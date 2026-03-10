ETV Bharat / state

कोर्ट रीडर की गलती के कारण 12 दिन जेल में ज्यादा बिताने पड़े, हाईकोर्ट नाराज

रीडर के रवैये पर कोर्ट नाराज, कहा- त्रुटि थी तो भी फर्ज था कि स्पेशल जज के सामने पेश किए जाएं दस्तावेज.

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 10, 2026 at 7:20 AM IST

Updated : March 10, 2026 at 7:53 AM IST

जबलपुर : हाईकोर्ट से जमानत का लाभ मिलने के बावजूद भी एक आरोपी को 12 दिन जेल में ज्यादा बिताने पड़े. ट्रायल कोर्ट के रीडर की गलती के कारण आरोपी को 12 दिनों से अधिक जेल में निरुद्ध रहना पड़ा. इस मामले में हाईकोर्ट में जब सुनवाई हुई तो जस्टिस एके सिंह की एकलपीठ ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की है.

रीडर ने आदेश में बताई थी त्रुटि

जबलपुर के हनुमान ताल थानान्तर्गत एससी-एसटी एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत जीशान खान के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया था. आरोपी विगत 10 जुलाई 2025 से जेल में निरुद्ध था. आरोपी को विगत 18 फरवरी 2026 को हाईकोर्ट से जमानत का लाभ मिल गया था. आरोपी की ओर से जमानत के दस्तावेज विगत 20 फरवरी को ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश किए गए थे, लेकिन स्पेशल जज के रीडर ने जमानत दस्तावेज को स्पेशल जज के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. रीडर ने हाईकोर्ट के आदेश में त्रुटि निकालते हुए सुधार कार्य करवाने के लिए ऑर्डर वापस कर दिए थे.

Highcourt reader fault 12days jail
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (Etv Bharat)

रीडर के रवैये पर कोर्ट नाराज

जमानत आदेश में सुधार के लिए हाईकोर्ट में पुन याचिका दायर की गई थी. याचिका की सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने पाया कि रीडर के अनुसार आदेश में प्रकरण में दर्ज एक धारा का उल्लेख नहीं था. हालांकि, कोर्ट ने रीडर के रवैये पर नाराजगी जाहिर की. याचिका के दौरान कहा गया कि संबंधित कोर्ट के क्रिमिनल रीडर ने जो तरीका अपनाया वह सही नहीं है. ऑर्डर में कुछ कमी थी तो उनका फर्ज था कि वह कागज़ात स्पेशल जज के सामने प्रस्तुत करें. स्पेशल जज को कानूनी ऑर्डर पास करना चाहिए.

रीडर की गलती, आरोपी को 12 दिन और जेल में बिताने पड़े

सुनवाई के दौरान आगे कहा गया कि किसी केस में ज़रूरी बात केस नंबर होता है, जिसका जिक्र आदेष में था. इसके अलावा क्राइम नंबर और आरोपी के नाम का उल्लेख भी आदेश में था. आदेश आरोपी और उस केस की पहचान करने के लिए काफी था, जिसके लिए बेल मांगी गई थी. क्रिमिनल रीडर की गलत सोच के कारण आवेदक को 12 दिनों से अधिक समय तक गलत तरीके से कस्टडी में रखा गया.

टाइपिंग की गलती की वजह से उक्त धारा का आदेश में उल्लेख नहीं हुआ लेकिन जमानत दस्तावेज को संबंधित स्पेशल जज के समक्ष प्रस्तुत नहीं करने का यह कोई कारण नहीं है. एकलपीठ ने इसपर नाराजगी जाहिर करते हुए उक्त आदेश को पूर्व में पारित आदेश के साथ पढ़ने के निर्देश जारी किए हैं.

