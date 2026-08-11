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हत्या की वारदात के समय अस्पताल में था भर्ती, फिर भी काटी दस साल सजा, हाईकोर्ट ने किया बरी

2015 के परमानंद यादव हत्याकांड का मामला, पिता व दो पुत्रों को हुई थी आजीवन कारावास की सजा, सबूतों के अभाव में हुए मुक्त. सिद्धार्थ पांडे की रिपोर्ट.

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वारदात के वक्त अस्पताल में भर्ती था जितेंद्र, फिर भी काटी 10 साल 6 महीने सजा (IANS)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 11, 2026 at 10:14 AM IST

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Updated : August 11, 2026 at 10:29 AM IST

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जबलपुर : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हत्या के आरोप में 10 साल काट एक युवक के साथ अन्य आरोपी (पिता व भाई) को दोषमुक्त कर दिया है. हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल व जस्टिस एके सिंह ने अपील की सुनवाई के दौरान सबूत के अभाव में आरोपी जितेंद्र यादव को दोषमुक्त कर दिया है. कोर्ट ने पाया कि अपीलकर्ता का एक बेटा व मामले में आरोपी जितेंद्र वारदात के समय झांसी स्थित सरकारी अस्पताल में भर्ती था और फिर भी उसे सजा से दंडित किया गया, जिस कारण वह 10 साल 6 महीने से जेल में है.

परमानंद यादव हत्याकांड का है मामला

अभियोजन के अनुसार आपसी विवाद के कारण 13 नवम्बर 2015 आरोपी राजेन्द्र यादव उसके बेटे सत्येन्द्र यादव व जितेन्द्र यादव सहित तीन अज्ञात व्यक्तियों ने लाइसेंसी बंदूक, तलवार,फरसा लाठी सहित परमानंद यादव के घर पहुंचे और उसे बाहर निकालकर हमला कर दिया. इसके अलावा उसकी पत्नी, भाई दिनेश यादव व उनकी गर्भवती पत्नी व बच्चों के साथ भी लाठी व धारदार हथियार से हमला कर दिया. इस घटना में परमानंद यादव की मौत हो गई थी. इस मामले में निवाड़ी अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश द्वारा आरोपी पिता व दोनों पुत्रों को विभिन्न धाराओं के तहत अधिकतम आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया था, जिसमें बाद में राजेंद्र व एक बेटे सत्येंद्र को बेल मिल गई थी, लेकिन जितेंद्र ने तकरीबन 10 साल 6 महीने की सजा काटी.

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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला (Etv Bharat)

वारदात के वक्त अस्पताल में भर्ती था जितेंद्र, पिता खेत में

सजा के खिलाफ अभियुक्तों ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी. अपीलकर्ता राजेंद्र की तरफ से कहा गया कि घटना के समय वह अपने खेत में सिंचाई कर रहा था. वहीं, बेटे जितेंद्र ने कहा कि वह झांसी के अस्पताल में अपना इलाज करवा रहा था. तीसरे आरोपी सत्येंद्र का कहना था कि घटना के समय वह अपने घर पर खाना खा रहा था और मृतक के परिवार के सदस्य ने घर आकर उसपर हमला किया था.

सबूत नहीं तो कैसे लगाईं गई धाराएं?

युगलपीठ ने आरोपियों की अपील पर सुनवाई करते हुए पाया कि पुलिस द्वारा न्यायालय में जब चार्जशीट पेश की गई तो अपीलकर्ता जितेन्द्र फरार था. जितेंद्र को गिरफ्तार किए जाने के बाद आरोपियों के खिलाफ 28 अगस्त 2016 को आरोप तय किए गए थे. चार्जशीट में अज्ञात तीन व्यक्तियों के बारे में धारा 173 (8) के तहत जांच का उल्लेख नहीं किया गया है. जब ट्रायल कोर्ट को यह जानकारी थी कि तीन अन्य अज्ञात व्यक्तियों के बारे में कोई सबूत नहीं है तो धारा 147, 148 और 302/149 और 323/149 के तहत आरोप तय नहीं किए जा सकते थे. अपीलीय अदालत होने के नाते यह अदालत इस कानूनी पहलू को नजरअंदाज नहीं कर सकती.

