सांसद भी रह चुके हैं.

एमपी-एमएलए कोर्ट में परिवाद दायर

शिकायतकर्ता कौशल ने इन तस्वीरों के साथ राव उदय प्रताप सिंह के खिलाफ जबलपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में परिवाद दायर किया है. कौशल की ओर से एडवोकेट असीम त्रिवेदी ने बताया कि "कोर्ट में राव उदय प्रताप सिंह के खिलाफ मामला दायर होने के बाद उन्हें कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और उनसे पूछा है कि क्यों ना आपके खिलाफ तिरंगे के अपमान का मामला दर्ज किया जाए. राव उदय प्रताप को 7 अप्रैल 2026 को अपने जवाब के साथ कोर्ट के सामने पेश होना है."

राष्ट्रीय ध्वज को लेकर नियमावली (ETV Bharat)

'3 साल तक की हो सकती है सजा'

एडवोकेट असीम त्रिवेदी का कहना है कि "राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 2 में इस बात का प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति यदि राष्ट्रीय ध्वज और भारत के संविधान का अपमान करता है. उसे जलाता है या उसे रौंदता है तो इसे नियमों के तहत सजा का दोषी माना जाएगा और ऐसा करने वाले व्यक्ति को 3 साल तक की सजा हो सकती है. राष्ट्रीय ध्वज देश का सम्मान है इसका राजनीतिक दुरुपयोग नहीं होना चाहिए."

