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उमा भारती मानहानि प्रकरण में 1 जुलाई को सुनवाई, दिग्विजय सिंह पर लगाए थे अंडरवर्ल्ड से संबंध के आरोप

उमा भारती ने 2003 में दिग्विजय सिंह पर लगाया था अंडरवर्ल्ड से संबंध होने का आरोप, दिग्विजय सिंह ने दायर किया था मानहानि का मामला.

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उमा भारती मानहानि प्रकरण में 1 जुलाई को सुनवाई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 18, 2026 at 6:44 PM IST

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जबलपुर: प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के खिलाफ दायर मानहानि के प्रकरण में हाईकोर्ट जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने गुरुवार को सुनवाई की. याचिका की सुनवाई के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की तरफ से उपस्थित अधिवक्ता रूचिता गोहिल की तरफ से वकालतनामा पेश करने समय प्रदान करने का आग्रह किया गया. एकलपीठ ने आग्रह को स्वीकार करते हुए याचिका पर अगली सुनवाई 1 जुलाई को निर्धारित की है.

उमा भारती ने दिग्विजय सिंह पर लगाए थे अंडरवर्ल्ड से संबंध के आरोप

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि वर्ष 2003 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा नेत्री उमा भारती ने सार्वजनिक तौर पर आरोप लगाया था कि उनके संबंध अंडरवर्ल्ड से है. इस बयान के कारण उनकी व्यक्तिगत और राजनीतिक प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचा. उन्होंने इसे निराधार, असत्य और उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने वाला बताते हुए मानहानि का मामला दायर किया था.

दिग्विजय सिंह की ओर से दायर इस मानहानि प्रकरण में हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए उमा भारती को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. इसके अलावा भोपाल एमपी-एमएलए कोर्ट में दायर परिवाद का रिकॉर्ड भी तलब किया था.

दिग्विजय सिंह ने 2003 में दायर किया था मानहानि का मामला

यह मामला पिछले 2 दशकों से अधिक समय से विभिन्न न्यायिक प्रक्रियाओं से गुजरते हुए हाईकोर्ट में विचाराधीन है. पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने 2003 में भोपाल के सीजेएम कोर्ट में भाजपा नेत्री उमा भारती के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था. सीजेएम कोर्ट ने इस मामले में गवाहों को सुनने के बाद आवेदन को 29 अगस्त 2017 को निरस्त कर दिया था.

इसके खिलाफ दायर पुनरीक्षण अर्जी भी 25 सितंबर 2017 को सीजेएम कोर्ट से खारिज कर दी गई थी. इन दोनों आदेशों को चुनौती देते हुए दिग्विजय सिंह की ओर से वर्ष 2017 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. इस मामले में सुनवाई में उपस्थित न होने के कारण सितंबर 2016 में उमा भारती के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया था.

1 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

इस मामले में गुरुवार को याचिका की सुनवाई के दौरान उमा भारती की तरफ से पैरवी के लिए अधिवक्ता रूचिता गोहिल उपस्थित हुईं. उन्होंने हाईकोर्ट जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ से जवाब पेश करने तथा खुद का वकालतनामा पेश करने के लिए समय प्रदान करने का आग्रह किया. एकलपीठ ने आग्रह को स्वीकार करते हुए याचिका पर अगली सुनवाई 1 जुलाई को निर्धारित की है.

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