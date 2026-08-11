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हत्या की वारदात के समय अस्पताल में था भर्ती, फिर भी काटी दस साल सजा, हाईकोर्ट ने किया बरी

वारदात के वक्त अस्पताल में भर्ती था जितेंद्र, फिर भी काटी 10 साल 6 महीने सजा ( IANS )