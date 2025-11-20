ETV Bharat / state

रिटायर्ड जजों को नहीं देना होगा लाइफ सर्टिफिकेट, मध्य प्रदेश सरकार ने वापस लिया आदेश

कोर्ट से रिटायर्ड जजों को प्रतिवर्ष नवंबर माह में भत्तों के भुगतान के लिए लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता था. हाईकोर्ट के निर्देश पर राज्य शासन की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया. जिसमें अवगत कराया गया कि इस सिलसिले में जारी परिपत्र को वापस ले लिया गया है. सरकार के जवाब को अभिलेख पर लेकर हाईकोर्ट ने रिटायर्ड जजों को लाइफ सर्टिफिकेट की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली 2 याचिकाओं का निराकरण कर दिया.

जबलपुर: मध्य प्रदेश के निचली अदालतों से रिटायर्ड हुए जजों को अब लाइफ सर्टिफिकेट नहीं देना होगा. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों से सेवानिवृत्त जजों के हक में राहतकारी आदेश पारित किया है. इसके तहत अब उन्हें लाइफ सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने की औपचारिकता से निजात मिल गई है.

फॉर्मर जजेस वेलफेयर एसोसिएशन ने दायर की थी याचिकाएं

फॉर्मर जजेस वेलफेयर एसोसिएशन इन्दौर के महासचिव गुलाब शर्मा और जेपी राव की ओर से दायर याचिकाओं में कहा गया था कि प्रदेश की निचली अदालतों से रिटायर होने वाले जजों को प्रदेश सरकार मेडिकल और घरेलू भत्तों का भुगतान करती है. 13 दिसंबर 2024 को प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने एक आदेश जारी करके यह बाध्यता लगा दी कि इन भत्तों को पाने के लिए निचली अदालतों से रिटायर हो चुके जजों को उसी जिले में जाकर नवंबर माह में अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करें, जहां से वो रिटायर हुए हैं.

याचिका में कहा गया है कि रिटायरमेंट के बाद अधिकांश जज देश के दूसरे प्रदेशों या फिर विदेश में रहने लगे हैं. ऐसे में उन्हें लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए बाध्य किया जाना अनुचित है.

सरकार ने वापस लिया आदेश

मामले पर हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता अनुभव जैन ने बेंच को बताया कि 13 दिसंबर 2024 को जारी परिपत्र को सरकार ने पूरी तरह से वापस ले लिया है. इस बयान के बाद चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने याचिकाओं का निराकरण कर दिया. अब निचली अदालतों से रिटायर्ड हुए जजों को लाइफ सर्टिफिकेट नहीं देना होगा. याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजय राम ताम्रकार, अधिवक्ता अविनाश कुमार और सतीश कुमार श्रीवास्तव ने पक्ष रखा.