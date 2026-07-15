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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के AG ऑफिस का मामला, कोर्ट ने मांगे नियुक्तियों के पूरे रिकॉर्ड

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जबलपुर के संयुक्त सचिव योगेश सोनी की ओर से ये याचिका दायर की गई थी. याचिका में महाधिवक्ता कार्यालय में शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्तियों को चुनौती देते हुए कहा गया था कि नियुक्तियों में निर्धारित नियमों की अनदेखी करते हुए अर्हता विहीन अधिवक्ताओं को भी नियुक्त किया गया. नियुक्तियो में किसी प्रकार की पारदर्षित भी नहीं बरती गई है.

जबलपुर : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एजी ऑफिस (महाधिवक्ता कार्यालय) में शासकीय अधिवक्ताओं की कथित नियम विरुद्ध नियुक्तियों के मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई. नियुक्तियों को चुनौती देने वाली इस जनहित याचिका याचिका पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस विवेक रूसिया व प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने सुनवाई की और अहम निर्देश दिए हैं.

'नियुक्त कई अधिवक्ताओं की 10 वर्ष की प्रैक्टिस नहीं'

याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में आरोप लगाते हुए कहा है कि वर्ष 2013 की राजपत्र अधिसूचना में शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति के लिए कम से कम 10 वर्ष की प्रैक्टिस अनिवार्य की गई है, जबकि सूची में शामिल कई अधिवक्ताओं के पास निर्धारित अनुभव नहीं है. याचिका में नियुक्ति प्रक्रिया को मनमाना, पक्षपातपूर्ण और अधिसूचना के विपरीत बताया गया है.

हाईकोर्ट ने मांगे नियुक्तियों के सारे रिकॉर्ड

इस जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए युगलपीठ ने महाधिवक्ता कार्यालय में हुए शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति का रिकाॅर्ड पेश करने के आदेश जारी किए हैं. याचिका पर मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान सरकार की ओर रिकाॅर्ड पेश करने समय प्रदान करने का आग्रह किया गया, युगलपीठ ने आग्रह को स्वीकार करते हुए ये आदेश जारी किए हैं. युगलपीठ ने याचिका पर अगली सुनवाई 10 अगस्त को निर्धारित करते हुए सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता को उपस्थित रहने के निर्देश जारी किए हैं. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने पैरवी की.

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इस मामले में 157 लॉ ऑफिसर (सरकारी अधिवक्ताओं) की नियुक्ति को चैलेंज किया गया है और 2013 में जारी राजपत्र अधिसूचना में सरकारी वकीलों की नियुक्ति के लिए जरूर दिशा-निर्देशों का हवाला दिया गया है.