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स्कूल के सामने सड़क पर पिता की दुकान, बेटे ने MP की मेरिट लिस्ट में पाई 10वीं रैंक

बेहद गरीबी से जूझते हुए 12वीं के छात्र ओम चौकसे ने अपने पिता से किया वादा पूरा किया. अब डॉक्टर बनने की तैयारी.

Jabalpur Om Chouksey merit
स्कूल के सामने सड़क पर पिता की दुकान, बेटे ने किया टॉप (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 16, 2026 at 4:25 PM IST

3 Min Read
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जबलपुर : मध्य प्रदेश की 12वीं क्लास की परीक्षा मे मेरिट लिस्ट में जबलपुर के ओम चौकसे ने दसवें स्थान पर अपना नाम दर्ज करवाया. ओम के पिता इसी स्कूल के सामने सड़क पर बैग की दुकान लगाते हैं. ओम भी इसी स्कूल में पढ़ता है. बेहद गरीब परिस्थिति का होने के बाद भी ओम ने अपनी मेहनत के दम पर अपने पिता का नाम रोशन किया है.

सफलता नहीं देखती गरीबी-अमीरी

जबलपुर के लज्जा शंकर झा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मॉडल स्कूल के छात्र ओम चौकसे ने अपने पिता से किया वादा पूरा किया. ओम चौकसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट से पढ़ाई कर रहे हैं. ओम ने कुल 500 नंबरों में से 482 नंबर प्राप्त किए हैं. ओम की सफलता इस मायने में बड़ी है कि वह एक बेहद गरीब परिवार का है. ओम के पिता उसी स्कूल के सामने स्कूल बैग की दुकान लगाते हैं, जिस स्कूल में ओम पढ़ता है.

12वीं में ओम चौकसे ने प्रदेश में पाई 10वीं रैंक (ETV BHARAT)

दुकान में भी मदद करता है टॉपर ओम चौकसे

बेटे की सफलता से खुश नरेश चौकसे का कहना है "सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक स्कूल के सामने ही बैग की दुकान लगाते हैं. कभी-कभी उनका बेटा भी स्कूल के बाद मदद करने के लिए दुकान पर बैठता है. पहले ओम एक निजी स्कूलों में पढ़ता था. जबलपुर का मॉडल हाई स्कूल सरकारी होने के बावजूद शिक्षा में बहुत अच्छा है. इसलिए यहां प्रिंसिपल से बात करके उन्होंने अपने बेटे का एडमिशन करवाया. उन्हें उम्मीद थी कि उनका बच्चा अच्छा करेगा."

Jabalpur Om Chouksey merit
ओम चौकसे की सफलता से परिवार खुश (ETV BHARAT)

भाई की लगन देख बहन भी पीछे नहीं

ओम चौकसे ने 10 वीं क्लास में भी मध्य प्रदेश की मेरिट लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाया था. टॉपर छात्र ओम चौकसे का कहना है "वह अपने पिता को कड़ी मेहनत करते देखते हैं. यही बात उसे अच्छी पढ़ाई के लिए प्रेरित करती है. उसका उद्देश्य नीट की परीक्षा पास करके देश के सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट एम्स में पढ़कर डॉक्टर बनना है. उसके स्कूल के शिक्षकों ने बहुत मदद की. वह लगातार स्कूल जाता था. पढ़ाई में भी उसने कई बार रिवीजन किया. इसलिए उसके इतने अच्छे नंबर आ सके."

ओम गरीब स्थिति का एक होनहार बच्चा है. ओम की सफलता को देखकर उसकी छोटी बहन भी उससे प्रेरित हुई है. उसकी भी 10वीं क्लास में 95% नंबर आए हैं. जबलपुर का मॉडल हाई स्कूल में अच्छी शिक्षा की परंपरा पुरानी है. यहां से पढ़े छात्र बड़े पदों पर हैं.

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