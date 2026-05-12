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ममता बनर्जी के भतीजे को हाईकोर्ट से मिली चेतावनी, लेकिन गिरफ्तारी वारंट पर रोक बरकरार

एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि "अगली सुनवाई के दौरान उनके पैरोकार बहस नहीं करते तो आवेदन पर गुण-दोषों के आधार पर विचार किया जाएगा और अंतरित राहत आगे नहीं बढ़ाई जायेगी." एकलपीठ ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट से जारी गिरफ्तारी वारंट पर रोक बरकरार रखते हुए अगली सुनवाई 16 जून को निर्धारित की है.

जबलपुर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को चेतावनी के साथ अंतिम राहत प्रदान की है.

गौरतलब है कि नवंबर 2020 में कोलकाता में आयोजित एक सभा में अभिषेक बनर्जी ने भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय को गुंडा कहा था. उनके इस बयान के खिलाफ व्यक्तिगत तथा परिवार की छवि धूमिल करने वाला बताते हुए आकाश विजयवर्गीय की तरफ से साल 2021 में एमपी एमएलए कोर्ट भोपाल में मानहानि का मामला दायर किया गया था. मानहानि के मामले की सुनवाई करते हुए एमपी एमएलए कोर्ट भोपाल ने अभिषेक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किये थे.

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भोपाल एमपी-एमएलए कोर्ट ने जारी किया था अभिषेक बनर्जी का गिरफ्तारी वारंट

एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट के खिलाफ अभिषेक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका में दलील दी गई थी कि वे वर्तमान में टीएमसी सांसद हैं और उनके फरार होने की संभावना नहीं है. याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट की तामीली पर रोक लगा दी थी. याचिका की सुनवाई के दौरान आवेदक की ओर से समय दिये जाने की प्रार्थना की गई थी. एकलपीठ ने सुनवाई के बाद अंतिम अवसर प्रदान करते हुए उक्त आदेश जारी किया है.