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MPPSC 2025 की मुख्य परीक्षा पर लगी रोक हटी, लोक सेवा आयोग को हाईकोर्ट के निर्देश

एमपी पीएससी 2025 की मुख्य परीक्षा पर प्रारंभिक परिणाम व आरक्षण की वजह से लगी थी रोक, शेष कानूनी मुद्दों पर जारी रहेगी बहस.

MP Highcourt permitted MPPSC 2025
MPPSC 2025 की मुख्य परीक्षा पर लगी रोक हटी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 19, 2026 at 6:38 AM IST

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जबलपुर : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एमपी पीएससाी 2025 की परीक्षाओं पर लगी रोक को हटा दिया है. हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया व जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग एमपी पीएससी राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 के आयोजन की अनुमति प्रदान कर दी है. युगलपीठ ने याचिकाकर्ताओं के आग्रह पर अंतरिम रोक को हटाते हुए ये आदेश जारी किए हैं.

प्रारंभिक परिणाम व आरक्षण की वजह से लगी थी रोक

दरअसल, राज्य सेवा परीक्षा 2025 के प्रारंभिक परिणाम और आरक्षण नियमों को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. याचिकाओं में कहा गया था कि एमपी पीएससी के प्रारंभिक परिणामों के वर्गवार कट आफ अंक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं. इसके अलावा आरक्षित वर्ग के मेधावी अभ्यर्थियों को अनारक्षित पदों पर चयनित नहीं किए जाने और आयु सीमा जैसी छूट लेने वाले अभ्यर्थियों के अनारक्षित वर्ग में माइग्रेशन संबंधी नियमों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी.

इस मामले में याचिकाओं की सुनवाई के बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 25 मार्च और दो अप्रैल 2025 को MP PSC 2025 की मुख्य परीक्षा के आयोजन पर रोक लगा दी थी.

इस तर्क के साथ हाईकोर्ट ने दी MPPSC मुख्य परीक्षा की अनुमति

हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई के लिए याचिका सूचीबद्ध थी, लेकिन देर शाम तक सुनवाई नहीं हो सकी. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं की ओर से युगलपीठ से निवेदन किया गया कि अंतरिम आदेश समाप्त कर दिया जाए और शेष कानूनी मुद्दों पर अलग से सुनवाई की जाए. युगलपीठ ने अनुरोध स्वीकार करते हुए लोक सेवा आयोग को MP PSC 2025 की मुख्य परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दे दी है.

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याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर, विनायक प्रसाद शाह व पुष्पेंद्र कुमार शाह ने अपना पक्ष रखा. जबकि पीएससी की ओर से अधिवक्ता पराग तिवारी पैरवी के लिए उपस्थित हुए. इस याचिका पर अगली सुनवाई 17 जुलाई को निर्धारित की गई है.

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