शिकायतकर्ताओं के बयानों में विरोधाभास

शिकायतकर्ता व उसके परिवार के सदस्यों व गवाहों के बयानों में विरोधाभास भी कोर्ट ने पाया. शिकायतकर्ता व परिवार के पीड़ित परिवार के सदस्यों का कहना है कि राजेन्द्र यादव लाइसेंसी बंदूक लेकर आया था परंतु उसका उपयोग नहीं किया. वह बेटे व तीन अज्ञात सदस्यों को मारपीट करने के लिए उकसा रहा था. मारपीट में घायल शिकायतकर्ता व पीड़ित परिवार के सदस्यों की मेडिकल जांच झांसी अस्पताल में की गई थी. अभियोजन पक्ष ने पांच घायल गवाहों की मेडिकल रिपोर्ट केस फाइल में जुड़ी होने के बावजूद कोर्ट के समक्ष पेश या साबित नहीं की.

हत्या में इस्तेमाल हथियार को लेकर सवाल, डॉक्टर ने भी नहीं की पुष्टि

हमले में इस्तेमाल किए गए हथियार न तो उस डॉक्टर के सामने पेश किए गए जिसने मृतक का पोस्टमार्टम किया था, न इसे कोर्ट में बतौर सबूत पेश किया गया. शिकायतकर्ताओं ने परमानंद पर आरोपियों के द्वारा हमला करने के लिए उपयोग किए गए हथियार के संबंध में भी विरोधाभासी बयान दिए. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक के शरीर में भारी व धारदार हथियार से हमला किए जाने के तीन घाव थे. लाठी के उपयोग से ऐसी चोट नहीं आ सकती थी. मृतक की मृत्यु के कारण सिर में चोट आना और कोमा था. डॉक्टर ने क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान स्वीकार किया था कि उन्होंने यह राय नहीं दी कि मृतक की मौत हत्या थी, लेकिन चोटें खुद से नहीं पहुंचाई गई थीं. पत्थर या सड़क पर गड्ढे में गिरने से लग सकती थीं.

जितेंद्र ने काटी 10 साल 6 महीने सजा, हत्या के वक्त अस्पताल में था

इस मामले में सबसे अहम बात यह सामने आई कि मामले में 10 साल 6 महीने सजा काट चुका आरोपी जितेंद्र हत्याकांड के वक्त झांसी अस्पताल में भर्ती था. ड्यूटी पर पदस्थ डॉक्टर डॉ. ने अपने बयान में कहा कि जितेंद्र को किडनी में पथरी होने के कारण अगले दिन उनके पास रेफर किया गया था. उन्होंने जितेंद्र का ऑपरेशन किया था. झांसी अस्पताल में पदस्थ नर्स व वार्ड बाॅय ने भी उसके भर्ती होने की पुष्टि करते हुए दस्तावेज पेश किए थे. वहीं, अपीलकर्ता राजेंद्र यादव वारदात के समय खेत पर सिंचाई कर रहा था.

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जितेंद्र को रिहा करने के आदेश

इन तमाम तथ्यों और सबूतों को देखने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोप साबित करने में नाकाम रहा है. युगलपीठ ने अपील की सुनवाई के बाद पिता व दोनों बेटों को दोषमुक्त कर दिया. युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि सेंट्रल जेल सागर की कस्टडी रिपोर्ट के अनुसार सत्येन्द्र 2 साल 10 महीने 5 दिन, राजेंद्र 1 साल 8 महीने और 2 दिन तक जेल में रहा है और वह वर्तमान में जमानत पर है. वहीं, टीकमगढ़ जेल की कस्टडी रिपोर्ट के अनुसार जितेंद्र 10 साल 6 महीने से जेल में है, जिसे तुरंत रिहा किया जाए.

Last Updated : August 11, 2026 at 10:29 AM IST

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